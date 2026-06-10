Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF-2026) ngày càng tập trung vào các nước thuộc Nam bán cầu, nơi có ảnh hưởng lớn trong vấn đề thế giới.

Phái đoàn Saudi Arabia tham dự SPIEF-2026.

Xu hướng này đặc biệt rõ rệt trong sự tham gia của Nga với thế giới Arab. Trong những năm gần đây, Oman, UAE và Qatar đều từng là quốc gia khách mời của diễn đàn.

Năm nay, vai trò đó được giao cho Saudi Arabia. Điều này nhấn mạnh cả sự tiến bộ đáng kể trong quan hệ Nga-Saudi Arabia và tầm quan trọng ngày càng tăng của Vương quốc này trong chính trị toàn cầu, thị trường năng lượng và tài chính quốc tế.

Saudi Arabia đã cử một trong những phái đoàn nước ngoài nổi bật nhất tham dự SPIEF-2026, bao gồm các quan chức chính phủ cấp cao, lãnh đạo các quỹ đầu tư quốc gia, giám đốc điều hành các doanh nghiệp nhà nước lớn và đại diện cộng đồng doanh nghiệp của Vương quốc.

Trong số những người tham gia đáng chú ý nhất có Bộ trưởng Năng lượng - Hoàng tử Abdulaziz bin Salman Al Saud - người đóng vai trò then chốt trong việc phát triển hợp tác năng lượng giữa Nga và Saudi Arabia và được coi là một trong những kiến trúc sư chính của khuôn khổ OPEC+.

Mối quan hệ kinh tế

Theo giới chức Saudi Arabia, khoảng 30 thỏa thuận đã được ký kết bên lề diễn đàn, bao gồm các lĩnh vực từ năng lượng, đầu tư đến giáo dục, du lịch và hợp tác nhân đạo.

Con số này cho thấy chiều sâu ngày càng tăng của sự hợp tác song phương và mạng lưới quan hệ kinh tế ngày càng dày đặc kết nối hai nước.

Ngày nay, Saudi Arabia được biết đến là nền kinh tế lớn nhất trong thế giới Arab, với GDP vượt quá 1.000 tỷ USD.

Vương quốc này đang thực hiện Tầm nhìn 2030, một chiến lược chuyển đổi quốc gia đầy tham vọng được thiết kế để giảm sự phụ thuộc vào doanh thu từ dầu mỏ và tạo ra các động lực tăng trưởng mới trong công nghiệp, công nghệ, du lịch, logistics và đổi mới.

Đối với Nga, việc tham gia vào các quá trình chuyển đổi này mang lại những cơ hội đáng kể.

Quan hệ kinh tế giữa hai nước đã mở rộng mạnh trong những năm gần đây. Kim ngạch thương mại song phương đã tiến gần đến mốc 4 tỷ USD, trong khi xuất khẩu của Nga sang Saudi Arabia tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Ngũ cốc, phân bón, sản phẩm luyện kim, hóa chất và hàng nông sản đã trở thành những trụ cột chính của thương mại.

Nga đang dần củng cố vị thế của mình như một đối tác quan trọng trong nỗ lực tăng cường an ninh lương thực của Saudi Arabia.

Tuy nhiên, năng lượng vẫn là nền tảng của mối quan hệ này. Hợp tác giữa Nga và Saudi Arabia đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu trong vài năm qua.

Sau những biến động năm 2020 và những cú sốc kinh tế sau đó, hai nước đã thực sự đảm nhận vai trò hàng đầu trong việc duy trì sự cân bằng giữa cung và cầu trên thị trường năng lượng quốc tế.

Nga và Saudi Arabia nằm trong số những nhà sản xuất dầu lớn nhất thế giới

Theo dữ liệu của OPEC, Nga sản xuất trung bình 9,129 triệu thùng dầu mỗi ngày vào năm 2025, so với 9,197 triệu thùng mỗi ngày năm trước đó.

Trong khi đó, Saudi Arabia đã tăng sản lượng từ 8,978 triệu thùng mỗi ngày năm 2024 lên 9,472 triệu thùng năm 2025.

SPIEF-2026 không chỉ đơn thuần là sự tham gia của một phái đoàn nước ngoài lớn hay việc ký kết thêm một loạt các thỏa thuận. Nó phản ánh sự phát triển vượt bậc của quan hệ Nga-Saudi Arabia trong những năm gần đây.

Năng lượng, đầu tư, thương mại, công nghệ, giáo dục, du lịch và hợp tác nhân đạo đã cùng nhau tạo nên một nền tảng vững chắc cho sự hợp tác sâu rộng hơn giữa hai nước.

Một thế kỷ trước, Moscow là một trong những thủ đô đầu tiên công nhận nhà nước Saudi Arabia non trẻ.

Ngày nay, Nga và Saudi Arabia đang tiến gần đến kỷ niệm 100 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với tư cách là những nhân tố có ảnh hưởng trong một thế giới ngày càng đa cực.