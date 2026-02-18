Vì sao nhiều thương hiệu quyền lực nhất thế giới đều chọn biểu tượng con ngựa?

Từ siêu xe, xe thể thao đại chúng đến thời trang xa xỉ hay ngân hàng lâu đời, ngựa liên tục được chọn làm trung tâm logo. Điều đáng chú ý là phần lớn những biểu tượng này đều có nguồn gốc lịch sử cụ thể, không phải lựa chọn ngẫu hứng.

Ferrari

Biểu tượng ngựa chồm của Ferrari Cavallino Rampante có nguồn gốc từ Thế chiến I. Hình ảnh này vốn là biểu tượng trên máy bay của phi công Ý Francesco Baracca. Sau khi Baracca hy sinh năm 1918, gia đình ông đề nghị Enzo Ferrari sử dụng biểu tượng con ngựa như một dấu hiệu may mắn. Enzo Ferrari sau đó đưa biểu tượng này lên các xe đua của mình từ thập niên 1920. Khi công ty Ferrari S.p.A. chính thức thành lập năm 1947, logo nền vàng với ngựa đen chồm đã trở thành biểu tượng chính thức. Màu vàng đại diện cho thành phố Modena quê hương của Enzo Ferrari.

Chiếc xe đỏ mang logo huyền thoại của Ferrari là ước mơ của phái mạnh.

Porsche

Logo Porsche được giới thiệu năm 1952. Hình con ngựa ở trung tâm thực chất lấy từ quốc huy của thành phố Stuttgart, Đức nơi đặt trụ sở hãng. Tên “Stuttgart” bắt nguồn từ “Stuotgarten”, nghĩa là trang trại nuôi ngựa. Phần viền ngoài logo kết hợp quốc huy bang Württemberg-Hohenzollern. Hình ngựa trong logo Porsche mang ý nghĩa địa lý, lịch sử hơn là ý nghĩa trừu tượng về mặt tốc độ.

Biểu tượng dân chơi xe ai cũng muốn được 1 lần cầm lái.

Mustang

Ford Mustang ra mắt lần đầu ngày 17/4/1964 tại New York World’s Fair. Logo ngựa đang phi được thiết kế bởi Philip T. Clark. Hình tượng này đại diện cho giống ngựa hoang Mustang ở Bắc Mỹ. Đây là một trong những logo hiếm hoi mà con ngựa chạy theo hướng ngược lại so với huy hiệu đua truyền thống, nhằm nhấn mạnh tính độc lập và phá cách của mẫu xe.

Trái với suy nghĩ nhiều người Mustang đã ngừng sản xuất. Hiện nay, Mustang đang ở thế hệ thứ bảy, không chỉ giữ các phiên bản động cơ xăng truyền thống mà còn mở rộng sang dòng xe điện với Mustang Mach-E.

Mustang mang ý nghĩa biểu tượng cho sức mạnh, sự tự do, và tinh thần phóng khoáng của nước Mỹ.

Hermès

Hermès được thành lập năm 1837 tại Paris bởi Thierry Hermès, ban đầu chuyên sản xuất yên cương và phụ kiện cho ngựa phục vụ giới quý tộc châu Âu. Logo xe ngựa với người đánh xe được đăng ký chính thức năm 1945. Biểu tượng này phản ánh đúng nguồn gốc ngành nghề ban đầu của hãng, trước khi Hermès mở rộng sang thời trang, túi xách và phụ kiện xa xỉ.

Biểu tượng ngựa của Hermès gắn với ngành nghề kinh doanh ban đầu các món phụ kiện yên cương, xe ngựa cho giới quý tộc.

Ralph Lauren

Thương hiệu Ralph Lauren ra đời năm 1967. Logo người chơi polo cưỡi ngựa xuất hiện lần đầu trên áo polo năm 1972. Polo là môn thể thao gắn với giới quý tộc Anh và Mỹ. Việc lựa chọn hình ảnh này giúp Ralph Lauren xây dựng hình ảnh phong cách sống thượng lưu kiểu Mỹ, thay vì chỉ là một thương hiệu quần áo.

Ở phân khúc áo polo và sơ mi thêu logo, đây là một trong những thương hiệu bị làm nhái nhiều nhất trên thế giới.

Lloyds Bank

Lloyds Bank là ngân hàng của Vương quốc Anh. Biểu tượng ngựa đen của Lloyds có nguồn gốc từ thế kỷ 17. Năm 1677, Humphrey Stokes điều hành một cửa hàng vàng bạc ở London mang biển hiệu “Black Horse”. Khi ngân hàng Lloyds phát triển từ các đối tác tài chính sau này, hình ảnh con ngựa đen được giữ lại như một phần di sản nhận diện. Logo hiện đại tiếp tục duy trì hình tượng này như biểu trưng của sự ổn định và truyền thống.

Hiện nay Lloyds Bank hoạt động dưới tập đoàn mẹ Lloyds Banking Group, một trong “Big Four” ngân hàng lớn nhất tại Anh, cùng với HSBC, Barclays và NatWest.

Lloyds tập trung chủ yếu vào thị trường nội địa Anh nên nhiều người có thể thấy lạ khi lần đầu nhìn thấy biểu tượng ngựa đen này.



