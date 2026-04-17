Vì sao Mỹ đang trì hoãn giao vũ khí cho châu Âu?

Hoàng Vân |

Mỹ đã chính thức thông báo cho một số đồng minh châu Âu về sự chậm trễ không thể tránh khỏi trong việc giao vũ khí, theo hợp đồng đã ký trước đó.

Mỹ trì hoãn giao vũ khí cho châu Âu năm 2026: Nguyên nhân và tác động - Ảnh 1.

Mỹ đang trì hoãn việc giao vũ khí cho châu Âu vì cuộc chiến ở Iran.

Ngày 16/4, Reuters dẫn nguồn tin đáng tin cậy cho biết, cuộc chiến đang diễn ra ở Trung Đông là lý do dẫn đến việc Mỹ quyết định hoãn giao vũ khí cho các đồng minh ở châu Âu.

Các hoạt động quân sự mạnh mẽ chống lại Iran đã dẫn đến sự cạn kiệt nhanh chóng kho vũ khí của Mỹ, buộc cường quốc phải ưu tiên lại việc phân phối nguồn cung cấp quân sự.

Các nước Baltic và Scandinavia, những quốc gia mà khả năng phòng thủ đặc biệt quan trọng do có chung biên giới với Nga, bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tại những nước này, sự chậm trễ trong giao hàng được xem là mối quan ngại đặc biệt, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến an ninh quốc gia, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị nói chung.

Vấn đề liên quan đến vũ khí mà các đối tác châu Âu đã mua thông qua Chương trình bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) nhưng chưa được giao cho khách hàng.

Theo các nguồn tin, danh sách thiếu hụt bao gồm nhiều loại đạn dược, trong đó có cả vũ khí phòng thủ và tấn công.

Các quan chức châu Âu khi trả lời báo chí, đã bày tỏ thất vọng sâu sắc về tình hình hiện tại, đồng thời lưu ý trong khi các cam kết tài chính theo hợp đồng đang được thực hiện đầy đủ. Việc giao hàng thực tế về thiết bị và đạn dược đang bị trì hoãn vô thời hạn.

Việc tạm dừng tái vũ trang này đặt nhiều quân đội châu Âu vào tình thế cực kỳ khó khăn, làm suy yếu kế hoạch phòng thủ dài hạn và làm suy yếu sườn phía Đông của NATO.

Theo Avia-pro
Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Cảnh tượng kinh ngạc sâu dưới lòng đất ở tuyến metro gần 35.000 tỷ đồng của Thủ đô

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Xuất hiện clip cảnh sát New York đánh người bị bắt giữ gây tranh cãi

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Khung cảnh 'khó tin' tại công trường siêu cầu 16.000 tỷ đồng bắc qua dòng sông biểu tượng của Thủ đô

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Clip em nhỏ đu trên ô tô như phim hành động: CSGT xác định danh tính tài xế và mức xử phạt

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng "chọn mặt gửi vàng"?

Soi tàu 350km/h, công nghệ châu Âu có điểm gì đặc biệt khiến tỷ phú Phạm Nhật Vượng “chọn mặt gửi vàng”?

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái điều khiển xế hộp có biểu hiện lạ, gây tai nạn liên hoàn trên phố Hà Nội

Mỹ dàn 15 tàu chiến "siết vòng vây", phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Mỹ dàn 15 tàu chiến “siết vòng vây”, phong tỏa vùng biển Iran: Có cả tàu sân bay và 11 tàu khu trục

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

Khoảnh khắc Artemis II bung dù, hạ cánh an toàn ngoài khơi San Diego, hoàn thành sứ mệnh 10 ngày bay quanh Mặt trăng

