HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao ông Trump lên tiếng đe dọa tấn công đồng minh Oman?

Hoàng Vân
|

Ngày 27/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng đe dọa Lầu Năm Góc sẽ tấn công đồng minh Oman.

Phố cổ Muscat ở Oman.

Căng thẳng bùng nổ vào cuối tháng 2/2026 sau khi Mỹ và Israel tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran. Phản ứng lại, nước Cộng hòa Hồi giáo đã tiến hành phong tỏa một số tuyến tại eo biển Hormuz, chặn tàu thương mại và tuyên bố đóng cửa tạm thời tuyến hàng hải này.

“Không, eo biển Hormuz sẽ được mở cửa cho tất cả mọi người. Chúng tôi sẽ giám sát, nhưng không ai sẽ kiểm soát nó. Đó là một phần của cuộc đàm phán mà Mỹ và Iran đang tiến hành”, ông Trump nói với các nhà báo trong cuộc họp nội các hôm 27/5.

“Đây là vùng biển quốc tế. Oman sẽ hành xử giống như các quốc gia khác. Nếu chính quyền nước này cố tìm cách giành quyền kiểm soát eo biển Hormuz, chúng ta sẽ phải cho nổ tung họ. Muscat hiểu điều đó. Họ sẽ ổn thôi”, Tổng thống Trump nói tiếp.

Theo Reuters, nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra những bình luận này sau khi đài truyền hình nhà nước Iran đưa tin, họ đã có được một dự thảo thỏa thuận không chính thức về việc mở lại tuyến đường thủy quan trọng này, trong đó Iran và Oman cùng quản lý giao thông hàng hải.

Oman - một đồng minh quan trọng của Mỹ, đã làm trung gian hòa giải các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran cho đến khi chúng bị đình chỉ do xung đột.

Iran và Oman nằm ở hai phía đối diện của phần hẹp nhất của eo biển Hormuz, nơi thường xuyên vận chuyển khoảng 25% lượng dầu mỏ và 20% khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Iran đã đóng cửa tuyến đường này đối với các tàu từ "các quốc gia thù địch" sau các cuộc không kích của Mỹ và Israel, trong khi Lầu Năm Góc tuyên bố phong tỏa các cảng Iran vào tháng 4/2026.

Kể từ đó, Iran khẳng định "quyền chủ quyền" của mình trong việc quản lý giao thông qua eo biển và thu phí.

Các điều khoản hòa bình của Iran được cho là bao gồm yêu cầu bồi thường chiến tranh, việc rút quân Mỹ khỏi khu vực và chấm dứt các cuộc chiến của Israel ở Lebanon và Gaza.

Mỹ yêu cầu Iran phải từ bỏ quyền kiểm soát uranium làm giàu cao và xóa bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân của mình, điều mà Iran khẳng định là hoàn toàn vì mục đích hòa bình.

Theo RT
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

Chính thức: Cây cầu thép nhiều tuổi nhất Việt Nam đã trở lại với 'diện mạo mới' từ hôm nay

01:02
Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

01:38
Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

Lời khai của Nguyễn Công Đức Thắng SN 2001 về hành vi gây phẫn nộ: Lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ chạy

01:02
2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

2 kẻ nổ súng bắn chết người nước ngoài giữa trung tâm TP.HCM khai gì về người đứng sau ra lệnh?

01:45
2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

2 ô tô bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt khi đang đỗ gần cây xăng

00:32
Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

Khoảnh khắc cảnh sát đột kích quán bar lúc rạng sáng, các đối tượng cầm đầu bị bắt là ai?

01:02
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

Siêu xe điện đầu tiên của Ferrari ra mắt: Sạc nhanh 350kW, sức mạnh vượt 1.000 mã lực

01:35
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại