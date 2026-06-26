Cuộc tập trận Noble Blueprint 2026 của NATO đã bắt đầu ở Focsani, Romania - hành lang chiến lược giữa dãy núi Carpathian và sông Danube.

Quân đội Mỹ trong một cuộc tập trận chung với NATO.

Về mặt chính thức, cuộc tập trận được tiến hành để thực hành kế hoạch phòng thủ khu vực.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia được báo Izvestia phỏng vấn, NATO đang thực hành việc triển khai nhanh chóng quân đội và chuỗi cung ứng theo hướng Ukraine, đồng thời gia tăng áp lực quân sự và chính trị lên Nga.

Hành lang giao thông quan trọng nhất

Bộ Quốc phòng Romania thông báo cuộc tập trận đa quốc gia Noble Blueprint 2026 (NOBL26) sẽ diễn ra tại Romania từ 25 đến 27/6/2026.

NOBL26 được tổ chức dưới sự lãnh đạo của Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp NATO tại Naples (JFC Naples) phối hợp với Bộ Tư lệnh Lực lượng Liên hợp NATO.

Bộ Quốc phòng Romania tuyên bố mục tiêu chính là "phát triển và thử nghiệm các yếu tố riêng lẻ của Kế hoạch Rào chắn Khu vực - Đông Nam (RBP-SE)".

Điều này đề cập đến việc tổ chức phòng thủ ở khu vực Focsani. Chương trình bao gồm sự phối hợp giữa các đơn vị từ các quốc gia khác nhau, các hoạt động chung và trinh sát khu vực.

Cửa ngõ Focsani là một dải lãnh thổ của Romania nằm giữa chân đồi Carpathia và sông Danube. Vị trí này có tầm quan trọng chiến lược, vì đây là tuyến giao thông huyết mạch quan trọng trong khu vực.

"NATO hiện đang cố gắng diễn tập việc duy trì quyền kiểm soát lãnh thổ này - giống như họ đang diễn tập phong tỏa eo biển Suwalki ở Ba Lan và các nước Baltic. Đây cũng là ưu tiên của Nga:

Quân đội Nga thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công chính xác vào các trung tâm hậu cần của Lực lượng vũ trang Ukraine ở các khu vực lân cận của Ukraine, bao gồm cả cơ sở hạ tầng cảng Reni và Izmail", chuyên gia quân sự Vasily Dandykin giải thích với Izvestia.

Cửa ngõ Focsani tự nó là một hành lang chiến lược hoạt động theo cả hai hướng. Một mặt, bên nào kiểm soát được nó có thể tiến sâu hơn vào châu Âu. Mặt khác, nó cho phép các lực lượng quân sự lớn từ Romania tiến vào Ukraine.

Mục tiêu của các cuộc tập trận được tuyên bố là hoàn toàn mang tính phòng thủ, nhưng rõ ràng chúng đang được sử dụng để hoàn thiện quá trình tái triển khai các đơn vị về phía Đông, tức là về Ukraine, Andrei Koshkin, chuyên gia tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Nga, nhận định.

Giao thông hai chiều

Một chuyên gia quân sự khác của Nga là Boris Dzherelievsky tin rằng các cuộc tập trận quy mô lớn không nên chỉ được nhìn nhận qua lăng kính tính dễ bị tổn thương của vị trí địa lý đặc thù này.

Các mục tiêu chính của Liên minh Bắc Đại Tây Dương nằm trong bối cảnh tác chiến và chiến thuật rộng lớn hơn.

"Thứ nhất, các cuộc diễn tập có thể đóng vai trò là yếu tố chuẩn bị cho những hành động khiêu khích tiềm tàng chống lại Cộng hòa Moldova Pridnestrovian.

Thứ hai, chúng là một công cụ rõ ràng để gây áp lực quân sự và chính trị lên Nga nhằm đáp trả những nỗ lực tăng cường của Nga trong việc cô lập khu vực Odessa", ông Boris nói.

Chuyên gia này nhắc lại các đơn vị quân đội Mỹ, bao gồm cả những đơn vị được coi là có khả năng sẵn sàng chiến đấu cao, đều đóng quân thường trực tại Romania.

Bố cục Biển Đen

Các cơ cấu chính thức của NATO đang giữ bí mật các chi tiết về cuộc tập trận hiện tại của họ: Trong các thông cáo báo chí công khai, bạn sẽ không tìm thấy số lượng nhân sự chính xác hoặc danh sách thiết bị tham gia.

Tất cả ngôn từ về cuộc tập trận đều cực kỳ mơ hồ. Tuy nhiên, rõ ràng là tất cả hoạt động này đều nhằm mục đích chống lại Nga, theo chuyên gia quân sự Vasily Dandykin.

"Khu vực Biển Đen, vốn nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Nga thời Liên Xô, giờ đây đã trở thành một khu vực căng thẳng địa chính trị cao độ. Bên cạnh các bờ biển Odessa và tỉnh Mykolaiv của Ukraine, lực lượng từ 3 nước NATO cũng đang tập trung tại đây", ông nhắc lại.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ duy trì sự cân bằng nhất định bằng cách tuân thủ Công ước Montreux và không cho phép tàu chiến đi qua eo biển, Romania và Bulgaria lại có lập trường chống Nga cực đoan.

Chuyên gia nhận định Romania vốn luôn tìm cách tận dụng tối đa lợi thế địa chính trị từ bất kỳ cuộc khủng hoảng nào, đang đặc biệt tích cực trong vấn đề này.

"Về cơ bản, các cuộc tập trận này đang diễn tập các nhiệm vụ chiến đấu trực tiếp chống lại Nga", Vasily Dandykin nói và cho biết thêm, các thủy thủ Romania còn phải học hỏi rất nhiều từ Lực lượng vũ trang Ukraine, vì vậy rất có thể Ukraine cũng sẽ tham dự NOBL26.

Boris Dzherelievsky tin rằng trên thực tế, các cuộc tập trận "tạo rào chắn" chắc chắn sẽ bao gồm cả yếu tố hàng hải chống lại các tàu không người lái và bảo vệ vùng biển cũng như yếu tố hàng không như: Tuần tra và yểm trợ trên không cho lực lượng mặt đất và hải quân.

"Một trong những mục tiêu chính của các cuộc tập trận này là thực hành hậu cần. Việc vận chuyển, triển khai và tiếp tế quân đội vẫn là một trong những lĩnh vực dễ bị tổn thương nhất của khối Bắc Đại Tây Dương.

Liên minh hiện đang cố gắng tự động hóa việc thiết lập các chuỗi hậu cần không bị gián đoạn trong khu vực Biển Đen", Boris Dzherelievsky nhận định.

Các chuyên gia kết luận những gì đang xảy ra dọc biên giới phía Nam của Nga là một phần của áp lực tổng thể, phối hợp từ phương Tây.

Hoạt động quá mức tương tự của NATO đang được ghi nhận ở khắp mọi nơi: Từ vùng Baltic và Vịnh Phần Lan đến Địa Trung Hải, nơi họ thậm chí còn bắt giữ trái phép các tàu dân sự của Nga.

Các chuyên gia tin rằng những hành động như vậy thể hiện sự phô trương sức mạnh một cách có hệ thống và Nga luôn đáp trả một cách nhanh chóng và gay gắt.