Vì sao nữ sinh này được chọn đại diện gần 9.700 tân sinh viên phát biểu tại lễ khai giảng Bách khoa 2026? Profile là câu trả lời!

Sáng 5/9, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức lễ khai giảng năm học 2026-2027, chào đón gần 9.700 tân sinh viên khóa K71 chính thức trở thành sinh viên của trường. Giữa hàng nghìn gương mặt có mặt tại buổi lễ, Nguyễn Thị Bích Ngọc, tân sinh viên lớp Tài năng Điện tử Viễn thông, được lựa chọn đại diện cho gần 9.700 tân sinh viên phát biểu.

Nguyễn Thị Bích Ngọc đại diện tân sinh viên K71 phát biểu tại lễ khai giảng sáng 5/9 của Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội)

Để trở thành sinh viên Bách khoa Hà Nội, các bạn trẻ đã phải trải qua một mùa tuyển sinh không hề dễ dàng. Và trong số những tân sinh viên vốn đã có thành tích học tập rất nổi bật ấy, việc được lựa chọn đứng trên sân khấu đại diện cho cả khóa cũng khiến Bích Ngọc trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý nhất tại lễ khai giảng năm nay.

Bởi nhìn vào bảng thành tích của nữ sinh, bạn hoàn toàn có thể hiểu lý do vì sao Ngọc được chọn.

Được biết, trước khi trở thành tân sinh viên Bách khoa Hà Nội, Bích Ngọc là học sinh lớp chuyên Vật lý, Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (Ninh Bình). Ngay khi vào THPT, nữ sinh đã trở thành thủ khoa đầu vào lớp chuyên Vật lý của trường.

Năm 2026, Bích Ngọc giành Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế (IPhO), kỳ thi được tổ chức tại Colombia với sự tham dự của học sinh đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cùng năm, nữ sinh giành Huy chương Bạc Olympic Vật lý châu Á Thái Bình Dương (APhO) và Giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý.

Trước đó, năm 2025, Bích Ngọc giành Giải Nhì Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý. Ở cấp tỉnh, nữ sinh giành Giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi môn Vật lý trong hai năm liên tiếp 2025 và 2026. Bích Ngọc cũng hai năm liên tiếp giành Huy chương Vàng môn Vật lý tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi các trường THPT chuyên Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ vào các năm 2025 và 2026.

Với thành tích Huy chương Vàng Olympic Vật lý quốc tế năm 2026, nữ sinh được tỉnh Ninh Bình trao bằng khen cùng phần thưởng 500 triệu đồng.

Tại lễ khai giảng sáng 5/9, Bích Ngọc có bài phát biểu đại diện tân sinh viên K71. Nữ sinh chia sẻ về hành trình gắn bó với môn Vật lý của mình, có những ngày ngồi hàng giờ trước một bài tập chưa biết bắt đầu từ đâu, có những lần làm thí nghiệm không như mong muốn khiến cô từng tự hỏi liệu mình có thực sự phù hợp với con đường này hay không. Bích Ngọc cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới gia đình, thầy cô và những người đã tin tưởng, động viên các tân sinh viên K71 trong suốt hành trình để có được ngày hôm nay.

Cũng trong lễ khai giảng này, GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội, có bài phát biểu chia sẻ hình ảnh những gương mặt vừa háo hức vừa bỡ ngỡ của các tân sinh viên khi đi qua cổng Parabol sáng nay khiến ông nhớ lại chính mình 34 năm trước. Tại buổi lễ, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cũng nhắc đến mục tiêu đến năm 2030 đưa trường trở thành đại học nghiên cứu tinh hoa có vị thế hàng đầu châu Á, đồng thời gửi lời cảm ơn tới các phụ huynh đã tin tưởng gửi gắm con em cho nhà trường.

GS.TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST)

Năm học 2026-2027, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh 9.700 chỉ tiêu cho 68 chương trình đào tạo. Đây cũng là năm trường tiếp tục triển khai chính sách học bổng theo Nghị định 179 của Chính phủ cho các chương trình đào tạo tài năng, vi mạch bán dẫn và khoa học cơ bản, trong đó có lớp Tài năng Điện tử Viễn thông mà Bích Ngọc đang theo học.

Ảnh: Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội

Ảnh: Đoàn Thanh niên Đại học Bách khoa Hà Nội

Ảnh: HUST

Một vài hình ảnh trong lễ khai giảng sáng nay của Đại học Bách khoa Hà Nội (Ảnh: HUST)

Tổng hợp