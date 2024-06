Cùng với quyết định khởi tố, các bị can Phạm Văn Tam và Phạm Xuân Tình bị áp dụng biện pháp ngăn chặn là cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị can Phạm Văn Tam, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Asanzo. (Ảnh: TN).

Theo nội dung quyết định khởi tố, bị can Phạm Văn Tam đã chỉ đạo Phạm Xuân Tình ký các Hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Việt Tài, Công ty TNHH đầu tư sản xuất An Thiên và Công ty THHH Đầu tư xuất nhập khẩu Trần Thoàn.

Sau đó, không xuất hóa đơn và để ngoài số sách kế toán liên quan đến doanh thu bán hàng cho Công ty TNHH điện lạnh Asanzo của Công ty CP Tập đoàn Asanzo và sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, nhằm mục đích trốn số tiền thuế phải nộp là hơn 15,7 tỷ đồng.

Theo nguồn tin riêng Đại Đoàn Kết có được, bị can Phạm Văn Tam sinh ngày 3/1/1980, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty ASANZO có địa chỉ thường trú tại quận 10 (TPHCM), nhưng nơi ở hiện tại được khai báo tại cao ốc Thuận Việt thuộc quận 11 (TPHCM). Công an TPHCM đã căn cứ vào các Điều 36 và Điều 179 Bộ luật Tố tụng Hình sự và khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự khi khởi tố đối với bị Can Phạm Văn Tam về tội "Trộn Thuế".

Hiện, các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng đã được gửi tới Viện KSND TPHCM để phâ chuẩn.