Ngày 31-12, TAND TPHCM xét xử phúc thẩm các bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ (SN 1972, tên gọi khác "Vũ Mèo"), Lê Viết Hiếu (SN 1990, quê TPHCM), Trương Nhựt Tâm (SN 1985, cựu Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú cũ), Trần Vĩnh Tâm (SN 1967, ngụ TPHCM) và Trương Đình Thuận (SN 1993, quê TPHCM).



Bình "kiểm" chấp nhận bản án

Đây là 5 trong số 14 bị cáo trong vụ án liên quan Phạm Đức Bình (còn gọi là Bình "kiểm"), từng bị TAND Khu vực 7, TPHCM xét xử sơ thẩm và tuyên án vào tháng 9-2025. Những bị cáo trên bị xét xử về các tội "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Không tố giác tội phạm" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng".

Trước đó, Phạm Đức Bình bị tuyên phạt 12 năm tù về các tội "Mua bán trái phép vũ khí quân dụng" và "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng". Bị cáo Bình không kháng cáo bản án sơ thẩm.

Theo hồ sơ, ở nhóm tội tàng trữ, mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng, Phạm Đức Bình được xác định là đối tượng chủ mưu, trực tiếp đưa tiền cho đồng phạm Nguyễn Tuấn An sang Lào mua súng, đồng thời chỉ đạo các bị cáo khác cất giữ vũ khí.

Nguyễn Tuấn An đã mua và vận chuyển trái phép súng, đạn từ Lào về Việt Nam, thu lợi bất chính hơn 94,3 triệu đồng. Các bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ và Chu Văn Hoàng Anh bị xác định có hành vi tàng trữ súng, đạn trái phép.

Đối với tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Lê Minh Nghĩa đã đưa ra thông tin gian dối, hứa hẹn mua súng để chiếm đoạt 21 triệu đồng của Phạm Đức Bình.

Ở nhóm tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc, Mạnh Tài là đối tượng cầm đầu đường dây tổ chức cá độ bóng đá và số đề qua Internet, với tổng số tiền đánh bạc hơn 18 tỉ đồng, thu lợi bất chính trên 36 triệu đồng.

Một số bị cáo như Trương Định Sự, Huỳnh Thanh Anh giữ vai trò đồng phạm, giúp sức; nhiều bị cáo khác, trong đó có Lê Viết Hiếu, Phạm Huy Cường, Trần Vĩnh Tâm, tham gia cá độ với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

Riêng tội "Không tố giác tội phạm", bị cáo Lại Nam Phương bị xác định đã chứng kiến việc giao nhận súng giữa các bị cáo nhưng không trình báo cơ quan chức năng.

Sau bản án sơ thẩm, 5 bị cáo kháng cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Hoàng Vũ rút toàn bộ kháng cáo; các bị cáo còn lại xin được giảm nhẹ hình phạt.

Súng, đạn không bị tiêu huỷ ngay

Xem xét vụ án, HĐXX phúc thẩm đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng (phạm tội nhiều lần, tái phạm) và giảm nhẹ (thành khẩn khai báo, gia đình có công với cách mạng), từ đó đưa ra phán quyết.

Cụ thể, đối với Huỳnh Hoàng Vũ, tòa chấp nhận việc rút kháng cáo, đình chỉ xét xử phúc thẩm, giữ nguyên mức án 1 năm tù về tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Đối với Trương Đình Thuận, được chấp nhận kháng cáo, chuyển từ hình phạt tù sang án treo (9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo), thời gian thử thách 18 tháng.

Đối với Lê Viết Hiếu, Trần Vĩnh Tâm, Trương Nhựt Tâm, không được chấp nhận kháng cáo. Theo HĐXX phúc thẩm mức án 3 năm tù mà cấp sơ thẩm tuyên đã là mức thấp nhất của khung hình phạt.

Ngoài ra, đối với các bị cáo phạm tội đánh bạc, HĐXX phúc thẩm tuyên hình phạt bổ sung bằng tiền, mức phạt từ 20 triệu đồng đến 70 triệu đồng, sung công quỹ Nhà nước.

Vật chứng là súng, đạn trong vụ án được HĐXX xác định là vật cấm tàng trữ, lưu hành và cần bị tịch thu. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm xác định quyết định của bản án sơ thẩm khi giao thẳng cho các đơn vị để tiêu hủy là chưa chính xác.

Do đó, tòa đã sửa phần quyết định của bản án, theo hướng giao các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tiếp nhận, quản lý số vũ khí theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, trước khi thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo đúng trình tự pháp luật. Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội được giao quản lý 1 khẩu súng AK, 240 viên đạn và 4 hộp tiếp đạn; Bộ Tư lệnh TPHCM quản lý 1 khẩu súng Pietro Beretta M9 và 10 viên đạn quân dụng.