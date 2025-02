Vì sao tai nạn ngày càng nhiều mà chúng ta vẫn "cố chấp" đi máy bay?

Vì sao người ta vẫn đi máy bay?

Theo CNN, nhiều người sẽ cảm thấy bồn chồn khi đi máy bay. Bên trong chiếc ống kim loại đó có lẽ là nơi mà người ta cầu nguyện nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác. Thậm chí, có người sợ bay đến mức chuyển sang đi tàu hỏa đường dài.

Vụ tai nạn kinh hoàng tuần trước liên quan đến một máy bay của American Airlines và một trực thăng của Quân đội Mỹ khiến 67 người thiệt mạng có thể khiến nhiều người bàng hoàng. Các chuyên gia lên tiếng cảnh báo cần phải có những cải tiến để nâng cao an toàn hàng không.

Nếu như đi máy bay nguy hiểm như thế thì tại sao con người vẫn dùng phương tiện này suốt bao năm qua?

Có lẽ chúng ta không nên hoang mang quá nhiều về việc di chuyển bằng máy bay trong tương lai. Đi máy bay vẫn là một trong những điều an toàn nhất trong nhiều năm qua, ít nhất là ở Mỹ, xét về số liệu thống kê.

Thảm kịch của Mỹ tuần trước là vụ tai nạn lớn đầu tiên kể từ năm 2009 ở quốc gia này. Đó là lần cuối cùng có hơn năm người thiệt mạng trong một vụ tai nạn hàng không thương mại.

Chỉ có hai hành khách trên các chuyến bay theo lịch trình tử vong trên các hãng hàng không thương mại của Mỹ từ năm 2010 đến năm 2024. Đây là con số ít nhất được ghi nhận trong khoảng thời gian 15 năm kể từ giữa thế kỷ 20.

Ngay cả khi tính đến vụ tai nạn tuần trước, giai đoạn 2011-2025 có ít hành khách tử vong hơn bất kỳ giai đoạn 15 năm nào trước những năm 2010.

Và khoảng thời gian an toàn đó là một phần của xu hướng kéo dài nhiều thập kỷ nhằm tăng cường an toàn hàng không tại Mỹ.

Theo Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ, 706 hành khách đã thiệt mạng trên các hãng hàng không thương mại của Mỹ từ năm 2000 đến năm 2009 và con số đó đã bao gồm 245 hành khách đã thiệt mạng vào ngày 11/9.

Con số 706 này giảm so với những năm 1990. Trong những năm 90, 784 hành khách đã thiệt mạng trên các máy bay thương mại của Mỹ.

Con số 784 này thậm chí còn ít hơn so với những năm trước. Trong khoảng thời gian tám năm từ 1982 đến 1989, 984 hành khách đã thiệt mạng trên các máy bay thương mại theo lịch trình tại Mỹ. Con số này tăng lên hơn 1.400 nếu bao gồm các chuyến bay thuê hoặc không theo lịch trình thường xuyên.

Cần nhớ rằng, nhiều hành khách đã thiệt mạng là do các vụ đánh bom vào những năm 1980, chẳng hạn như 243 người thiệt mạng trong vụ đánh bom Lockerbie khét tiếng trên chuyến bay Pan Am 103 năm 1988.

Tất nhiên, bất kỳ con số nào cao hơn 0 cũng là quá nhiều, nhưng số lượng hành khách thiệt mạng trên các máy bay thương mại của Mỹ trong 15 năm qua (62) chỉ bằng khoảng 1/16 số người thiệt mạng trong khoảng thời gian tám năm vào những năm 1980.

Sự sụt giảm số ca tử vong thậm chí còn nổi bật hơn khi so với số lượng người đi máy bay. Ví dụ, vào năm 2019, hơn 900 triệu người đã lên máy bay thương mại của Mỹ, trong khi chỉ có 300 triệu người lên máy bay thương mại vào năm 1982.

Kết hợp với thực tế là có nhiều hành khách hơn và ít người tử vong hơn, chúng ta có thể thấy rằng khả năng một hành khách tử vong trên máy bay thương mại của Mỹ hiện nay chỉ còn dưới 1/45 so với 40 năm trước.

Tỷ lệ an tâm

Người ta chỉ ra rằng, so về tỷ lệ, tử vong do bị cá mập tấn công hoặc một ca đẻ sinh tư còn lớn hơn là tử vong do tai nạn máy bay.

Hiện nay, chúng ta chỉ có khả năng tử vong trong một vụ tai nạn máy bay bằng khoảng 1/38 so với mức độ vào cuối những năm 1960 và 1970.

Nhưng không chỉ số người chết giảm mà số vụ tai nạn chết người nghiêm trọng cũng giảm.

Trong số các hãng hàng không thương mại theo lịch trình của Mỹ, có năm vụ tai nạn máy bay với 100 người tử vong trở lên từ năm 1982 đến năm 1989. Có bốn vụ vào những năm 1990. Có một vụ vào những năm 2000 và đó là hơn 23 năm trước (tháng 11 năm 2001).

5 người dùng thử DeepSeek đưa ra kết luận: AI của Trung Quốc tuy hay nhưng có thứ này "vẫn thua" ChatGPT 5 người được hỏi cho biết DeepSeek nhìn chung hoạt động tốt và miễn phí là một lợi thế lớn — nhưng có vẻ như nó tụt hậu so với các đối thủ AI trên một số khía cạnh.

Ở chỉ số khác, có 19 sự cố khác nhau liên quan đến hành khách đi máy bay theo lịch trình tử vong từ năm 1982 đến năm 1989, 14 vụ trong những năm 1990, 11 vụ từ năm 2000 đến năm 2009 (bảy vụ không bao gồm vụ 11/9) và ba vụ từ năm 2010 đến nay.

Để dễ hiểu hơn, hãy so sánh việc đi máy bay và lái xe. Xét cho cùng, đó là điều mà nhiều người trong chúng ta làm hàng ngày. Ngoài ra, đó là cách nhiều người sẽ di chuyển quãng đường dài nếu không đi máy bay.

Theo Anthony Brickhouse, một điều tra viên tai nạn và giáo sư về an toàn hàng không tại Đại học Hàng không Embry-Riddle: "Khi bạn đến sân bay và bước lên ống áp suất, đó là phần an toàn nhất của chuyến đi… Việc bạn lái xe đến máy bay thậm chí còn rủi ro hơn".

Tất nhiên, sẽ còn phải cải thiện an toàn hàng không. Nhưng các số liệu thống kê này có thể phần nào giúp bạn cảm thấy an tâm hơn khi đi máy bay trong tương lai.