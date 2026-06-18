Vì sao nhóm G7 muốn cấp phép sản xuất vũ khí tại Ukraine vào thời điểm này?

Nhóm G7 đang xem xét cấp phép cho Ukraine sản xuất trong nước các loại vũ khí phương Tây, bao gồm cả tên lửa phòng không và tên lửa tầm xa.

G7 đang xem xét việc cấp phép sản xuất vũ khí tại Ukraine.

Trong một tuyên bố chung được đưa ra sau Hội nghị Thượng đỉnh tại Evian, Pháp, các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã nhất trí "tăng cường cung cấp năng lực phòng không, các hệ thống và tên lửa đánh chặn bổ sung, cũng như khả năng tác chiến tầm xa cho Ukraine".

"Chúng tôi cũng sẵn sàng xem xét việc mở rộng cho Ukraine quyền lợi về giấy phép để cho phép nước này tăng cường sản xuất quân sự", nhóm G7 cho biết trong một tuyên bố.

Theo Thủ tướng Đức Friedrich Merz, kế hoạch này cũng bao gồm việc các nhà sản xuất Mỹ cấp giấy phép cho các công ty công nghiệp quân sự của EU nhằm bù đắp sự thiếu hụt trong sản xuất các loại vũ khí có nhu cầu cao.

“Hiện tất cả chúng ta đều đang sản xuất quá ít, và điều này có thể được bù đắp bằng cách cấp phép cho các công ty có khả năng sản xuất, bao gồm cả các công ty châu Âu và Ukraine”, ông Merz nói.

Mỹ hiếm khi cấp giấy phép sản xuất vũ khí cho các đối tác, thường gây áp lực buộc họ phải mua sản phẩm làm sẵn, hoặc trong một số trường hợp, xây dựng các nhà máy sản xuất ở nước ngoài mà không chuyển giao công nghệ cho bên thứ ba.

Tuy nhiên, nhu cầu lâu dài phải cung cấp vũ khí cho Ukraine, cũng như việc sử dụng rộng rãi nhiều loại đạn dược trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, có thể đã làm mềm lập trường của Mỹ về việc thuê ngoài sản xuất vũ khí.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã xác nhận việc sản xuất theo giấy phép tên lửa phòng không cho hệ thống Patriot tại Ukraine đang được xem xét, nhưng cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra.

Trong vài năm qua, Ukraine đã nhiều lần thúc giục Mỹ cấp phép sản xuất các loại đạn dược này, tuy nhiên, Mỹ luôn bác bỏ ý tưởng này.

Trong khi đó, các tập đoàn vũ khí khổng lồ Mỹ được cho là rất thận trọng trong việc đầu tư vào Ukraine do những rủi ro rõ ràng liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra với Nga.

Vào giữa tháng 4/2026, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố danh sách các cơ sở sản xuất quân sự có liên hệ với Ukraine nằm rải rác khắp châu Âu và các khu vực khác.

Quân đội Nga cho biết, họ đã xác định được các địa điểm như vậy ở Anh, Đức, Đan Mạch, Hà Lan, Latvia, Lithuania, Cộng hòa Séc và Ba Lan, cũng như ở Thổ Nhĩ Kỳ và Israel.

Danh sách đó đi kèm với một lời cảnh báo nghiêm trọng.

“Việc thực hiện các kịch bản tấn công nhằm vào Nga… bằng cách sử dụng các UAV được cho là "của Ukraine" sản xuất tại châu Âu đang dẫn đến những hậu quả khó lường.

Thay vì tăng cường an ninh cho các quốc gia châu Âu, hành động của các nhà lãnh đạo châu Âu đang nhanh chóng kéo các nước này vào một cuộc chiến với Nga”, Bộ Quốc phòng Nga lưu ý.

Theo bộ này, chương trình cấp phép này có thể là một phần trong nỗ lực phi tập trung hóa hơn nữa việc sản xuất vũ khí để tránh các cuộc tấn công trả đũa tiềm tàng từ Nga, cũng như để che giấu nguồn gốc vũ khí được cung cấp dưới dạng sản phẩm nội địa của Ukraine.