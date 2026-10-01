Vì sao sản lượng thép của EU giảm xuống mức thấp kỷ lục?

Báo cáo mới đây của Financial Times (FT) cho thấy, sản lượng thép tại Liên minh châu Âu (EU) đã giảm xuống mức thấp lịch sử.

Sản lượng thép tại EU đang giảm mạnh.

Theo FT, sản lượng thép tại EU giảm xuống mức thấp lịch sử là do giá năng lượng tăng mạnh, thuế quan của Mỹ và tác động nguồn cung thép từ Trung Quốc.

Tổng Giám đốc Hiệp hội Thép châu Âu (EUROFER) Axel Eggert cho biết, châu Âu là khu vực lớn duy nhất có công suất sản xuất thép đang giảm.

"Ngành công nghiệp này sẽ không thể quay trở lại mức sản lượng cao nhất trước đây là khoảng 155 triệu tấn vào năm 2015", ông Eggert nói.

EU là khu vực sản xuất thép lớn thứ hai thế giới, chiếm 14% sản lượng, nhưng sản lượng của châu Âu thấp hơn nhiều so với châu Á, nơi chiếm gần 3/4 sản lượng thép thô toàn cầu, tờ báo lưu ý.

Theo EUROFER, xuất khẩu sang Mỹ nói riêng đã giảm 29% so với cùng kỳ năm trước trong nửa đầu năm 2026, sau khi Mỹ áp thuế 50% đối với thép nhập khẩu từ EU.

Lượng hàng xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Trung Quốc giảm ít nhất 18%, do các công ty châu Âu bị các nhà cung cấp khác cạnh tranh về giá.

Nhìn chung, xuất khẩu giảm 20%, trong khi sản lượng thép thô của khối giảm 3%, xuống còn 126 triệu tấn trong năm 2025, theo các chuyên gia.

Giám đốc điều hành ArcelorMittal Europe Steel, Geert Van Poelvoorde, cho biết chi phí cao ở châu Âu, bao gồm cả chi phí phát sinh từ các tiêu chuẩn môi trường, đang tạo ra một tình huống nguy hiểm.

Theo đó, các sản phẩm thép đang trở nên quá đắt đỏ đối với khách hàng như các nhà sản xuất ô tô, khiến việc xuất khẩu trở nên khó khăn.

Trước đó, Ủy ban châu Âu (EC) đã áp mức thuế 50% đối với lượng thép nhập khẩu vượt hạn ngạch để bảo vệ ngành công nghiệp này, đồng thời đưa thép vào phạm vi Cơ chế Điều chỉnh Biên giới Carbon (CBAM).

Cơ chế này yêu cầu các quốc gia và nhà sản xuất nước ngoài có lượng phát thải carbon cao hơn mức phát thải của EU phải trả thêm phí khi nhập khẩu hàng hóa của họ vào EU.

Biện pháp này áp dụng cho thép, nhôm, xi măng và phân bón.