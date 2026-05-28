Vì sao mẫu iPhone này giảm giá tới 10 triệu đồng?

Huỳnh Duy
|

Chỉ sau thời gian ngắn lên kệ tại Việt Nam, iPhone Air đã nhanh chóng trở thành một trong những mẫu smartphone Apple giảm giá mạnh nhất thị trường, với mức điều chỉnh lên tới gần 10 triệu đồng so với giá niêm yết ban đầu.

Khảo sát tại nhiều hệ thống bán lẻ cho thấy phiên bản iPhone Air 256GB hiện chỉ còn khoảng 22,9 triệu đồng, thấp hơn gần 9 triệu đồng so với mức giá mở bán 31,99 triệu đồng. Các phiên bản dung lượng cao hơn như 512GB và 1TB cũng giảm từ 9,5-10 triệu đồng, đưa giá bán xuống mức thấp nhất kể từ khi sản phẩm xuất hiện tại Việt Nam.

Thiết kế siêu mỏng nhưng phải đánh đổi nhiều tính năng

Theo giới bán lẻ, nguyên nhân lớn nhất khiến iPhone Air liên tục giảm giá nằm ở việc sản phẩm chưa tạo được sức hút tương xứng với mức giá cao ban đầu.

Apple định vị iPhone Air là dòng máy cao cấp tập trung vào thiết kế siêu mỏng và trọng lượng nhẹ. Tuy nhiên, nhóm khách hàng sẵn sàng chi hơn 30 triệu đồng cho smartphone tại Việt Nam lại ưu tiên các yếu tố thực dụng hơn như pin lớn, camera mạnh, hiệu năng ổn định và khả năng giữ giá khi bán lại.

Độ dày chỉ khoảng 5,6 mm giúp iPhone Air trở thành một trong những mẫu iPhone mỏng nhất từng được Apple sản xuất. Nhưng để đạt được thiết kế này, hãng cũng phải chấp nhận nhiều đánh đổi về phần cứng.

Máy chỉ có một camera sau thay vì cụm đa camera như trên các dòng Pro hay Pro Max. Dung lượng pin thấp hơn và không gian tản nhiệt hạn chế cũng khiến nhiều người dùng phân vân khi so sánh với các mẫu iPhone cao cấp khác cùng tầm giá.

Trong khi đó, nhiều khách hàng lại chọn mua các phiên bản iPhone Pro đời cũ với mức giá tương đương nhưng sở hữu camera đa tiêu cự, pin lớn và trải nghiệm toàn diện hơn.

Smartphone cao cấp bước vào giai đoạn khó bán

Không riêng iPhone Air, toàn bộ phân khúc smartphone cao cấp tại Việt Nam đang chịu áp lực khi người dùng ngày càng kéo dài vòng đời thiết bị.

Thay vì nâng cấp điện thoại mỗi năm, nhiều khách hàng hiện sử dụng máy trong 3-5 năm trước khi đổi mới. Điều này khiến sức mua ở phân khúc trên 20 triệu đồng phục hồi chậm hơn kỳ vọng.

Để kích cầu, các hệ thống bán lẻ liên tục triển khai chương trình giảm giá trực tiếp, hỗ trợ trả góp 0%, trợ giá thu cũ đổi mới và tặng kèm phụ kiện. Trong bối cảnh đó, iPhone Air trở thành một trong những sản phẩm được điều chỉnh giá mạnh tay nhất.

Đáng chú ý, mức giá hiện tại của iPhone Air hiện chỉ nhỉnh hơn hoặc thậm chí thấp hơn một số phiên bản tiêu chuẩn thuộc dòng iPhone 17, tạo nên nghịch lý hiếm gặp với một thiết bị từng được định vị ở nhóm cao cấp hơn.

Dù không đạt kỳ vọng doanh số, việc giảm giá mạnh lại giúp iPhone Air trở nên hấp dẫn hơn với nhóm khách hàng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple nhưng không muốn chi quá nhiều tiền.

Ở mức dưới 23 triệu đồng, người dùng vẫn có thể sở hữu một chiếc iPhone có thiết kế khác biệt, màn hình cao cấp và hiệu năng mạnh. Tuy nhiên, với những người ưu tiên camera chuyên nghiệp, pin lớn hoặc khả năng giữ giá lâu dài, các dòng Pro và Pro Max vẫn là lựa chọn được ưu tiên hơn.

Hữu Bách

Sẵn sàng khoan xuyên núi ở dự án hầm 3.300 tỷ đồng cao nhất Việt Nam, chinh phục 'vua đèo' chỉ 11 phút

