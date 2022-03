Vì sao Ronaldo và các tiền đạo Ngoại Hạng Anh đang ghi quá ít bàn thắng?

Lược dịch từ bài viết "The end of the striker? Salah leads the way but Premier League forwards' goal totals are shockingly low this season" của tác giả Alex Keble đăng tải trên tờ Goal.

Số bàn thắng của các tiền đạo Ngoại Hạng Anh ở mùa bóng năm nay đang ở mức thấp đến nghèo nàn. Các chân sút của hạng đấu cao nhất xứ sở sương mù không ghi nhiều bàn như ngày xưa. Trong 3 mùa gần nhất (2018/19 - 2020/21), giải thưởng vua phá lưới thuộc về các cầu thủ ghi được 22 hoặc 23 bàn.

Còn ở 7 mùa trước đó (2011/12 - 2017/18), danh hiệu này được trao cho những tay săn bàn sở hữu khoảng 25 đến 32 pha lập công.

Mùa giải Cầu thủ giành "Chiếc giày vàng" Ngoại Hạng Anh Số bàn thắng 2020/21 Harry Kane 23 2019/20 Jamie Vardy 23 2018/19 Pierre-Emerick Aubameyang/Sadio Mane/Mohamed Salah 22 2017/18 Salah 32 2016/17 Kane 29 2015/16 Kane 25 2014/15 Sergio Aguero 26 2013/14 Luis Suarez 31 2012/13 Robin Van Persie 26 2011/12 Van Persie 30

Trong khi đó, Ngoại Hạng Anh 2021/22 vừa trôi qua vòng đấu thứ 27, mùa bóng chuẩn bị kết thúc sau 11 vòng nữa. Tuy nhiên, trong 27 vòng đã qua, ngoài 3 cầu thủ dẫn đầu danh sách vua phá lưới: Salah (19 bàn), Diogo Jota (12 bàn), Mane (11 bàn); không có bất kỳ cái tên nào khác sở hữu hơn 10 pha lập công.

Top 11 chân sút ghi nhiều bàn nhất ở Ngoại Hạng Anh 2021/22 tính từ đầu mùa tới thời điểm hiện tại

Số bàn thắng trung bình mỗi trận ở Ngoại Hạng Anh 2021/22 vào lúc này đạt mức 2,77 bàn/trận. Điều đáng nói nằm ở chỗ, các tiền đạo của sân chơi hàng đầu làng túc cầu xứ sở sương mù đang ngày càng ghi ít bàn hơn. Nhưng số liệu 2,77 bàn/trận của mùa năm nay vẫn cao hơn so với con số 2,7 bàn/trận của 10 mùa vừa qua.

Nguyên nhân dẫn đến thực trang trên có thể đến từ lối chơi của các câu lạc bộ. Hay nói cách khác, vai trò của các tiền đạo ở thế giới bóng đá hiện đại nói chung và Ngoại Hạng Anh nói riêng đang thay đổi. Giờ đây, nhiệm vụ của các tiền đạo không chỉ dừng lại ở việc "mắc võng" trong vòng cấm, được các đồng đội phục vụ, nhận bóng rồi sút cầu môn ở cự ly gần.

Thay vào đó, họ phải thực hiện nhiều công việc khác nhau như di chuyển rộng, chơi lùi sâu; thu hút sự chú ý của hậu vệ đối phương; pressing; đóng góp vào khâu kiến tạo, phòng ngự và lối chơi chung của toàn đội, thay vì chỉ tập trung hoàn toàn vào khâu ghi bàn.

Phạm vi hoạt động của các số 9 hiện đại đang trở nên rộng hơn, không chỉ bó hẹp trong khu vực cấm địa của đối thủ như số 9 cổ điển.

