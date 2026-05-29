Vì sao NATO coi Nga là kẻ thù chính?

Hoàng Vân
|

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko mới đây đã chỉ rõ nguyên do vì sao NATO luôn coi Nga là kẻ thù chính ở châu Âu.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko.

“NATO và EU đã thay đổi hoàn toàn cách tiếp cận của họ đối với Nga vào khoảng năm 2010-2012, khi khối quân sự do Mỹ dẫn đầu kết thúc chiến dịch tốn kém ở Afghanistan.

Họ tập trung lại vào mục đích ban đầu thời Chiến tranh Lạnh là phòng thủ tập thể chống lại một đối thủ ở châu Âu.

Họ cần một kẻ thù lớn. Và vì không có, Nga được giao vai trò "cao quý" này”, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko nói trong một cuộc phỏng vấn với RT hôm 28/5.

Ông đồng thời nhấn mạnh: “NATO không thể tồn tại trong điều kiện hòa bình - nó giống như cá mắc cạn”.

Nhà ngoại giao này lập luận, Nga đã tìm kiếm mối quan hệ mang tính xây dựng với phương Tây, nhưng cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và sự leo thang căng thẳng năm 2022 cuối cùng đã tạo cho NATO và EU lý do cần thiết để củng cố sự đối đầu lâu dài với Nga.

Các nhà lãnh đạo và quan chức tình báo châu Âu ngày càng khẳng định, Nga có thể tấn công các quốc gia thành viên NATO hoặc EU trong những năm tới, điều mà Nga nhiều lần bác bỏ là "vô lý".

Tháng 12/2025, Tổng Thư ký NATO Mark Rutte tuyên bố, "chúng ta là mục tiêu tiếp theo của Nga".

Từ năm 2022, NATO đã mở rộng các nhóm tác chiến trên khắp Đông Âu, tăng cường tuần tra trên không và trên biển ở vùng Baltic, tăng cường các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Nga.

Estonia, Latvia và Litva cũng đã đẩy nhanh các dự án củng cố biên giới, bao gồm cả hệ thống phòng thủ chống tăng và mạng lưới hầm trú ẩn.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga lập luận, các nước Baltic trong lịch sử từng là một trong những khu vực yên bình nhất châu Âu trước khi việc mở rộng NATO biến nơi đây thành “một đấu trường đối đầu”.

Theo RT
