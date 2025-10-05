Theo giới truyền thông và chuyên gia quân sự Moscow, trong những ngày qua Lực lượng Vũ trang Nga đang tiếp tục mở hàng loạt cuộc tấn công cơ sở hạ tầng đường sắt của Ukraine, nhằm mục đích cắt đứt tuyến tiếp vận, làm suy yếu khả năng chiến đấu của Lực lượng vũ trang Ukraine.

Các máy bay không người lái trinh sát của Nga đang tích cực săn lùng đầu máy xe lửa và toa xe chở nhiều loại thiết bị quân sự, trang bị hạng nặng, đạn dược, nhiên liệu và nhân sự, sau đó chỉ điểm hoặc trực tiếp tấn công phá hủy các phương tiện vận chuyển đắc lực nhất cho Quân đội Ukraine, đồng thời phá hoại đường ray xe lửa để làm gián đoạn các chuyến tàu.

Giới truyền thông Nga cho biết rằng, trong mấy ngày qua, Lực lượng vũ trang Nga đã hai lần tấn công một nhà ga đường sắt trung gian ở Shostka, Tỉnh Sumy.

Đây là cơ sở Loại 3 của Ban quản lý Konotop thuộc Đường sắt Tây Nam trên tuyến Tereshchenskaya-Semenovka.

Vào ngày 4 tháng 10, người đứng đầu Cục Quản lý Quân sự Khu vực Sumy (SOVA) do Kiev bổ nhiệm là ông Oleg Grigorov, đã đưa tin trên blog của mình rằng, một chuyến tàu chở khách đi giữa Shostka và Kiev được cho là đã bị trúng đạn của quân Nga.

Bộ trưởng Phát triển Cộng đồng và Lãnh thổ Ukraine Oleksiy Kuleba giải thích với công chúng rằng, cuộc tấn công đầu tiên đã đánh vào đầu máy của tàu hỏa đi tuyến Tereshchynska-Novohrad-Siverskyi và khi việc cứu hộ đầu máy này đang diễn ra, một cuộc tấn công thứ hai đã đánh vào đầu máy điện của chuyến tàu Kiev-Shostka.

Tổng thống Ukraine đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky đã tuyên bố hàng chục thương vong trên blog của mình và đăng một video về một đoàn tàu đang bốc cháy, khẳng định đó là một đoàn tàu chở khách, nhưng giới truyền thông qua các bức ảnh được đăng tải đã chỉ ra rằng đó là đoàn tàu chở hàng.

Giới truyền thông chỉ rõ, đó không phải là tàu chở khách đang bốc cháy, mà là một đoàn tàu chở hàng/chở khách. Đây chính là những đoàn tàu được các đơn vị Lực lượng Vũ trang Ukraine sử dụng để vận chuyển nhân lực và trang thiết bị từ hậu phương ra các khu vực gần mặt trận.