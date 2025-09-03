Vì sao ngày càng nhiều người giàu bỏ biệt thự, mua hai căn hộ cửa đối cửa để ở gần cha mẹ?

Từ lâu, biệt thự vẫn là biểu tượng của sự giàu sang và đẳng cấp. Thế nhưng, không ít gia đình sau vài năm trải nghiệm lại nhận ra: Ở biệt thự chưa chắc đã sung sướng, đôi khi còn là gánh nặng cả về kinh tế lẫn cuộc sống. Chi phí cao, bất tiện trong sinh hoạt, thậm chí thiếu sự gắn kết gia đình… đã khiến nhiều người đổi ý.

Xu hướng mới đang hình thành: Thay vì "ôm" biệt thự, họ chọn mua hai căn hộ cửa đối cửa – một cho cha mẹ, một cho vợ chồng con cái. Cách ở này không chỉ tiết kiệm, tiện lợi mà còn đem lại cảm giác ấm áp, gần gũi hiếm có.

1. Vì sao nhiều người rời bỏ biệt thự?

Ai cũng nghĩ sống trong biệt thự là hạnh phúc, nhưng thực tế lại khác xa tưởng tượng. Không ít gia chủ "chạy trốn" khỏi biệt thự chỉ sau 1–2 năm bởi 4 nguyên nhân chính:

- Chi phí đội lên gấp nhiều lần: Từ phí quản lý gấp ba lần chung cư, điện nước mùa hè – mùa đông đến chi phí sửa chữa chống thấm, bảo dưỡng thiết bị… biệt thự nhanh chóng biến thành "cỗ máy nuốt tiền".

- Không gian rộng nhưng bất tiện: Nhà nhiều tầng khiến việc di chuyển khó khăn, đặc biệt với người già và trẻ nhỏ. Không ít gia đình than phiền vì "cả ngày như leo núi".

- Vệ sinh và bảo trì mệt mỏi: Không gian lớn đồng nghĩa với việc dọn dẹp vất vả. Nhiều người phải thuê giúp việc thường xuyên, tốn kém cả tiền bạc lẫn công sức.

- Riêng tư và môi trường sống chưa như mơ: Tưởng mua biệt thự sẽ yên tĩnh, nhưng thực tế liền kề lại dễ ồn ào, muỗi côn trùng nhiều, ẩm thấp vào mùa mưa. Nhiều biệt thự diện tích lớn nhưng ánh sáng kém, sinh hoạt bí bách.

- Không ít chủ nhà đã phải thừa lỗ bán biệt thự, thậm chí giảm giá hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng mà vẫn không dễ tìm được người mua.

2. Lý do chung cư cao cấp "ăn đứt" biệt thự

Sau khi rời biệt thự, nhiều gia đình chọn các căn hộ diện tích lớn ở trung tâm. So với biệt thự, chung cư cao cấp có 3 lợi thế rõ rệt :

- Thoải mái, tiện dụng: Không có cầu thang dốc, không gian bố trí khoa học, tập trung. Phù hợp cả với gia đình có người già và trẻ nhỏ.

- Tiện ích ngay ngưỡng cửa: Trường học, siêu thị, bệnh viện, khu vui chơi – tất cả đều nằm trong bán kính đi bộ. Tiết kiệm hàng giờ di chuyển mỗi ngày, giảm áp lực cho cả gia đình.

- Chi phí duy trì hợp lý: Không phải lo chống thấm mái, dọn dẹp sân vườn hay bảo trì hồ bơi, sân thượng. Khoản tiền tiết kiệm được có thể dùng để nâng cao chất lượng sống – du lịch, học hành, chăm sóc sức khỏe.

3. Xu hướng mới: Sống "cửa đối cửa" cùng cha mẹ

Một xu hướng đặc biệt đang được nhiều gia đình khá giả lựa chọn: Mua hai căn hộ cửa đối cửa – một cho cha mẹ, một cho gia đình nhỏ.

- Vừa gần gũi vừa riêng tư: Hai nhà chỉ cách nhau một cánh cửa, tiện thăm nom, hỗ trợ lẫn nhau mà không phải "chung mâm, chung nồi".

- Giữ gìn hòa khí: Không còn cảnh bất đồng thói quen sinh hoạt như khi ở chung một mái nhà. Cha mẹ có không gian của họ, con cái cũng có tổ ấm riêng.

- Gia đình gắn kết: Trẻ con có thể tự do chạy sang chơi với ông bà, bố mẹ thì an tâm vì khoảng cách gần. Bữa tối hay ngày lễ, cả nhà quây quần như sống cùng một mái ấm.

Chị Bích Ngọc (sống tại quận Nam Từ Liêm cũ chia sẻ): "Kết hôn xong, từ năm 2018, bố mẹ chồng mua cho hai vợ chồng mình một căn hộ gần 200m2 ở ngay cạnh nhà bố mẹ. Đứng từ bếp nhà mình cũng có thể nhìn sang được nhà bên kia. Ở cửa đối cửa với bố mẹ, hai nhà riêng tư nhưng vẫn luôn có cảm giác ấm áp, an toàn. Có việc gì cũng biết ngay, mà vẫn thoải mái".

Biệt thự xa hoa có thể là giấc mơ, nhưng không phải lúc nào cũng phù hợp. Thay vào đó, một không gian vừa đủ, chi phí hợp lý, cộng thêm sự kết nối gia đình mới thực sự mang lại cảm giác sung túc và bình yên. Xu hướng "cửa đối cửa" đang chứng minh rằng: Giàu có không chỉ nằm ở số mét vuông căn nhà, mà còn ở chất lượng tình thân và sự tiện nghi trong từng ngày sống.