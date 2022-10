Vì sao nhiều người “né” cứu giúp người bị tai nạn trên đường?

Hồi con gái tôi học cấp 2, một lần trên đường đưa con đi học vào buổi tối, tôi và nhiều người thất thần khi chứng kiến “xe điên” hất tung một người phụ nữ đi xe máy rồi bỏ chạy. Khi đó, nhìn thấy máu tôi khá sợ hãi và phải đấu tranh tư tưởng mới dám dừng xe, hô hoán mọi người đến giúp người bị nạn.



Trong vụ việc đó, tôi đã mất khá nhiều buổi để làm việc với công an, lấy lời khai nhân chứng... Từ số xe ô tô chúng tôi quan sát được sau khi chiếc xe bỏ chạy, công an đã tìm ra kẻ gây tai nạn. Nhưng có một điều khiến tôi thực sự lo lắng, bất an là khi thực nghiệm hiện trường, công an đã để người gây tai nạn biết mặt tôi. Hôm đó, tôi đã phải gọi điện cho người thân đưa về mà không dám đi một mình vì sợ bị trả thù.

Thực sự, tôi không ngại việc phải đi lại nhiều lần để làm việc với công an tìm ra kẻ gây tai nạn, nhưng những sơ hở khiến tôi cảm thấy lo lắng, không được bảo vệ sau khi làm “người tốt”. Và có lẽ, đó cũng là một trong những lý do khiến nhiều người ngần ngại khi cứu giúp người bị nạn trên đường, chưa kể còn rơi vào cảnh “làm ơn mắc oán”.