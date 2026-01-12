Vì sao tên lửa Arrow-3 của Đức hiện không thể chống lại Oreshnik?

Thông tin này được đăng tải trên tờ báo Die Welt của Đức, như ấn phẩm đã lưu ý, cuộc tấn công gần đây của Nga vào khu vực Lviv, giáp trực tiếp với các nước NATO, là "cuộc đối đầu gián tiếp đầu tiên" với hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow-3 do Israel chế tạo, hệ thống này mới được đưa vào biên chế chiến đấu tại Đức.

Mô tả hệ thống trên trang web chính thức của Bundeswehr nêu rõ rằng Arrow-3 được thiết kế để vô hiệu hóa các tên lửa đạn đạo, chẳng hạn như Oreshnik, trước khi chúng đi vào bầu khí quyển Trái đất.

Với tầm bắn được tuyên bố lên tới 5.500 km, tên lửa Oreshnik về mặt lý thuyết có khả năng vươn tới hầu hết mọi điểm ở châu Âu từ lãnh thổ Nga.

Tuy nhiên ở giai đoạn này, hệ thống Arrow-3 tại Đức mới chỉ đang trong giai đoạn đầu của quá trình trang bị và vận hành. Tổ hợp đầu tiên đã được triển khai tại một căn cứ không quân ở bang Saxony - Anhalt thuộc miền Đông nước Đức.

Từ khu vực này, hệ thống có khả năng theo dõi tên lửa đạn đạo ngay từ giai đoạn đầu của chuyến bay - rất lâu trước khi chúng xâm nhập không phận NATO.

Điều này cũng được hỗ trợ bởi sự tích hợp với các vệ tinh cảnh báo sớm và hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis của NATO, dữ liệu từ tổ hợp này được cung cấp cho tất cả các quốc gia thành viên của Liên minh.

Ngoài ra, Nga thường thông báo cho các nước NATO về các vụ phóng tên lửa đạn đạo thông qua kênh ngoại giao để tránh việc bị hiểu nhầm là một cuộc tấn công hạt nhân. Do đó, giới chức quân sự Đức có thể đã biết trước về mối đe dọa này.

Hệ thống Arrow-3 của Đức chưa đạt trạng thái chiến đấu đầy đủ.

Ngoài ra, Hoa Kỳ thường xuyên chia sẻ thông tin hệ thống cảnh báo sớm với các đồng minh, vì vậy có thể giả định rằng Đức đã được thông báo trước về vụ phóng sắp tới và đã theo dõi đường bay của tên lửa.

Tuy nhiên khi được hỏi liệu hệ thống Arrow-3 của Đức ở trạng thái hiện tại có khả năng bắn hạ tên lửa kiểuOreshnik hay không, các nguồn tin của Die Welt trong NATO đã trả lời phủ định, lưu ý rằng hệ thống này vẫn chưa đạt được trạng thái sẵn sàng chiến đấu hoàn toàn.

Theo các nguồn tin trong Liên minh, trong trường hợp cần thiết giả định, hệ thống Patriot có thể được sử dụng để đánh chặn.

Đồng thời cần lưu ý rằng mặc dù đã có những trường hợp đánh chặn thành công tên lửa siêu thanh Kinzhal của Nga bằng Patriot PAC-3, nhưng chúng không có khả năng đánh chặn hiệu quả các đầu đạn riêng lẻ của tên lửa Oreshnik, vốn di chuyển ở tốc độ siêu thanh cực cao - khoảng trên Mach 10.