Ngày 28-10, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Lợi (34 tuổi) do trộm 2 trái mít trị giá 387.000 đồng.

Nghi phạm Lê Hoàng Lợi cùng tang vật.

Theo điều tra, ngày 23-10, Lợi chạy xe máy từ nhà tại xã Mỹ Thiện đến xã Mỹ Đức Tây (cùng huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang cũ), lẻn vào vườn nhà dân cắt 2 trái mít nhưng bị chủ nhà phát hiện.

Lợi xin được bỏ qua nhưng bị từ chối nên vứt lại xe bỏ chạy. Công an vào cuộc truy xét mời Lợi đến trụ sở làm việc.

Tại đây, Lợi thừa nhận hành vi, khai do cần tiền tiêu xài nên đi trộm. Hai trái mít được định giá 387.000 đồng.

Theo cơ quan công an, Lợi từng có tiền án về tội trộm cắp tài sản và hiện chưa được xóa án tích.

Sau vụ việc, nhiều người dùng mạng xã hội thắc mắc tại sao chỉ vì 2 trái mít mà cơ quan công an khởi tố Lợi.

Khởi tố là đúng

Lý giải điều này, luật sư Đào Thị Bích Liên, Văn phòng Luật sư Hà Hải và Cộng sự, cho biết Lợi thừa nhận trộm 2 trái mít tổng giá trị 387.000 đồng, về giá trị, tài sản này dưới 2 triệu đồng, nên về nguyên tắc không đủ yếu tố cấu thành tội "Trộm cắp tài sản".

Tuy nhiên, do Lợi đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản và chưa được xóa án tích, do đó hành vi lần này vẫn đủ căn cứ để bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 1 Điều 173 Bộ Luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) quy định về Tội trộm cắp tài sản là "Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp "Đã bị kết án về tội này hoặc chưa được xóa án tích" mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

Ngược lại, nếu Lợi chưa từng phạm tội hoặc đã được xóa án tích, thì hành vi trộm 2 trái mít chỉ bị xử phạt hành chính theo điểm a, khoản 1 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, cụ thể phạt tiền từ 2-3 triệu đồng.

Như vậy, Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Lê Hoàng Lợi về hành vi trộm cắp tài sản là đúng quy định của pháp luật.