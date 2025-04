Vì sao tạm dừng cấp giấy phép lái xe quốc tế bằng hình thức online?

Trước đây, người dân có thể dễ dàng đăng ký giấy phép lái xe quốc tế (IDP - International Driving Permit) trực tuyến qua cổng dịch vụ công của Bộ Giao thông Vận tải. Tuy nhiên, kể từ tháng 3/2025, sau khi Bộ Công an tiếp nhận chức năng quản lý, cổng dịch vụ cũ ngừng hoạt động.

Trong khi đó, hệ thống mới tại dvc4.gplx.gov.vn, do Cục Cảnh sát Giao thông vận hành, hiện chỉ hỗ trợ đổi giấy phép lái xe trong nước, chưa tích hợp chức năng cấp IDP.

Do đó, Bộ Công an đang xây dựng nền tảng cấp IDP trực tuyến và dự kiến vận hành vào tháng 6/2025. Trong thời gian này, người dân có thể trực tiếp đến các cơ quan để nộp hồ sơ như: Cục Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an các tỉnh, thành phố lớn.

Người dân có thể đến trực tiếp các cơ quan chức năng để nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lái xe quốc tế.

IDP do Việt Nam cấp theo Công ước Vienna 1968, có giá trị tại 86 quốc gia, chủ yếu ở châu Á và châu Âu. Đây là giấy tờ quan trọng đối với người có nhu cầu lái xe hợp pháp khi đi du lịch, công tác hoặc học tập ở nước ngoài.

Thời hạn IDP tối đa là 3 năm nhưng không vượt quá thời gian còn hiệu lực của bằng lái trong nước. Nếu bằng lái trong nước chỉ còn hiệu lực 2 năm, IDP cũng chỉ có giá trị 2 năm. Khi cần gia hạn, người dân phải đổi bằng lái xe trong nước trước.

Dù IDP có hiệu lực tại nhiều quốc gia, một số nước như Nhật Bản không công nhận loại giấy phép này. Trong trường hợp đó, người dân có thể lựa chọn bằng lái xe quốc tế do Hiệp hội Ôtô Quốc tế (IAA - International Automobile Association) cấp.

Bằng IAA có phạm vi sử dụng rộng hơn, được công nhận tại 192 quốc gia. Tuy nhiên, đây không phải giấy phép do cơ quan nhà nước cấp, mà người dân cần tự đăng ký qua website của IAA hoặc các dịch vụ trung gian, với chi phí từ 1,5 đến 3 triệu đồng, tùy vào thời hạn sử dụng từ 1 đến 20 năm.

Việc tạm dừng cấp IDP trực tuyến có thể gây bất tiện, nhưng người dân vẫn có thể đăng ký trực tiếp tại các cơ quan chức năng. Trong thời gian chờ đợi hệ thống trực tuyến hoàn thiện, những ai có nhu cầu lái xe ở nước ngoài cần chủ động làm thủ tục hoặc tìm kiếm phương án thay thế phù hợp để đảm bảo hành trình suôn sẻ.