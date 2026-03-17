Vì sao Phần Lan hạnh phúc nhất hành tinh suốt 8 năm liền? Bí mật khiến cả thế giới tò mò

Minh Khang |

Báo cáo Hạnh phúc Thế giới mới nhất (năm 2025) tiếp tục ghi nhận Phần Lan giữ vị trí số 1 trong bảng xếp hạng các quốc gia hạnh phúc nhất toàn cầu.

Đây là năm thứ tám liên tiếp Phần Lan đứng đầu trong báo cáo này. Cùng với đó, các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Iceland, Na Uy và Thụy Điển tiếp tục duy trì sự hiện diện trong nhóm dẫn đầu, cho thấy một mô hình phát triển bền vững và đáng học hỏi.

Theo Gallup, đơn vị thực hiện khảo sát, đây không phải kết quả bất ngờ. Bà Ilana Ron Levey – Giám đốc điều hành của Gallup – cho rằng những quốc gia đảm bảo tốt đời sống người dân thường đạt mức độ ổn định cao, từ đó tạo nền tảng cho hạnh phúc.

Niềm tin và sự gắn kết: “Chìa khóa” của hạnh phúc

Phần Lan được xem là trường hợp đặc biệt khi hội tụ nhiều yếu tố giúp người dân cảm thấy hài lòng với cuộc sống. Theo bà Ron Levey, đó là “niềm tin vào người khác”, sự lạc quan về tương lai, niềm tin vào các thể chế công quyền và đặc biệt là sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè.

Phần Lan 8 năm liên tiếp là nước hạnh phúc nhất thế giới (Ảnh: Getty).

Một điểm đáng chú ý khác là mức độ chênh lệch hạnh phúc tại Phần Lan thấp hơn so với nhiều quốc gia khác, điển hình như Hoa Kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc người dân có sự đồng thuận cao hơn khi đánh giá chất lượng cuộc sống của mình.

Báo cáo được công bố bởi Trung tâm Nghiên cứu về Sức khỏe tại Đại học Oxford, dựa trên dữ liệu khảo sát giai đoạn 2022–2024. Trong đó, người tham gia được yêu cầu tự đánh giá cuộc sống của mình theo thang điểm từ 0 đến 10.

Ngoài ra, bảng xếp hạng còn dựa trên 6 yếu tố chính gồm: GDP bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội, tuổi thọ khỏe mạnh, mức độ tự do, sự hào phóng và mức độ minh bạch (không tham nhũng).

Hạnh phúc không chỉ đến từ tiền bạc

Một trong những thông điệp quan trọng của báo cáo là hạnh phúc không đơn thuần đến từ thu nhập cao hay tăng trưởng kinh tế. Theo bà Ron Levey, những hành động tử tế và sự gắn kết xã hội cũng đóng vai trò quan trọng.

“Những việc làm tốt không chỉ mang lại lợi ích cho người nhận mà còn giúp chính người cho cảm thấy hạnh phúc hơn”, bà Ron Levey nhấn mạnh.

Điều này cũng lý giải vì sao các quốc gia như Costa Rica và Mexico lần đầu tiên lọt vào top 10, dù không thuộc nhóm giàu nhất thế giới. Theo các chuyên gia, khi nhu cầu cơ bản được đáp ứng, chất lượng cuộc sống và sự hài lòng phụ thuộc nhiều hơn vào yếu tố xã hội và tinh thần.

Trái ngược với xu hướng tích cực ở Bắc Âu, Hoa Kỳ tiếp tục tụt hạng trong bảng xếp hạng, từ vị trí 23 xuống 24. Nguyên nhân chủ yếu đến từ nhóm người trẻ dưới 30 tuổi, những người ngày càng cảm thấy thiếu sự hỗ trợ, ít tự do trong lựa chọn cuộc sống và kém lạc quan về tương lai.

Đan Mạch: Mô hình phúc lợi toàn diện

Đứng thứ hai thế giới, Đan Mạch tiếp tục duy trì vị thế trong top 10 suốt hơn một thập kỷ. Quốc gia này nổi bật với hệ thống an sinh xã hội toàn diện và sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ.

Đan Mạch là đất nước hạnh phúc thứ 2 thế giới (Ảnh: Getty).

Dù người dân phải chịu mức thuế cao, lên tới khoảng một nửa thu nhập, nhưng đổi lại họ được hưởng nhiều lợi ích như chăm sóc y tế miễn phí, hỗ trợ chi phí nuôi dạy trẻ, giáo dục đại học miễn học phí kèm trợ cấp sinh hoạt. Người cao tuổi cũng được đảm bảo lương hưu và dịch vụ chăm sóc.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Đan Mạch vượt mức trung bình ở nhiều chỉ số quan trọng như việc làm, giáo dục, sức khỏe, môi trường, sự tham gia xã hội và mức độ hài lòng với cuộc sống.

Báo cáo năm nay tiếp tục gửi đi thông điệp rõ ràng: sự thịnh vượng kinh tế là cần thiết, nhưng chưa đủ. Điều làm nên những quốc gia hạnh phúc nhất thế giới chính là niềm tin, sự gắn kết xã hội và cảm giác an toàn trong cuộc sống hàng ngày.

Top 10 quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

  1. Phần Lan
  2. Đan Mạch
  3. Iceland
  4. Thụy Điển
  5. Hà Lan
  6. Costa Rica
  7. Na Uy
  8. Israel
  9. Luxembourg
  10. Mexico

Nguồn: CNBC

Bác sĩ ung bướu: "Điều ám ảnh tôi không phải là cái chết, mà là những ước mơ chưa kịp sống"
