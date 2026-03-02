Vì sao ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt bỏ Excel trong quản lý chấm công?

Xu hướng số hóa quản lý nhân sự của doanh nghiệp Việt

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội nhiều biến động đang đặt doanh nghiệp Việt trước áp lực kép: vừa tối ưu chi phí, vừa đảm bảo minh bạch, tuân thủ pháp luật về thời gian làm việc, tiền lương cho người lao động. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số quản lý nhân sự, đặc biệt là chấm công, đang trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều doanh nghiệp.

Tuy nhiên, việc tiếp tục phụ thuộc vào Excel hay sổ sách khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn khi mô hình làm việc mở rộng và linh hoạt hơn. Dữ liệu phân tán, khó theo dõi theo thời gian thực, trong khi người lao động ngày càng đòi hỏi sự minh bạch và chủ động. Điều này thúc đẩy doanh nghiệp tìm đến các giải pháp chấm công hiện đại, cho phép quản lý tập trung ca làm và nghỉ phép trên cùng một hệ thống.

Donuts Việt Nam trong làn sóng chuyển đổi số quản lý chấm công tại Việt Nam

Nhận thấy rõ sự thay đổi trong nhu cầu quản trị nhân sự của doanh nghiệp Việt, Donuts Việt Nam đã lựa chọn hướng đi tập trung vào việc mang những giải pháp quản lý nhân sự thông minh đã được kiểm chứng chất lượng tại thị trường Nhật Bản, về Việt Nam và điều chỉnh cho phù hợp với đặc thù văn hóa cũng như quy định pháp luật.

Là công ty con tại Việt Nam của Công ty Cổ phần Donuts, đơn vị phát triển phần mềm quản lý nhân sự được 250.000 doanh nghiệp tin dùng, Donuts Việt Nam chính thức được thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14 tháng 11 năm 2025. Ngay từ những ngày đầu, doanh nghiệp này đã chú trọng vào việc "nội đị hóa" sản phẩm, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu vận hành thực tế của các doanh nghiệp Việt.

Với triết lý lấy tính minh bạch, đơn giản và hiệu quả làm trung tâm, Donuts Việt Nam không chỉ đóng vai trò là nhà cung cấp phần mềm, mà còn là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình tối ưu hóa quản lý nhân sự.

Jobcan - Nền tảng quản lý chấm công linh hoạt, minh bạch và dễ triển khai

Vào cuối năm 2025, Jobcan tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trong bảng xếp hạng IT Trend Annual Ranking 2025, hạng mục Phần mềm quản lý chấm công. IT Trend là nền tảng tại Nhật Bản chuyên so sánh và cung cấp thông tin về các sản phẩm công nghệ thông tin dành cho doanh nghiệp, được vận hành bởi Công ty Innovation & Co., Ltd. từ năm 2007. "IT Trend Annual Ranking 2025" là bảng xếp hạng các sản phẩm được người dùng ủng hộ nhiều nhất trong từng danh mục, dựa trên số lượng yêu cầu tài liệu trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2025 đến 30/11/2025.

Một trong những điểm được nhiều doanh nghiệp khách hàng tại Nhật Bản và Việt Nam đánh giá cao ở Jobcan là khả năng thích ứng với đa dạng mô hình và quy mô vận hành. Thay vì áp dụng một khuôn mẫu chấm công cố định, nền tảng này cho phép doanh nghiệp lựa chọn và kết hợp nhiều hình thức chấm công khác nhau, phù hợp với đặc thù ngành nghề và cách thức tổ chức nhân sự của từng đơn vị. Nhờ đó, việc triển khai Jobcan diễn ra linh hoạt, trong khi dữ liệu vẫn được quản lý tập trung và thống nhất trên cùng một hệ thống.

Bên cạnh chức năng chấm công, Jobcan còn tích hợp quản lý ca làm việc và quản lý nghỉ phép - đơn từ. Doanh nghiệp có thể thiết lập nhiều loại ca, từ ca cố định đến ca linh hoạt, đáp ứng những mô hình làm việc ngày càng đa dạng. Song song đó, các thao tác xin nghỉ và phê duyệt được thực hiện trực tuyến, giúp quy trình trở nên rõ ràng và minh bạch hơn cho cả người lao động lẫn người quản lý. Theo nhiều doanh nghiệp đang sử dụng, khi thông tin về giờ làm, ca kíp hay nghỉ phép được minh bạch hóa, môi trường làm việc trở nên rõ ràng và dễ phối hợp hơn.

Bên cạnh các tính năng quản lý, phần mềm còn hỗ trợ đa ngôn ngữ, giúp các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc các doanh nghiệp có đội ngũ nhân viên đa quốc gia dễ dàng vận hành. Theo Donuts Việt Nam, Jobcan được định vị là nền tảng đồng hành dài hạn, có khả năng mở rộng theo sự phát triển của doanh nghiệp, trong khi vẫn đảm bảo tính nhất quán và tập trung của dữ liệu nhân sự.

Thông tin triển khai và liên hệ

Công ty TNHH Donuts Việt Nam

- Hotline: 0394 433 428

- Địa chỉ: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, Thành Phố Hồ Chí Minh

- Website: https://am.jobcan.com.vn/