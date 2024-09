Vì sao Sony bị game thủ 'ném đá' dữ dội khi hé lộ PS5 Pro?

Khó có thể phủ nhận sức hút đến từ cái tên Sony, thế nhưng, màn ra mắt của PS5 Pro lại không thực sự thành công như mong đợi. Mặc dù được quảng cáo là phiên bản nâng cấp mạnh mẽ hơn, đồ họa ấn tượng hơn so với PS5 gốc, nhưng mức giá 700 USD của PS5 Pro khiến không ít người phải "giật mình".

Với mức giá này, người dùng hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc iPhone 16 bản tiêu chuẩn, hay thậm chí là một bộ PC mạnh mẽ với card đồ họa RTX 3070 trên các nền tảng thương mại điện tử. Trên các diễn đàn công nghệ và mạng xã hội, làn sóng phản đối từ cộng đồng game thủ càng trở nên dữ dội. Nhiều người cho rằng Sony đang lợi dụng lòng tin của người hâm mộ để "móc túi" khách hàng.

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất của PS5 Pro chính là khả năng xử lý các chế độ đồ họa cao cấp với tốc độ khung hình ổn định 60fps. Tuy nhiên, trên thực tế, phiên bả PS5 tiêu chuẩn cũng có thể đạt được hiệu năng tương tự nếu người dùng chấp nhận giảm một chút độ phân giải. Chính vì vậy, nhiều game thủ đã đặt ra câu hỏi liệu một chút cải thiện về mặt đồ họa có xứng đáng với mức giá 700 USD hay không. Bên cạnh đó, việc PS5 Pro loại bỏ ổ đĩa quang và bán kèm chân đế dọc cũng là một điểm trừ lớn trong mắt người hâm mộ.

Thực tế, Sony sở hữu một danh mục game độc quyền cực kỳ chất lượng với những cái tên đình đám như God of War, The Last of Us, Marvel's Spider-Man hay tân binh AstroBot. Tuy nhiên, với một mức giá cao ngất ngưởng cùng thiết kế có phần "kỳ quặc", liệu PS5 Pro có thể trở thành "con gà đẻ trứng vàng" cho Sony hay sẽ là một cú "ngã ngựa" đáng quên? Chỉ có thời gian mới có thể trả lời cho câu hỏi này.