Vì sao nhà báo Đặng Thị Hàn Ni và Tiến sĩ Luật Đặng Anh Quân bị bắt?

Liên quan đến vụ án Nguyễn Phương Hằng, tối 24/2, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường Đại học Luật TP.HCM) để điều tra về hành vi Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Tối 24/2, lực lượng công an có mặt tại nhà riêng của bà Đặng Thị Hàn Ni ở Quận 7, TP.HCM.

Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân từng là khách mời xuất hiện trong các buổi livestream của bà Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty Đại Nam). Cụ thể, trong các lần bà Hằng livestream nói liên quan về đời tư, gây ảnh hưởng uy tín, danh dự một số người như ông Võ Nguyễn Hoài Linh (nghệ sĩ Hoài Linh), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh), ông Đặng Anh Quân xuất hiện chung và cũng có phát ngôn "không chuẩn mực" về các bị hại. Tuy nhiên, ở những lần điều tra trước, Cơ quan điều tra đã không khởi tố ông Quân, do chưa đủ cơ sở xác định người này xúc phạm các cá nhân.

Hồi đầu tháng 2/2023, Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM tiếp tục ra quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Phương Hằng, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nêu rõ kết luận về việc giám định nội dung phát ngôn của ông Đặng Anh Quân, do có một số nội dung đưa thông tin xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự, uy tín, nhân phẩm cá nhân.

Tiến sĩ Đặng Anh Quân xuất hiện trong livestream của Nguyễn Phương Hằng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Liên quan đến vụ án, trước đó Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam), Nguyễn Thị Mai Nhi (40 tuổi, trợ lý của Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (31 tuổi, nhân viên Công ty CP Đại Nam), Huỳnh Công Tân (29 tuổi, Trưởng phòng Truyền thông Công ty CP Đại Nam) về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Cũng trong tối 24/2, Công an TP.HCM cũng bắt tạm giam bà Đặng Thị Hàn Ni (47 tuổi, phóng viên 1 tờ báo tại TP, thành viên Đoàn Luật sư TP.HCM) về cùng tội danh. Thời gian qua, bà Hàn Ni bị Nguyễn Phương Hằng tố giác về việc "xúc phạm, vu khống".

Luật sư, nhà báo Đặng Thị Hàn Ni. (Ảnh: Facebook)

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở và bắt bị can để tạm giam đối với bà Đặng Thị Hàn Ni. Các quyết định, lệnh trên được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM phê chuẩn./.