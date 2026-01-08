Một chiến dịch quân sự chưa từng có tiền lệ do Hoa Kỳ và các đồng minh tiến hành đã diễn ra ở Đại Tây Dương, đỉnh điểm là vụ bắt giữ tàu chở dầu Mariner của Nga.

Theo ghi nhận, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Hoa Kỳ đã lên tàu chở dầu này, vốn đang treo cờ Nga. Hành động quyết liệt của Washington được hỗ trợ bởi một lực lượng không quân hùng mạnh.

Cụ thể, yểm trợ trên không được cung cấp bởi các máy bay tuần tra Boeing P-8A Poseidon của Mỹ và Poseidon MRA1 của Anh, hỗ trợ là máy bay tiếp nhiên liệu Boeing KC-135T Stratotanker.

Hơn nữa, hoạt động của một nhóm máy bay đặc nhiệm Pilatus U-28A Draco của Mỹ đã được ghi nhận trong khu vực xảy ra vụ việc, cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc tấn công nhằm vào đội tàu thương mại của Nga.

Tình hình trở nên đặc biệt căng thẳng bởi thực tế là các tàu chiến và tàu ngầm của Nga đang ở ngay gần khu vực bị bắt giữ.

Theo các nguồn tin phương Tây, biên đội hải quân đã không có hành động can thiệp nào trong suốt cuộc đổ bộ, có lẽ là do muốn tránh một cuộc đụng độ quân sự toàn diện với lực lượng không quân NATO vượt trội trong một môi trường tác chiến phức tạp.

Người Mỹ đã thúc đẩy cuộc tấn công, tìm cách hoàn thành việc bắt giữ trước khi lực lượng hải quân Nga bổ sung đến để bảo vệ tàu Mariner. Chiến thuật của Washington đó là sử dụng ưu thế trên không áp đảo để bắt giữ mục tiêu dân sự bị họ đưa vào danh sách trừng phạt.

Tàu chở dầu Nga đã bị đặc nhiệm Mỹ bắt giữ.

Moskva coi hành động của Lầu Năm Góc và các đồng minh là một cuộc tấn công vũ trang vào lãnh thổ chủ quyền của Liên bang Nga, được định nghĩa hợp pháp là một con tàu treo cờ của họ.

Các chuyên gia nhận định rằng việc triển khai ồ ạt máy bay tác chiến đặc biệt của Mỹ và Anh đã biến việc bắt giữ một con tàu thông thường thành một hành động mang tính chất căng thẳng quốc gia.

Việc quân đội Mỹ sử dụng vũ lực vì lo sợ sự xuất hiện của quân tiếp viện Nga cho thấy Washington nhận thức được nguy cơ cao trong hành động của mình. Vụ việc này đẩy căng thẳng giữa các cường quốc thế giới lên mức báo động, trên thực tế hợp thức hóa sự thống trị của Washington tại châu Mỹ Latin.

Giới lãnh đạo Nga hiện đang phân tích tình hình để đưa ra phản ứng tương xứng đối với hành vi xâm phạm tài sản quốc gia và an toàn của thủy thủ đoàn trên vùng biển quốc tế, nhưng hiện tại chỉ có những lời phản đối được đưa ra.