Vì sao siêu du thuyền của tỷ phú Nga có thể thẳng tiến qua eo biển Hormuz bất chấp lệnh phong tỏa?

Du thuyền Nord. (Ảnh: Reuters)

Chiếc du thuyền mang tên Nord - treo cờ Nga, trị giá hơn 500 triệu USD - đã đi qua eo biển Hormuz theo tuyến đường được phê duyệt và tuân thủ luật hàng hải quốc tế, nguồn tin cho biết.

"Iran không can thiệp vào sự di chuyển của du thuyền, vì đây là tàu dân sự của một quốc gia thân thiện đang thực hiện một cuộc hành trình hòa bình. Phía Mỹ cũng không đặt câu hỏi nào về sự di chuyển của du thuyền, vì nó không ghé vào các cảng của Iran và không có liên hệ gì với Iran", nguồn tin nói.

Hiện đang có hai lệnh phong tỏa được áp đặt lên eo biển Hormuz, bao gồm lệnh phong tỏa tàu thuyền đi qua eo biển của Iran, và lệnh phong tỏa các tàu thuyền tiếp cận cảng Iran của Mỹ.

Du thuyền Nord rời Dubai (Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất) tối 24/4 và đến Al Mouj - một bến du thuyền ở thủ đô Oman - vào sáng 26/4.

Tỷ phú Mordashov không được liệt kê là chủ sở hữu chính thức của chiếc du thuyền mang cờ Nga này. Tuy nhiên, hồ sơ của Nord cho thấy nó được đăng ký dưới tên một công ty thuộc sở hữu của vợ ông vào năm 2022.

Ông Mordashov đã làm giàu phần lớn nhờ công ty thép và khai thác mỏ Severstal. Với giá trị tài sản ròng ước tính khoảng 37 tỷ USD, ông là người Nga giàu nhất được tạp chí kinh doanh Forbes của Mỹ liệt kê.

Ngoài du thuyền Nord, chỉ một số ít tàu - chủ yếu là tàu thương mại - có thể đi qua eo biển Hormuz khi Washington và Tehran duy trì lệnh ngừng bắn không ổn định. Con số này chỉ bằng một phần nhỏ so với trung bình 125 đến 140 lượt tàu đi qua mỗi ngày trước khi xung đột bùng phát ở Iran ngày 28/2.

Theo một bài báo trên tạp chí Superyacht Times , du thuyền Nord có bể bơi và sân đỗ trực thăng.

Ông Mordashov đã trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt từ phương Tây, bao gồm cả từ Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine năm 2022.

Hồng Kông (Trung Quốc) và Maldives chưa từng tịch thu Nord bất chấp lời kêu gọi từ các quốc gia phương Tây về việc đóng băng tài sản của ông Mordashov.

Hồi tháng 3/2022, một trong những du thuyền nhỏ hơn của ông Mordashov - chiếc Lady M dài 65m - đã bị cảnh sát Ý tịch thu tại cảng Imperia.

Tỷ phú Alexey Mordashov. (Ảnh: Getty Images)

Một số du thuyền của các nhà tài phiệt Nga đã bị tịch thu hoặc bị từ chối nhập cảnh vào các cảng châu Âu theo lệnh trừng phạt. Điều đó đã thúc đẩy việc di chuyển các du thuyền này đến những khu vực trên thế giới được coi là nằm ngoài tầm với của các lệnh trừng phạt, bao gồm các cảng ở Trung Đông và châu Á.

Trong khi các cuộc đàm phán hòa bình với Mỹ đang rơi vào bế tắc, thì Tehran tuần này đã tập trung nỗ lực ngoại giao vào việc củng cố mối quan hệ với đồng minh Nga.

Ngày 27/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp đón một phái đoàn Iran tại St Petersburg, trong đó Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã ca ngợi "mối quan hệ chiến lược" giữa hai nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. (Ảnh: EPA)

Theo hãng thông tấn Tass , Tổng thống Nga nói với ông Araghchi rằng người dân Iran đang "dũng cảm đấu tranh" cho chủ quyền của mình trước áp lực từ Mỹ và Israel.

Ông Araghchi đã chia sẻ những bức ảnh trên X cho thấy ông mỉm cười bắt tay Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Nga Sergei Lavrov.

Ông viết: "Những sự kiện gần đây đã chứng minh chiều sâu và sức mạnh của quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta. Khi mối quan hệ của chúng ta tiếp tục phát triển, chúng tôi biết ơn sự đoàn kết và hoan nghênh sự hỗ trợ của Nga đối với hoạt động ngoại giao".