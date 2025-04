Vì sao Thái Lan không mua F-16 của Mỹ? Hé lộ điều kiện vay "không thể chấp nhận được"

Tờ The Nation (Thái Lan) đưa tin, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai cho biết hôm 21/4 rằng Bộ Quốc phòng nước này không thể tiến hành mua phi đội máy bay phản lực chiến đấu F-16 mới từ Mỹ do điều kiện vay hạn chế.

Ông Phumtham giải thích rằng Chính phủ Mỹ yêu cầu Thái Lan vay vốn từ một ngân hàng có trụ sở tại Mỹ để tài trợ cho việc mua phi đội này một lần - điều mà phía Thái Lan cho là không khả thi.

Ông nói thêm rằng Thái Lan có những ưu tiên khác mà họ cần tìm kiếm và sử dụng các khoản vay.

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham Wechayachai. Ảnh: The Nation

Điều kiện vay không thể chấp nhận được, Gripen vẫn là một sự lựa chọn

Theo The Nation, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham đã có phản hồi trước những đồn đoán rằng Chính phủ Mỹ có thể gây sức ép để Thái Lan tăng chi tiêu cho vũ khí của Mỹ như một cách để giảm thặng dư thương mại với Mỹ và do đó tránh được thuế nhập khẩu trừng phạt.

Ông Phumtham cho biết sẽ đợi kết quả đàm phán giữa Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính Thái Lan Pichai Chunhavajira với các quan chức Chính phủ Mỹ vào ngày 23/4. Ông Pichai dự kiến sẽ báo cáo với Nội các Thái Lan về kết quả các cuộc đàm phán và bất kỳ yêu cầu nào có thể đến từ Washington.

Nói rằng Nội các Thái Lan vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc mua một phi đội máy bay chiến đấu Gripen mới từ Thụy Điển để thay thế cho F-16, Bộ trưởng Quốc phòng Phumtham lưu ý rằng điều kiện vay từ Mỹ là không thể chấp nhận được.

The Nation dẫn lời các chuyên gia về mua sắm quân sự cho biết rằng điều kiện vay là lý do để Bangkok dễ dàng từ chối lời đề nghị của Mỹ, vì Không quân Hoàng gia Thái Lan được cho là thích máy bay phản lực Gripen hơn F-16 do nhà sản xuất Thụy Điển đưa ra đề nghị hấp dẫn hơn.

Trang Thai Examiner đưa tin, đề xuất mua máy bay chiến đấu F-16 đã được Đại sứ Mỹ tại Bangkok Robert Godec đích thân đưa ra cho các nhà lãnh đạo quân sự Thái Lan vào tháng 6/2024. Đáng chú ý là Mỹ trước đó đã từ chối đề nghị của Thái Lan về máy bay chiến đấu F-35 tiên tiến với lý do nước này không có khả năng tiếp nhận chúng.

Tuy nhiên, các nguồn tin của Thai Examiner cho biết Washington có cái nhìn nghi ngờ về mối quan hệ chặt chẽ giữa Thái Lan và Trung Quốc, bao gồm các thỏa thuận vũ khí và phối hợp trong ngoại giao khu vực gần đây; việc này được coi là làm ảnh hưởng tới quan hệ hợp tác quân sự sâu sắc hơn giữa Thái Lan với Mỹ.

Máy bay chiến đấu Gripen E của Thụy Điển (trái) và F-16 V của Mỹ (phải). Ảnh: World Military Defense

Chưa có quyết định nào về vận tải cơ C-130 hoặc xe bọc thép Stryker

Theo The Nation, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Phumtham cũng tuyên bố rằng ông vẫn chưa cân nhắc đến việc mua thêm máy bay vận tải quân sự C-130 để thay thế các mẫu cũ, vì ông đang chờ đợi kết quả đàm phán của Bộ trưởng Tài chính Pichai với phía Mỹ.

Ngoài ra, ông Phumtham cho biết bản thân vẫn chưa nhận được bất kỳ kế hoạch mua sắm nào từ Quân đội Hoàng gia Thái Lan liên quan đến khả năng mua xe chiến đấu bọc thép Stryker mới từ Mỹ.

Bộ trưởng Phumtham lưu ý rằng ngân sách quân sự cho năm tài chính 2026 vẫn chưa được hoàn thiện, do đó, vẫn chưa rõ phân bổ ngân sách cụ thể cho từng nhánh của lực lượng vũ trang Thái Lan.

(Theo The Nation, Thai Examiner)