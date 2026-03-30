HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao người xưa nhắc con cháu không phơi quần áo qua đêm?

Trúc Chi (t/h) |

Vậy phơi đồ vào khoảng thời gian nào là tốt nhất? Theo các chuyên gia, đó là từ cuối buổi sáng đến đầu giờ chiều khi ánh nắng mặt trời mạnh nhất. Trời nắng kèm gió nhẹ giúp vải mau khô, khử trùng tốt hơn.

Ban đêm ẩm ướt, quần áo dễ nhiễm khuẩn: Khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm và độ ẩm tăng. Hơi nước trong không khí có thể làm quần áo bị ẩm ướt, lâu khô. Nếu vẫn phơi ngoài trời, quần áo của bạn sẽ là nơi thích hợp cho vi khuẩn phát triển, có mùi hôi. Đặc biệt vào mùa hè, sương nhiều, nhiệt độ cao, vi khuẩn sinh sôi nhanh, nếu trẻ mặc quần áo không khô thoáng, nhiều vi khuẩn thì làn da mỏng manh rất dễ bị tổn thương..

Quần áo dễ dính trứng hoặc phân côn trùng: Nhiều loài côn trùng bay nhỏ sống về đêm. Nếu bạn treo quần áo ngoài ban công vào ban đêm thì rất dễ thu hút những con côn trùng này, dính phải trứng hoặc phân của chúng.

Quần áo bị dính trứng côn trùng nếu không được khử trùng lại hoặc phơi khô dưới ánh nắng mặt trời thì sẽ khiến người mặc, nhất là trẻ em, dễ bị tổn thương da. Một số trẻ có thói quen cắn quần áo, ngoáy lỗ mũi và cắn ngón tay, dẫn đến mắc bệnh.

Có thể dị ứng da: Ban đêm, nhiệt độ xuống thấp, độ ẩm cao, quần áo phơi ngoài trời có thể bám bụi, khi tiếp xúc trực tiếp với da sẽ gây viêm da, dị ứng.

Người hít phải những bào tử nấm mốc trên quần áo do thói quen phơi ngoài trời ban đêm cũng có thể xuất hiện triệu chứng viêm nhiễm đường hô hấp. Người có hệ thống miễn dịch kém hoặc có vết thương hở sẽ rất dễ bị hen suyễn, xoang, nổi mề đay...

Quan niệm dân gian: Thông tin trên Vietnamnet ở một số nền văn hoá phương đông, theo quan niệm dân gian, việc phơi quần áo ngoài trời ban đêm thu hút tà khí, mang theo xui xẻo. Trong cuốn sách "Những lời khuyên phong thủy cá nhân" của chuyên gia phong thuỷ người Malaysia Lilian Too, xuất bản năm 2005, tác giả cảnh báo không nên phơi quần áo sau khi trời tối.

Vì sao người xưa nhắc con cháu không phơi quần áo qua đêm?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

Ảnh hưởng đến mùi hương: Xét về mặt khoa học, ban đêm là thời điểm điều kiện môi trường không thuận lợi cho việc làm khô quần áo. Phơi đồ ban đêm có thể ảnh hưởng đến độ sạch, mùi hương và tuổi thọ của quần áo.

Những yếu tố như nhiệt độ giảm, ánh sáng tự nhiên không còn, trong khi độ ẩm không khí lại tăng cao, sương xuống, khiến nước không thể bay hơi mà bị giữ lại trong sợi vải.

Hệ quả là quần áo khô rất chậm, thậm chí vẫn còn ẩm sau nhiều giờ. Không chỉ vậy, môi trường ẩm ướt kéo dài còn dễ khiến vải xuất hiện mùi hôi, mốc khó chịu. Những chiếc áo, bộ ga giường vốn được kỳ vọng thơm tho sau khi giặt có thể trở nên bí bách, kém dễ chịu khi sử dụng. Bên cạnh đó, nếu để ngoài trời ban đêm, các loại côn trùng nhỏ, bướm đêm hay nhện có thể dễ dàng chui vào quần áo, gây ngứa, dị ứng.

Các chuyên gia khuyến nghị nên phơi quần áo vào ban ngày, đặc biệt là buổi sáng hoặc đầu giờ chiều. Khi đó, nhiệt độ và ánh sáng tự nhiên giúp nước bay hơi nhanh hơn, rút ngắn thời gian làm khô và giữ được độ mềm mại của sợi vải, theo Netmums .

Vì vậy, bạn nên cất quần áo vào trong nhà sau khi trời tối.

Không chỉ phơi quần áo vào ban đêm nhiều gia đình thường có thói quen phơi quần áo ở vị trí tùy tiện, chỉ cần có chỗ thoáng, có nắng là chọn làm nơi phơi đồ. Việc chọn vị trí phơi quần áo không nên quá dễ dãi như vậy, vì nó ảnh hưởng đến không gian sống, đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà. Ngoài ra nếu là người quan tâm đến phong thủy, gia chủ càng nên lưu ý đến chỗ phơi quần áo.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Trên xe chở đoàn cán bộ, nhân viên ngân hàng

00:55
Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Mỹ điều 7.000 lính thủy đánh bộ, lính dù tới Vùng Vịnh gây áp lực lên Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

Loạt khí tài đắt tiền của Mỹ bị hư hại sau một tháng xung đột với Iran

01:27
Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

Khoảnh khắc cứu cô gái trẻ rơi xuống giếng trong đêm

00:47
Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

Nga công bố video UAV tập kích, tuyên bố phá hủy "trận địa Patriot" tỷ đô của Ukraine

00:59
Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

Khoảnh khắc sét đánh thẳng vào toà nhà cao nhất thế giới: Cảnh tượng như ngày "tận thế" ở Dubai

01:00
Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

Vụ hàng trăm thiếu niên lao vào ẩu đả: Ban hành lệnh giới nghiêm trong đêm

01:11
Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Trực thăng cứu hỏa va vách đá, rơi thẳng vào đám cháy lớn, tình trạng phi công ra sao?

Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại