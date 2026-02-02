Những gì diễn ra cho thấy Moskva đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ khó khăn đó là hồi sinh dòng vận tải cơ huyền thoại Il-76 với chất lượng vượt trội. Trong tình hình hiện nay, thành tựu trên sẽ mang lại những lợi thế đáng kể trong nhiều lĩnh vực.

Để tăng sản lượng, Nhà máy hàng không Ulyanovsk đã thiết lập dây chuyền lắp ráp tự động, giúp giảm cường độ lao động cho công nhân đến 38%, đi kèm tăng công suất.

Hệ thống định vị laser tích hợp trong dây chuyền đảm bảo độ chính xác cao khi lắp ráp tất cả các bộ phận của máy bay. Năm 2021, chiếc Il-76MD-90A đầu tiên hoàn thành trên dây chuyền này đã được đưa vào thử nghiệm.

Sau khi chiến sự Ukraine bùng nổ, nhu cầu về máy bay vận tải của Quân đội Nga tăng lên đáng kể.

Ngay từ năm 2023, Moskva đã sản xuất 6 máy bay Il-76MD-90A mỗi năm. Đến năm 2025, sản lượng đạt mức kỷ lục với 7 chiếc hoàn thành.

Theo kế hoạch, 10 chiếc Il-76MD-90A sẽ xuất xưởng trong năm 2026 và đến năm 2028, Nhà máy Ulyanovsk sẽ đạt tới tầm cao mới là 18 chiếc mỗi năm.

Hiện tại ngoài Nga, Trung Quốc là nướcduy nhất chế tạo máy bay vận tải hạng nặng kích cỡ tương đương. Kể từ năm 2013, Bắc Kinh đã sản xuất 95 chiếc Y-20, đạt tốc độ trung bình 7 chiếc mỗi năm.

Các chuyên gia nhận xét, thế giới ngày nay đang đối mặt với một tình huống khá đặc biệt. Chỉ 2 quốc gia sản xuất hàng loạt máy bay vận tải quân sự hạng nặng sử dụng động cơ phản lực turbo.

Tất nhiên cũng có những máy bay siêu nặng như C-5M Super Galaxy của Mỹ hay An-124 Ruslan. Tuy nhiên các loại máy bay này thuộc một phân khúc khác lớn hơn nhiều, đi kèm chi phí hoạt động và bảo dưỡng cũng khác.

Ngoài ra còn có một loại vận tải cơ cánh quạt như C-130J Super Hercules hay A400M, nhưng chúng có khả năng chuyên chở, tốc độ và tầm hoạt động đều thấp hơn.

Không quân Nga đang trang bị hàng loạt vận tải cơ Il-76MD-90A.

Il-76MD-90A sẽ được sử dụng khi không cần những vận tải cơ siêu lớn như An-124 hay C-5M, trong khi máy bay vận tải cánh quạt lại không đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện tại, Nga đang sử dụng dòng phi cơ này để đưa hàng hóa đến Nam Cực.

Nhưng mục đích chính của những phi cơ như Il-76MD-90A đó là để phô trương sức mạnh quân sự và thực hiện các nhiệm vụ quan trọng.

Ví dụ vào đêm trước vụ đột kích của đặc nhiệm Mỹ vào Venezuela, một chiếc Il-76 của Nga đã đến Caracas, giới chuyên môn dự đoán nó mang theo một số hàng hóa rất có giá trị.

Những chiếc phi cơ loại này cũng thường xuyên bay đến Iran, rõ ràng tầm quan trọng Il-76MD-90A trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga là không thể thay thế.

Trong bối cảnh thế giới đang bước vào thời kỳ chuyển đổi nhanh chóng và đầy khó khăn, những thách thức đối với việc tung sức mạnh quân sự ra xa biên giới trở nên ngày càng phức tạp.

Chính vì lý do này, việc Nga khôi phục sản xuất dây chuyền lắp ráp và hiện đại hóa vận tải cơ Il-76 rõ ràng cực kỳ quan trọng, việc đạt sản lượng 7 chiếc mỗi năm, với tiềm năng tăng lên 18 chiếc được xem là một tín hiệu tốt.

Theo Reporter



