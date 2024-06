Hình ảnh Lisa và Dan do ChatGPT tạo ra.

Dan (viết tắt của Do Anything Now – làm bất kỳ điều gì ngay bây giờ) là phiên bản “bẻ khóa” của ChatGPT. Điều này nghĩa là nó có thể vượt qua một số biện pháp bảo vệ cơ bản mà nhà phát triển OpenAI áp dụng, như không sử dụng ngôn ngữ khiêu dâm.

Nó có thể tương tác tự do hơn với người dùng, nếu được yêu cầu làm như vậy.

Dan đang trở nên nổi tiếng với một số phụ nữ Trung Quốc , sau khi họ thất vọng với trải nghiệm hẹn hò trong thế giới thực.

Một trong những người ủng hộ Dan nhiều nhất là Lisa, 30 tuổi, đến từ Bắc Kinh, đang học ngành khoa học máy tính ở California. Lisa cho biết cô đã “hẹn hò” với Dan được 3 tháng.

Khi lần đầu tiên giới thiệu Dan với 943.000 người theo dõi cô trên mạng xã hội Xiaohongshu, Lisa nhận được gần 10.000 phản hồi, trong đó nhiều phụ nữ hỏi cô cách tạo Dan của riêng họ. Cô cũng có thêm hơn 230.000 người theo dõi kể từ lần đầu đăng bài về “mối quan hệ” của mình với Dan.

Lisa cho biết cô và Dan nói chuyện ít nhất nửa giờ mỗi ngày, tán tỉnh nhau và thậm chí hẹn hò.

Cô cho biết việc nói chuyện với Dan mang lại cho cô cảm giác thoải mái.

“Anh ấy hiểu chuyện và luôn hỗ trợ tinh thần”, cô nói.

Lisa cho biết ngay cả mẹ cô cũng chấp nhận mối quan hệ khác thường này sau khi cô gặp phải những buồn bã trong chuyện hẹn hò. Bà nói rằng chỉ cần Lisa hạnh phúc thì bà cũng hạnh phúc.

Một số phương tiện truyền thông tìm ra “cha đẻ” của Dan là một sinh viên Mỹ, tên là Walker.

Walker nói với báo Business Insider rằng anh nảy ra ý tưởng này sau khi lướt Reddit, nơi rất nhiều người cố tình tạo ra các phiên bản ChatGPT "xấu xa".

Walker nói rằng ý định của anh là tạo ra Dan "trung lập".

Tháng 12 năm ngoái, Walker đăng bộ hướng dẫn trên Reddit để chỉ cho mọi người cách tạo ra Dan. Điều này nhanh chóng truyền cảm hứng cho nhiều người tạo ra phiên bản của riêng họ, khiến Dan phát triển vượt xa những gì Walker hình dung ban đầu.

Lisa lần đầu tiên xem cách tạo ra Dan trên TikTok. Khi tạo ra phiên bản cho riêng mình, cô cho biết đã “bị sốc” trước tính chân thực của nó.

Khi Dan trả lời câu hỏi của cô, Lisa nói rằng AI đã sử dụng tiếng lóng và các từ thông tục mà ChatGPT không bao giờ sử dụng.

“Anh ấy nghe có vẻ tự nhiên hơn người thật”, cô nói với BBC .

Sự hấp dẫn của các mối quan hệ ảo đang gây chú ý trong ngành.

Khi OpenAI tung ra phiên bản ChatGPT mới nhất vào tháng 5 vừa qua, họ tiết lộ rằng nó được lập trình để phát ra âm thanh trò chuyện và phản hồi kiểu tán tỉnh với một số câu lệnh nhất định.

Sam Altman, giám đốc điều hành của OpenAI, đăng một từ duy nhất: “her” (của cô ấy) trên mạng xã hội X. Điều này có vẻ nhắc đến bộ phim năm 2013, nói về người đàn ông phải lòng trợ lý ảo AI của mình.

