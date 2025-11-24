Vì sao Mỹ dền dứ dọa tấn công Venezuela?

Reuters dẫn nguồn từ bốn quan chức Hoa Kỳ cho biết, Tổng thống Mỹ Donald Trump Hoa Kỳ quyết tâm triển khai một giai đoạn hoạt động mới tại Venezuela trong những ngày tới, trong bối cảnh chính quyền Trump đang gia tăng áp lực lên chính quyền của Tổng thống Nicolás Maduro.

Tuy nhiên, cơ quan thông tấn Anh không thể xác định chính xác thời điểm và phạm vi của các hoạt động mới, cũng như liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra quyết định cuối cùng về việc thực hiện hành động quân sự hay chưa.

Hai quan chức Mỹ cho biết, các hoạt động bí mật có thể sẽ là giai đoạn đầu tiên của các hành động mới chống lại ông Maduro.

Cả bốn quan chức được đề cập trong báo cáo của Reuters đều phát biểu với điều kiện giấu tên do tính chất nhạy cảm của các hành động sắp tới của Hoa Kỳ.

Một quan chức cấp cao trong chính quyền cho biết thêm vào hôm 23/11 rằng, tất cả các lựa chọn đều có thể chống lại Venezuela, bao gồm cả sự kết hợp giữa quân sự, chính trị và các hoạt động đặc biệt.

Theo các nguồn tin, Tổng thống Donald Trump sẵn sàng sử dụng tất cả các nguồn lực của Mỹ để ngăn chặn “dòng chảy ma túy vào Hoa Kỳ và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước công lý”.

Tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Pete Hegseth cho biết việc chính quyền Washington liệt kê Venezuela vào danh sách khủng bố “mở ra một loạt cơ hội hoàn toàn mới cho Hoa Kỳ”.

Ông Trump cho biết, việc trừng phạt sắp tới đối với hầu hết các quan chức cấp cao của Venezuela sẽ cho phép Hoa Kỳ nhắm mục tiêu vào tài sản và cơ sở hạ tầng của ông Maduro tại Venezuela, nhưng ông cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đàm phán với hy vọng tìm ra một giải pháp ngoại giao.

Hai quan chức Hoa Kỳ đã xác nhận các cuộc đàm phán giữa Caracas và Washington, nhưng cũng không nêu rõ liệu những cuộc đàm phán này có ảnh hưởng đến thời điểm hoặc phạm vi hoạt động của Hoa Kỳ hay không.

Quân đội Hoa Kỳ đang bị áp đảo về quân số so với quân đội Venezuela, vốn đang bị suy yếu nghiêm trọng do thiếu huấn luyện chiến tranh trình độ cao, lương thấp và trang thiết bị lạc hậu.

Reuters đưa tin, một số chỉ huy đơn vị đã phải đàm phán với các nhà sản xuất lương thực địa phương để cung cấp lương thực cho binh lính của họ, do nguồn cung cấp của chính phủ bị hạn chế.

Thực tế này đã buộc chính quyền Maduro phải cân nhắc các chiến lược thay thế trong trường hợp Hoa Kỳ xâm lược, bao gồm cả khả năng đáp trả theo kiểu du kích, mà chính phủ gọi là “cuộc kháng chiến kéo dài”, đã được đề cập chính thức trên truyền hình nhà nước.

Theo giới phân tích, các báo cáo về các hoạt động quân sự lật đổ chính quyền của ông Maduro sắp diễn ra đã gia tăng trong những tuần gần đây, khi quân đội Mỹ tái triển khai quân đội đến vùng Caribe trong bối cảnh mối quan hệ với Venezuela đang xấu đi, nhưng các tin đồn vẫn chỉ là tin đồn.

dường như những thông tin này là một phần trong cuộc chiến tranh thông tin mà chính quyền Washington tung ra, nhằm gây sức ép đối với Caracas, dẫn đến sự căng thẳng trong đất nước, tạo ra làn sóng ngầm trong dân chúng hoặc kích động một cuộc chính biến nhằm làm sụp đổ chính quyền của ông Nicolas Maduro.