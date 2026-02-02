Vì sao Mỹ thực sự bối rối trước tên lửa tầm xa PL-17 của Trung Quốc?

Việc hình ảnh tên lửa PL-17 của Trung Quốc, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên không ở tầm cực xa, xuất hiện rộng rãi đã gây ra một làn sóng lo ngại tại Hoa Kỳ.

Theo ấn phẩm The War Zone (TWZ) tên lửa PL-17 thực sự đã tồn tại được 10 năm và trong thời gian này nó đã trở nên khá phổ biến, cũng như được tích hợp vào các loại chiến đấu cơ khác nhau.

Căn cứ vào những gì đã biết, tầm bắn 300 - 500 km của nó được cung cấp bởi động cơ hai xung, có kích thước rất lớn, bởi vì chiều dài của quả đạn khoảng 6 mét, tức là hơn 2 mét so với AIM-120 hoặc chính PL-15 của Trung Quốc.

Dĩ nhiên tên lửa cũng có đầu dò radar riêng, nhưng do tầm bay lớn, nó phải nhận dữ liệu về điểm tiếp cận mục tiêu, được cung cấp bởi máy bay trinh sát radar tầm xa.

Mặc dù ở cự ly tối đa, tên lửa này khó có thể hiệu quả chống lại các mục tiêu cơ động như máy bay chiến đấu, nhưng nó lại có một mục đích khác và cực kỳ quan trọng đối với Trung Quốc - đó là phá hủy tên lửa dẫn đường phòng không, máy bay tiếp nhiên liệu trên không và các phi cơ cỡ lớn tương tự khác.

Tên lửa không đối không PL-17 trên tiêm kích J-16.

Ấn phẩm Defense Express nhận định việc tấn công máy bay tiếp dầu là nhiệm vụ then chốt. Bởi vì nếu không có chúng, toàn bộ lực lượng không quân chiến đấu của Mỹ sẽ mất đi đáng kể hiệu quả hoạt động và khả năng tập trung lực lượng lớn trên không - vốn là truyền thống của người Mỹ trong các hoạt động tầm xa với máy bay chiến thuật và các cuộc tuần tra dài hạn.

Hơn nữa, một phần đáng kể lực lượng của Mỹ sẽ bị phụ thuộc nghiêm trọng vào một số lượng hạn chế các căn cứ không quân tiên tiến nhưng nằm trong tầm bắn của tên lửa Trung Quốc. Trên thực tế, chúng ta sẽ nói về sự tê liệt toàn bộ lực lượng tác chiến.

Đó là lý do tại sao tên lửa tầm xa PL-17 khiến người Mỹ thực sự lo ngại. Đặc biệt là khi xét đến khả năng rất cao loại đạn này sẽ được đưa vào kho vũ khí của các tiêm kích thế hệ thứ sáu của Trung Quốc, vốn có thể mang nó trong khoang chứa bên trong.

Mặc dù Mỹ đã có những tên lửa tầm xa tương tự - AIM-174B, được chuyển đổi thành tên lửa không chiến SM-6 với tầm bắn hơn 500 km, vấn đề đặt ra là số lượng sản xuất hiện rất chậm chạp.

Thêm vào đó, lực lượng không quân Trung Quốc ở mặt trận Thái Bình Dương có một tuyến hậu cần lục địa ngắn nhưng mạnh - điều mà không một lượng tên lửa nào có thể phá hủy được.