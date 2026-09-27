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Vì sao nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine phải tạm ngừng sản xuất?

Hoàng Vân
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Ngày 26/9, công ty ArcelorMittal Krivoy Rog, nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine thông báo, họ đã phải tạm ngừng hoạt động sản xuất.

ArcelorMittal Krivoy Rog tạm ngừng sản xuất thép do tấn công quân sự năm 2026 - Ảnh 1.

ArcelorMittal Krivoy Rog - nhà sản xuất thép lớn nhất Ukraine.

Nhà máy thép này, nằm ở thành phố Krivoy Rog thuộc miền Trung Ukraine, cũng bao gồm cả hoạt động khai thác quặng sắt.

Trước khi xung đột leo thang vào năm 2022, nhà máy sản xuất 4,9 triệu tấn thép mỗi năm.

ArcelorMittal cho biết, cơ sở này đã bị tấn công bốn lần trong vòng năm tuần qua, lần gần nhất là vào ngày 21/9.

Các cuộc tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở sản xuất, khiến công ty không thể khởi động lại hoạt động “một cách an toàn và bền vững”.

Giám đốc điều hành Mauro Longobardo cho biết, công ty sẽ tập trung vào việc bảo tồn cơ sở hạ tầng của nhà máy, để hoạt động sản xuất có thể được nối lại trong tương lai.

ArcelorMittal dự kiến sẽ ghi nhận khoản lỗ khoảng 1 tỷ USD do giá trị của nhà máy và thiết bị giảm sút.

Việc ngừng hoạt động này diễn ra sau các vụ tấn công của Nga tại Zaporozhstal và Kamet Steel, cả hai đều thuộc sở hữu của tập đoàn kim loại khổng lồ Metinvest của Ukraine.

Theo Financial Times, cùng với ArcelorMittal Krivoy Rog, ba nhà máy này chiếm khoảng 90% sản lượng thép của Ukraine, trước khi các cuộc tấn công của Nga khiến sản xuất bị đình trệ.

“Tính đến thời điểm hiện tại, Ukraine không còn ngành công nghiệp thép nữa”, ông Aleksandr Vodoviz, người đứng đầu văn phòng CEO tại Metinvest, nói với tờ Financial Times.

Ông đồng thời cho biết thêm, việc sửa chữa có thể mất “nhiều ngày, nhiều tuần, nhiều tháng hoặc nhiều năm”.

Bộ Quốc phòng Nga tuần này cho biết, họ đã tấn công nhà máy thép Krivoy Rog và các cơ sở công nghiệp khác liên quan đến sản xuất quân sự của Ukraine.

Các mục tiêu gần đây khác được bộ này nêu ra bao gồm địa điểm sản xuất và lưu trữ UAV, cơ sở hạ tầng điện, cầu, cảng, nhà kho và các trung tâm hậu cần.

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Tags

thành phố Krivoy Rog

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