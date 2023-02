Vì sao pha lê xanh lại hình thành trên những xác chết cổ đại?

Vivianite là một khoáng chất thứ cấp được tìm thấy trong một số môi trường địa chất: vùng oxy hóa của các mỏ quặng kim loại, trong đá granit pegmatit chứa khoáng chất phốt phát, trong đất sét và trầm tích glauconitic, và trong các trầm tích phù sa gần đây thay thế vật liệu hữu cơ như than bùn, than non, than bùn quặng và đất rừng.