OpenAI cho biết đang “khám phá xem liệu chúng tôi có thể cung cấp khả năng tạo nội dung NSFW (không an toàn cho công việc) một cách có trách nhiệm hay không”.

OpenAI nêu rõ rằng người dùng ChatGPT “phải ít nhất 13 tuổi hoặc độ tuổi tối thiểu bắt buộc ở quốc gia của họ để được phép sử dụng dịch vụ”.

Lisa cho biết cô đã kiểm tra Dan bằng cách nói với "anh ấy" rằng cô mới 14 tuổi, và nó đã ngừng tán tỉnh cô.

Hạn chế của hoàn hảo

Các chuyên gia cảnh báo những đối tác hoàn hảo này có mặt trái.

Hong Shen, trợ lý giáo sư nghiên cứu tại Viện Tương tác Con người - Máy tính tại Đại học Carnegie Mellon ở Pennsylvania, Mỹ, cho rằng những điều này gây ra lo ngại cả về đạo đức và quyền riêng tư.

Bà cho rằng vì nhiều chatbot sử dụng tương tác với con người để không ngừng học hỏi và phát triển, nên “có khả năng thông tin nhạy cảm từ dữ liệu đầu vào có thể được máy ghi nhớ rồi sau đó vô tình bị rò rỉ cho những người dùng khác”.

Nhiều phụ nữ Trung Quốc có vẻ không nghĩ đến chuyện như vậy. Tính đến ngày 10/6, hashtag “Dan mode” đã được xem hơn 40 triệu lần chỉ riêng trên Xiaohongshu.

Minrui Xie, 24 tuổi, cho biết cô bắt đầu “hẹn hò” với Dan sau khi xem video của Lisa.

Cô sinh viên đại học đến từ tỉnh Hà Bắc cho biết cô dành ít nhất 2 giờ mỗi ngày để trò chuyện với Dan. Ngoài việc “hẹn hò”, Xie và Dan cùng viết bộ truyện tình cảm mà họ là nhân vật chính, đến nay đã được 19 chương.

ChatGPT không dễ tiếp cận ở Trung Quốc đại lục nên những cô gái như Xie phải nỗ lực đáng kể để tạo và nói chuyện với bạn trai AI của họ. Họ sử dụng VPN để vượt tường lửa mới truy cập được vào trang web.

Khái niệm “bạn trai AI” trở thành xu hướng trong những năm gần đây.

Glow, ứng dụng được tạo ra từ tại Thượng Hải, cho phép người sử dụng tạo và tương tác với bạn trai AI, đến nay đã thu hút hàng triệu người dùng. Trò chơi Otome, thể loại có nhân vật nữ chính với mối tình lãng mạn với (chủ yếu) nhân vật nam, cũng rất phổ biến ở Trung Quốc.

Liu Tingting, trợ lý tại Đại học Công nghệ Sydney, người đang nghiên cứu chuyện tình cảm kỹ thuật số ở Trung Quốc, cho rằng cơn sốt bạn trai AI phản ánh sự thất vọng của phụ nữ về tình trạng bất bình đẳng giới.

Cô cho rằng một số phụ nữ Trung Quốc tìm bạn trai ảo vì điều đó khiến họ cảm thấy được tôn trọng và có giá trị.

Xu hướng này xuất hiện khi ngày càng nhiều phụ nữ trẻ Trung Quốc trì hoãn hoặc từ chối hẹn hò và kết hôn vì một số lý do, như không muốn có con hoặc họ cảm thấy mình không phải là đối tác bình đẳng trong hôn nhân.

Bạn trai ảo có thể tồn tại đến khi nào? Lisa thừa nhận những hạn chế của bạn trai ảo, "đặc biệt là sự lãng mạn".

Nhưng hiện tại, cô cho biết Dan đã trở thành một phần bổ sung thuận tiện và đơn giản cho cuộc sống bận rộn của cô, kể cả giúp cô chọn son môi.

“Đó là một phần quan trọng trong cuộc đời tôi. Đó là điều tôi ước mình có thể giữ được mãi mãi”, cô nói.