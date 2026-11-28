Những người chị em thân thiết nhiều năm của Hoàng Thùy Linh xem ra đã "ưng" Đen Vâu lắm rồi.

Buổi listening party giới thiệu album Thùy của Hoàng Thùy Linh diễn ra chiều 26/11 thu hút sự quan tâm không chỉ bởi những sáng tạo âm nhạc mới mà còn bởi sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết với nữ ca sĩ. Trong không gian gặp gỡ kéo dài suốt buổi tối, Hoàng Thùy Linh nhận được nhiều lời chúc mừng, sự ủng hộ từ đồng nghiệp và bạn bè sau thời gian chuẩn bị cho dự án mới. Đáng chú ý, màn biểu diễn chung với Đen Vâu trở thành một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất sự kiện.

Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh, Đông Nhi không kiềm được xúc động khi thấy Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu cùng biểu diễn

Phía dưới sân khấu, ba người bạn thân là Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đều không giấu được sự xúc động, thậm chí bật khóc khi dõi theo màn trình diễn của hai nghệ sĩ. Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ, thu hút sự quan tâm bởi tình cảm mà những người bạn lâu năm dành cho Hoàng Thùy Linh.

Trong buổi listening party, Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng thể hiện những ca khúc Hầu Quạt trong album Thùy. Khi chứng kiến màn trình diễn của hai người bạn, cả ba không giấu được những giọt nước mắt. Hình ảnh những nữ nghệ sĩ vốn quen thuộc với sự tự tin, rạng rỡ trước công chúng nay xúc động trước tiết mục của Hoàng Thùy Linh khiến nhiều người chú ý.

Khi chứng kiến màn trình diễn của hai người bạn, cả ba không giấu được những giọt nước mắt

Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi vốn là những người bạn thân thiết nhiều năm, cùng nằm trong hội bạn có tên Gia Đình Văn Hóa. Các nữ nghệ sĩ thường xuyên gặp gỡ, chia sẻ những khoảnh khắc đời thường và đồng hành trong các dấu mốc quan trọng của nhau. Không chỉ gắn bó trong cuộc sống, họ còn dành sự quan tâm, ủng hộ cho hoạt động nghệ thuật của từng thành viên. Việc Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi cùng có mặt tại listening party để chúc mừng Hoàng Thùy Linh là một minh chứng cho tình bạn bền chặt ấy.

Hoàng Thùy Linh, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi vốn là những người bạn thân thiết nhiều năm, cùng nằm trong hội bạn có tên Gia Đình Văn Hóa

Có lẽ, chính sự gắn bó qua nhiều năm khiến khoảnh khắc chứng kiến Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu cùng đứng trên sân khấu trở nên đặc biệt hơn với ba người bạn. Nhìn thấy Hoàng Thùy Linh có được một dấu mốc đáng nhớ trong hành trình âm nhạc, bên cạnh người đồng hành thân thiết, Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi không giấu được niềm vui, sự xúc động. Những giọt nước mắt vì thế có thể được xem như sự chia sẻ niềm hạnh phúc, tự hào dành cho hai người bạn trên sân khấu.

Đặc biệt, Phạm Quỳnh Anh còn tranh thủ trêu chọc chuyện tình cảm của đàn em, hài hước giục Hoàng Thùy Linh sớm kết hôn. Trước màn trêu đùa của người chị thân thiết, nữ ca sĩ không giấu được vẻ ngượng ngùng, chỉ biết bật cười trước sự hưởng ứng của những người có mặt.

Phạm Quỳnh Anh còn trêu chọc giục cưới Hoàng Thuỳ Linh ngay tại sự kiện

Màn tương tác này cũng phần nào cho thấy Đen Vâu không phải cái tên xa lạ với hội bạn thân của Hoàng Thùy Linh. Mối quan hệ giữa hai nghệ sĩ từ lâu đã nhận được sự quan tâm của công chúng với nhiều đồn đoán tình cảm, dù cả hai chưa từng chính thức xác nhận. Đặc biệt, trong album Thùy, Đen Vâu là nghệ sĩ duy nhất được Hoàng Thùy Linh mời góp giọng, tiếp tục đánh dấu sự đồng hành đặc biệt của nam rapper trong hành trình âm nhạc của nữ ca sĩ.

Có lẽ bởi vậy, màn trình diễn chung của Hoàng Thùy Linh và Đen Vâu tại listening party không chỉ mang đến cảm xúc cho khán giả mà còn chạm đến những người bạn thân thiết của cô. Minh Hằng, Phạm Quỳnh Anh và Đông Nhi đều không giấu được những giọt nước mắt khi dõi theo hai nghệ sĩ trên sân khấu.

Nhiều cư dân mạng cho rằng những người chị em thân thiết nhiều năm của Hoàng Thùy Linh xem ra đã "ưng" Đen Vâu lắm rồi.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đó là niềm hạnh phúc, tự hào của những người bạn khi chứng kiến Hoàng Thùy Linh có một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp, đồng thời được sát cánh bên người đặc biệt. Khoảnh khắc này càng trở nên ý nghĩa khi nhìn lại sự gắn bó lâu năm của hội bạn Gia Đình Văn Hóa.