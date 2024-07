Màu sắc vỏ trứng gà khá đa dạng, và trong khi người Việt có xu hướng ưa chuộng trứng gà vỏ trắng thì ở nhiều nước khác, trứng vỏ nâu lại được đánh giá cao hơn.

Vì sao ở nước ngoài trứng nâu đắt hơn trứng trắng?

Trứng gà là thực phẩm giàu giá trị dinh dưỡng có ứng dụng rộng rãi bậc nhất và được ưa chuộng trên toàn thế giới. Khi mua trứng tại các cửa hàng hoặc siêu thị ở nhiều nước, không ít người thấy khó hiểu khi nhận ra loại trứng vỏ nâu thường có giá cao hơn so với trứng trắng. Chẳng hạn, trong nhiều siêu thị Mỹ, một tá trứng to vỏ trắng có giá 3,09 USD trong khi một tá trứng vỏ nâu được bán với giá 3,79 USD. Tại sao lại như vậy? Phải chăng trứng nâu tốt hơn, ngon hơn?

Vì sao ở nước ngoài trứng nâu đắt hơn trứng trắng? (Ảnh: Simply Recipes)

Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện để xác định sự khác biệt giữa trứng trắng và trứng nâu về giá trị dinh dưỡng, nhưng cho đến nay, đa số khẳng định rằng không có khác biệt nào đáng kể. Theo Live Strong , một quả trứng lớn (cả nâu và trắng) đều chứa khoảng 72 calo và 6 gram protein cùng với một số chất béo không bão hòa lành mạnh. Chuyên gia dinh dưỡng Niharika Ahluwalia nói: "Không có sự khác biệt lớn giữa trứng trắng và trứng nâu về giá trị dinh dưỡng".

Vậy vì sao ở nước ngoài trứng nâu đắt hơn trứng trắng? Các yếu tố sau có thể là nguyên nhân:

Chi phí sản xuất và nuôi dưỡng gà

Một trong những lý do chính khiến trứng nâu ở nước ngoài thường đắt hơn trứng trắng là chi phí sản xuất. Trứng nâu thường thuộc về những giống gà lớn hơn, như gà Rhode Island Red, gà Plymouth Rock, hoặc gà New Hampshire. Những giống gà này có xu hướng lớn hơn và ăn nhiều thức ăn hơn so với những giống gà đẻ trứng trắng, như gà Leghorn.

Do giống gà đẻ trứng nâu có kích thước lớn hơn, chúng cần nhiều thức ăn hơn để duy trì sức khỏe và năng suất đẻ trứng. Chi phí thức ăn chiếm một phần lớn trong tổng chi phí sản xuất trứng, do đó mà giá bán trứng nâu thường cao hơn để bù đắp chi phí này.

Ngoài ra, gà đẻ trứng nâu thường cần không gian nuôi dưỡng rộng rãi và môi trường chăm sóc tốt hơn để đảm bảo chất lượng quả trứng. Những yếu tố này cũng làm tăng chi phí sản xuất khiến giá của trứng nâu đắt hơn trứng trắng.

Khác biệt trong chăm sóc gà

Gà đẻ trứng nâu thường được nuôi thả tự nhiên hoặc trong môi trường tự do nên đòi hỏi diện tích lớn hơn và chi phí chăm sóc cao hơn. (Ảnh: WTOP)

Các giống gà đẻ trứng nâu thường được nuôi trong điều kiện chăm sóc tốt hơn, điều này cũng đóng góp vào sự chênh lệch giá cả giữa trứng nâu và trứng trắng.

Ở nhiều quốc gia, gà đẻ trứng nâu thường được nuôi thả tự nhiên hoặc trong môi trường tự do hơn so với gà đẻ trứng trắng. Việc nuôi thả tự nhiên đòi hỏi diện tích lớn hơn và chi phí chăm sóc cao hơn. Hơn nữa, gà đẻ trứng nâu thường được cho ăn các loại thức ăn chất lượng cao hơn, đôi khi bao gồm các loại thảo mộc và thức ăn hữu cơ. Điều này không chỉ cải thiện chất lượng trứng mà còn làm tăng chi phí sản xuất.

Tâm lý người tiêu dùng

Trứng nâu được nhiều người tiêu dùng Mỹ coi là sản phẩm tự nhiên,do đó được ưa chuộng hơn. (Ảnh: Stlukes)

Sự khác biệt về giá cả giữa trứng nâu và trứng trắng cũng bị ảnh hưởng bởi tâm lý của người tiêu dùng. Ở nhiều nước, người tiêu dùng tin rằng trứng nâu có chất lượng cao hơn và bổ dưỡng hơn trứng trắng. Mặc dù các nghiên cứu khoa học cho thấy sự khác biệt về dinh dưỡng giữa hai loại trứng này là rất nhỏ, quan niệm này vẫn tồn tại và ảnh hưởng đến hành vi mua sắm.

Trứng nâu cũng được người tiêu dùng coi là sản phẩm tự nhiên hơn và ít bị can thiệp bởi các quá trình công nghiệp. Điều này khiến nhiều người sẵn sàng trả giá cao hơn để mua trứng nâu, tạo ra sự chênh lệch giá cả trên thị trường.

Yếu tố thị trường và cung cầu

Thị trường và cung cầu cũng đóng vai trò quan trọng trong việc định giá trứng nâu và trứng trắng. Số lượng gà đẻ trứng nâu ít hơn so với gà đẻ trứng trắng, dẫn đến nguồn cung trứng nâu hạn chế hơn. Khi nguồn cung hạn chế và nhu cầu cao, giá của trứng nâu sẽ tăng.

Các nhà sản xuất và bán lẻ có thể định giá trứng nâu cao hơn dựa trên sự chênh lệch về nhận thức giá trị và chất lượng của người tiêu dùng. Đây là một chiến lược kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận từ sự ưa chuộng của khách hàng đối với trứng nâu. Điều này cũng giải thích vì sao ở nước ngoài trứng nâu thường đắt hơn trứng trắng.

Chất lượng dinh dưỡng của trứng nâu và trứng trắng

Mặc dù giá cả khác biệt, chất lượng dinh dưỡng của trứng nâu và trứng trắng hầu như tương đương nhau. Cả hai loại trứng đều cung cấp một lượng lớn protein, vitamin, và khoáng chất cần thiết cho cơ thể.

Các nghiên cứu cho thấy sự khác biệt dinh dưỡng giữa trứng nâu và trứng trắng là không đáng kể. Cả hai đều chứa các thành phần dinh dưỡng quan trọng như protein, vitamin D, B6, B12, và các khoáng chất như sắt và kẽm.

Cả trứng nâu và trứng trắng đều phải tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt trước khi đến tay người tiêu dùng. Do đó, sự khác biệt về an toàn thực phẩm giữa hai loại trứng này gần như là không có.

Hàm lượng dinh dưỡng của quả trứng phần lớn do chế độ ăn uống và điều kiện sống của gà quyết định. Vì vậy, điều quan trọng là chọn những quả trứng do gà khỏe mạnh, được chăm sóc tốt đẻ ra, bất kể màu sắc.