2 ví dụ tiêu biểu của mẫu tiền đạo này là Roberto Firmino và Kane

Việc các tiền đạo ghi ít bàn hơn còn phản án sự tiến bộ trong tư duy chiến thuật của các huấn luyện viên Ngoại Hạng Anh. Kể từ năm 2016 đến nay, hàng loạt nhà cầm quân ưa thích mẫu tiền đạo có khả năng đóng góp vào lối chơi chung và gia tăng tính tổ chức của toàn đội đã tới làm việc tại đấu trường hàng đầu xứ sở sương mù.

3 ví dụ điển hình bao gồm: Antonio Conte (Chelsea và Tottenham Hotspur), Jurgen Klopp (Liverpool), Pep Guardiola (Man City). 3 vị chiến lược gia sắc sảo này đã định hình Ngoại Hạng Anh khi tính hệ thống của các câu lạc bộ do họ dẫn dắt luôn ở mức rất cao.

Theo đó, nhiệm vụ ghi bàn được chia đều cho nhiều cầu thủ khác nhau, thay vì dồn hết vào một trung phong cắm. Bộ kỹ năng của các cầu thủ làm việc với Conte, Klopp và Guardiola cũng trở nên đa dạng hơn, không chỉ chuyên biệt ở khâu ghi bàn.

Đặc biệt là Klopp và Guardiola. HLV của Man City thậm chí còn không cần một trung phong cắm thực thụ. Bằng chứng là sau khi Kun Aguero chia tay The Citizens để chuyển tới Barcelona ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2021, Guardiola cũng không yêu cầu ban lãnh đạo Man City mua thêm tiền đạo cắm.

Thực tế, nhà cầm quân người Tây Ban Nha rất muốn mua Kane, nhưng như đã đề cập ở trên, đội phó của Tottenham không phải mẫu tiền đạo "mắc võng" trong khu vực 16m50 của đội bạn.

Khi Spurs nhất quyết không nhả Kane cho Man City, Guardiola quyết định kéo trung phong Gabriel Jesus sang chơi ở cánh phải rồi để tiền vệ công/cầu thủ chạy cánh Phil Foden đảm nhiệm vai trò tiền đạo.

Còn với Liverpool, Klopp cũng không mua trung phong cắm khi Firmino sa sút phong độ. Thay vào đó, vị thuyền trưởng người Đức chiêu mộ cầu thủ chạy cánh Luis Diaz và để Jota chơi tiền đạo.

Đội hình chính của Man City và Liverpool ở Ngoại Hạng Anh 2021/22. Cả 2 cầu thủ chơi ở vị trí tiền đạo của 2 đội bóng này đều không phải những trung phong đúng nghĩa

Man City và Liverpool - 2 câu lạc bộ không dùng trung phong đúng nghĩa cũng đang kiếm được nhiều điểm số hơn Chelsea và MU - 2 đội bóng làm điều ngược lại. The Blues thường sử dụng Romelu Lukaku, Timo Werner. Còn "Quỷ đỏ" có Cristiano Ronaldo, Edinson Cavani hay phần nào là Marcus Rashford, Anthony Elanga và trước đây là Anthony Martial cũng như Mason Greenwood.

Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh sau vòng 27. Chelsea và MU - 2 đội xếp ở vị trí thứ 3, 4 đang bị Man City cũng như Liverpool - 2 đội dẫn đầu bỏ cách một khoảng khá xa

Ngoài việc các huấn luyện viên không muốn trọng dụng các trung phong cắm điển hình, nhiều tiền đạo Ngoại Hạng Anh cũng đang gặp những vấn đề khác nhau. Ví dụ như Lukaku không phù hợp với sơ đồ 3-4-2-1 và lối chơi của Thomas Tuchel. Thay vào đó, ngôi sao mang áo số 9 thích thi đấu trong các hệ thống có 2 tiền đạo.

Ngay ở mùa năm ngoái, Lukaku cùng Lautaro Martinez góp công lớn vào chức vô địch Serie A của Inter Milan - đội bóng luôn ra sân với sơ đồ 3-5-2.

Đội hình của Chelsea ở Ngoại Hạng Anh 2021/22 và Inter ở Serie A 2020/21

Tuchel muốn Lukaku thi đấu như một tiền đạo mục tiêu - mẫu trung phong thường xuyên phải chơi trong tư thế quay lưng với khung thành đối phương và có nhiệm vụ làm tường. Nhưng ngôi sao sinh năm 1993 không phù hợp với vai trò này.

Khi Lukaku chơi tệ hoặc dính chấn thương (đã phải nghỉ thi đấu 9 trận ở Ngoại Hạng Anh 2021/22), Chelsea buộc phải trông chờ vào việc các... hậu vệ tham gia hỗ trợ tấn công rồi ghi bàn và Mason Mount - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách săn bàn của The Blues với 7 lần "nổ súng khi Kai Havertz chỉ thích chuyền và phối hợp, còn khả năng dứt điểm của Werner quá yếu kém.

MU - đội bóng xếp ngay sau Chelsea trên bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh 2021/22 cũng gặp vấn đề ở khâu ghi bàn. Ở mùa năm nay, số bàn trung bình mỗi trận của đội bóng thành Manchester chỉ dừng lại ở mức 1,63 bàn/trận, kém nhất trong số 5 đội dẫn đầu bảng xếp hạng và thấp nhất so với chính MU trong 5 mùa trước.

Lý do khiến MU bế tắc trong khâu ghi bàn nằm ở việc họ ký hợp đồng với sai cầu thủ, cụ thể là Ronaldo. Lão tướng sinh năm 1985 chơi không tốt khi không có bóng trong chân. Ronaldo đã 37 tuổi và không còn phù hợp với cường độ chơi bóng cực kỳ cao của Ngoại Hạng Anh.

Ngoài ra, gánh nặng tuổi tác và phong cách thi đấu của Ronaldo cũng khiến anh gặp khó khăn trong khâu săn bàn. CR7 không phù hợp với lối chơi của cả Ole Gunnar Solskjaer lẫn Ralf Rangnick. Tất nhiên, việc MU ghi ít bàn không hoàn toàn do lỗi của Ronaldo.

Về lối chơi tập thể, đội chủ sân Old Trafford luôn tấn công rất chậm chạp, hệ thống của "Quỷ đỏ" cũng thiếu đi tính cân bằng. MU hiếm khi lên bóng nhanh và thường xuyên để đối thủ kịp thời lùi về phòng ngự.

Với 2 câu lạc bộ còn lại trong nhóm Big Six là Arsenal và Tottenham, "Pháo thủ" chỉ đơn giản là thiếu tiền đạo giỏi khi Aubameyang sa sút phong độ rồi rời đi để gia nhập Barca.

Còn với "Gà trống", vụ lùm xùm chuyển nhượng giữa Kane và Man City ở phiên chợ hè 2021 khiến ngôi sao mang áo số 9 không tập trung toàn tâm toàn ý cho Tottenham trong giai đoạn đầu mùa giải.

Còn với các đội bóng ngoài nhóm Big Six, vấn đề lớn nhất nằm ở việc chân sút của họ thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì gặp chấn thương. Patrick Bamford của Leeds United đã phải ngồi ngoài tới 20 trận ở Ngoại Hạng Anh 2021/22. Dominic Calvert-Lewin của Everton phải đóng vai khán giả bất đắc dĩ trong 17 trận. Jamie Vardy của Leicester City bỏ lỡ 12 trận.

Tất cả các lý do trên khiến các tiền đạo Ngoại Hạng Anh ghi được rất ít bàn thắng ở mùa năm nay. Các chân sút của bóng đá Anh đang tỏ ra lép vế hoàn toàn so với những trung phong xuất sắc ở 4 giải đấu khác là Serie A, Bundesliga, La Liga và Ligue 1. Ví dụ như Kylian Mbappe (PSG), Erling Haaland (Borussia Dortmund), Karim Benzema (Real Madrid), Robert Lewandowski (Bayern Munich), Dusan Vlahovic (Juventus),...

