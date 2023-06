Vì sao Thảo "lụi" lộng hành?

Sau 2 ngày lẩn trốn, chiều 5-6, Nguyễn Văn Thảo (tức Thảo "lụi", Bảy Thảo; SN 1966; trú phường Xuân An, TP Phan Thiết) đã bị Cục Cảnh sát Hình sự - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ tại TP HCM. Ngay trong đêm, tay giang hồ cộm cán này đã được di lý về Bình Thuận để phục vụ điều tra.

"Chưa lập biên bản xử phạt"

Vấn đề được nhiều người đặt ra là vì sao các hành vi đập phá tài sản, cưỡng đoạt đất của băng nhóm Thảo "lụi" diễn ra trong thời gian dài; người dân và doanh nghiệp liên tục có đơn thư tố cáo nhưng không được xử lý rốt ráo?

Thảo “lụi” trong một lần hòa giải tranh chấp đất tại xã Tiến Thành, TP Phan Thiết (ảnh nhỏ) và công trình do băng nhóm này xây dựng trên đất dự án King Sea

Sau khi hay tin Thảo "lụi" sa lưới, anh T. (ngụ phường Đức Long, TP Phan Thiết), một trong những người có đơn tố cáo hành vi coi thường pháp luật của gã và băng nhóm này, đã lên tiếng. Theo T., trước đó, anh và một số người dân khu phố 5, phường Phú Hài, TP Phan Thiết vận động nhau làm đường nội bộ từ các khu đất sản xuất nối ra đường Võ Nguyên Giáp, mỗi người đóng góp từ 3,5 triệu đồng.

Các hộ có đất trong khu vực này đều vui vẻ góp tiền làm đường. Tuy nhiên, khi thu tiền của Thảo - cũng có đất tại đây - thì gã phản ứng, cho người đuổi đánh. Sau đó, Thảo "lụi" còn cho đàn em rào chắn bít luôn con đường vào khu đất của các hộ, buộc người dân phải đi đường vòng để vào nơi sản xuất.

Phường Phú Hài là nơi có nhiều trường hợp người dân phản ánh về việc tranh chấp đất, đập phá tài sản liên quan băng nhóm Thảo "lụi". Trong đó, bà N.T.T.Tr liên tục có đơn thư kêu cứu, tố cáo gã có hành vi đập phá nhà cửa, hủy hoại hoa màu của bà.

"Thời gian qua, tôi đã gửi đơn thư tố cáo đến Công an phường Phú Hài và Công an TP Phan Thiết nhưng không được điều tra, làm rõ hành vi ngang ngược hủy hoại tài sản, chiếm đoạt căn nhà của gia đình tôi" - đơn tố cáo của bà Tr. viết.

Ông Võ Hoài Vũ, Chủ tịch UBND phường Phú Hài, cho biết địa phương có nhận một số đơn thư tố cáo liên quan Thảo "lụi". Tuy nhiên, theo ông Vũ, do đơn thư gửi nhiều nơi tiếp nhận, theo luật thì sẽ phân theo thẩm quyền xử lý.

"Liên quan các hành vi của ông Thảo, thời gian qua, địa phương có lập biên bản, ghi nhận những sự việc về tranh chấp đất đai, nhất là đất sang nhượng qua nhiều người, đất không rõ nguồn gốc. Còn về hành vi vi phạm an ninh trật tự tại địa phương liên quan băng nhóm này thì phường chưa lập biên bản xử phạt" - ông Vũ cho biết.

Cuối tháng 5 vừa qua, VKSND tỉnh Bình Thuận và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã liên tiếp nhận các đơn thư của 7 công dân tố cáo băng nhóm Thảo "lụi" dùng các thủ đoạn, hành vi đập phá tài sản, chiếm đoạt nhà đất. Các đơn tố cáo này đã được chuyển đến Công an TP Phan Thiết để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Ngang nhiên, thách thức

Dự án King Sea, do Công ty TNHH Đại Thanh Quang làm chủ đầu tư, dù được UBND tỉnh Bình Thuận giao hơn 82 ha ở xã Tiến Thành - cửa ngõ vào các khu du lịch phía Nam TP Phan Thiết - nhưng suốt nhiều năm không thể triển khai vì bị băng nhóm Thảo "lụi" rào chiếm đất, tranh chấp.

Theo đơn của Công ty Đại Thanh Quang, doanh nghiệp này đã bồi thường 98% trong tổng diện tích 812.438 m2, được UBND tỉnh Bình Thuận chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án đã phát sinh tranh chấp khoảng 2,2 ha với Thảo "lụi".

Sau nhiều lần giải quyết tranh chấp, tháng 6-2022, UBND xã Tiến Thành họp và xác định trong biên bản hòa giải: "Vị trí đất ông Nguyễn Văn Thảo xây dựng vòng thành và công trình nằm trong Quyết định 672 năm 2005 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc thu hồi và giao cho Công ty Đại Thanh Quang thuê xây dựng dự án King Sea"; đồng thời đề nghị tháo dỡ các công trình vi phạm. Tuy nhiên, đến nay, 3 căn nhà gỗ, các bức tượng cùng hàng rào, barie chắn đường vào khu đất 2,2 ha mà băng nhóm Thảo "lụi" dựng lên vẫn tồn tại như thách thức.

Theo ông Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch UBND xã Tiến Thành, chính quyền địa phương đã nhiều lần vận động tự tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất nhưng Thảo "lụi" không thực hiện. "Khu đất này liên quan vấn đề giải quyết tranh chấp pháp lý và ông Thảo đã kiện ra tòa án nên địa phương chờ phán quyết của tòa rồi mới có hướng xử lý" - ông Trường giải thích. Tuy nhiên, dư luận cũng đặt vấn đề vì sao khu đất 2,2 ha pháp lý chưa rõ ràng nhưng chính quyền lại để nhóm Thảo "lụi" chiếm dụng rồi ngang nhiên xây dựng công khai mà không sớm ngăn chặn?

Về việc chậm giải quyết khu đất 2,2 ha mà nhóm Thảo "lụi" tranh chấp với dự án King Sea, trước đó, ông Phan Nguyễn Hoàng Tân, Chủ tịch UBND TP Phan Thiết, cho rằng nguyên tắc xử lý là phải xác định rõ tính pháp lý ngay thời điểm giao hoặc cho doanh nghiệp thuê đất. "Thành phố đang chỉ đạo làm rõ tính pháp lý để xem xét vụ việc liên quan Công ty Đại Thanh Quang. Nhưng dù gì thì việc rào, tác động trên đất - cho dù của nhà nước hay của dân - rồi đặt tượng trái phép là sai; thành phố đã giao UBND xã Tiến Thành xem xét xử lý về mặt hành chính" - ông Tân khẳng định.