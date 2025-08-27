Vì sao ngày càng nhiều chủ xe VinFast chọn “lên đời” mua pin?

Chủ xe lời lớn, tiết kiệm cả trăm triệu đồng khi mua pin

Với mức giá mua pin mà VinFast công bố, việc mua đứt bộ pin xe điện trở thành lựa chọn "hời" cho nhiều chủ xe.

Cụ thể, pin xe VF 5 hiện được bán với giá từ 42 triệu đồng; VF 6 có giá từ 49 đến 63 triệu đồng tùy phiên bản. Ngay cả pin của dòng xe cao cấp VF 9 cũng chỉ tối đa 270 triệu đồng - thấp hơn nhiều so với mức giá trước đây.

Anh Trịnh Văn Thắng, chủ xe VF 5 tại Hà Nội, cho biết, trước đây anh chọn hình thức thuê pin vì chưa rõ pin xe điện có bền và đảm bảo không. Tuy nhiên, sử dụng thời gian dài, bản thân anh và cộng đồng người dùng xe điện đều nhận thấy, những lo lắng trước đó là thừa. Chưa kể, mức giá VinFast đưa ra hiện tại quá hấp dẫn với người dùng như anh.

"Thấy giá pin tốt quá, tôi quyết định mua luôn. Nếu tính phí thuê mỗi tháng tầm 1,6 triệu đồng, mỗi năm mất gần 20 triệu, thì sau chỉ hơn hai năm là tôi hòa vốn. Còn về lâu dài thì lợi lớn", anh Thắng nói.

Tính toán của anh Thắng không phải cá biệt. Trên một diễn đàn của chủ xe VF 9, một thành viên đã đưa ra tính toán, với mức thuê bao người này dùng trước đó là hơn 5 triệu đồng/tháng, số tiền phải chi trong 10 năm (tính tới khi hết bảo hành) là gần 650 triệu đồng. Trong khi đó, nếu mua pin, chủ xe hiện tại chỉ cần bỏ ra 270 triệu đồng, tức là tiết kiệm tới 380 triệu đồng. "Mua một lần, đi mãi, không phải nghĩ", thành viên này khẳng định.

An tâm vì pin bền, bảo hành 10 năm

Không chỉ là một phép tính kinh tế, việc sở hữu pin cũng giúp người dùng chủ động hơn về tâm lý và thủ tục sử dụng. Khi không còn hợp đồng thuê pin, các thủ tục như chuyển nhượng xe, sang tên hay thế chấp trở nên đơn giản hơn.

"Lúc tôi rao bán xe cũ, nhiều người hỏi có pin chưa. Xe có pin sẽ dễ giao dịch hơn vì người mua không phải ràng buộc hợp đồng thuê lại với VinFast. Sau lần đó, tôi chuyển luôn sang mua pin", anh Lê Minh Đức, chủ xe VF e34 tại Đà Nẵng, cho biết.

Sau khi bán VF e34, anh Đức cho biết đã đổi sang VF 8 và chọn mua pin. "Tôi mua pin chủ yếu vì thấy pin quá bền, ít rủi ro. Ngoài ra, VinFast có chính sách bảo hành pin tới 10 năm, điều mà không hãng xe nào trên thị trường có được nên khách hàng như tôi không cần lo lắng gì", anh khẳng định.

Thực tế, rất nhiều chủ xe đã chia sẻ hành trình sử dụng hàng vạn km mà pin vẫn chưa hề suy giảm đáng kể. Đáng nhớ phải kể tới chiếc VinFast VF e34 đời 2022 được chủ xe chia sẻ trên trang cá nhân. Chiếc xe đã cày 290.000 km trong 2 năm, tương đương gần 400 km mỗi ngày. Kết quả kiểm tra cho thấy pin chỉ mới chai 9%, trong khi các bộ phận cơ khí và điện vẫn hoạt động ổn định. Hay, là chiếc VF 5 của một chủ xe chạy dịch vụ sau quãng đường gần 160.000 km vẫn "mới tinh" với độ chai pin chỉ 1%.

Theo nhiều chủ xe, chất lượng pin ngày càng đáng tin cậy khi đi kèm hệ sinh thái hỗ trợ mạnh mẽ từ VinFast đã giúp khách hàng quẳng mọi gánh lo khi sử dụng. Hiện hãng đã phủ hơn 150.000 cổng sạc khắp toàn quốc, từ trung tâm thành phố đến vùng sâu vùng xa. Hệ thống hơn 300 xưởng dịch vụ VinFast cũng có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố, giúp việc bảo trì, kiểm tra pin và hỗ trợ kỹ thuật trở nên dễ dàng, nhanh chóng.

Với những lợi ích rõ ràng, từ kinh tế, tiện lợi đến tâm lý an tâm khi sử dụng, việc sở hữu trọn gói chiếc xe điện VinFast bao gồm pin đang là lựa chọn thuyết phục với đông đảo người dùng.