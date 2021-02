Vì sao Lý Nhã Kỳ tuổi U40 giàu có, xinh đẹp vẫn “ế”?

"Phụ nữ giỏi khiến cho người đàn ông đến với mình rất tự ti"



Vừa qua, chuyện các "chị đẹp" của làng giải trí liên tục dính tin đồn hẹn hò với đàn em kém tuổi khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao. Nữ diễn viên Lý Nhã Kỳ cũng không ngại thể hiện sự sự sốt ruột, "đau xót tâm hồn" khi lần lượt các đồng nghiệp là Lệ Quyên, Trương Ngọc Ánh, Ngô Thanh Vân và Mỹ Tâm đều tìm được một nửa.

"Trời ơi! Chị Lệ Quyên chốt đơn, chị Trương Ngọc Ánh chốt đơn, Chị Mỹ Tâm chốt đơn, chị Ngô Thanh Vân chốt đơn. Nhìn qua nhìn lại mới ngày nào em và các chị còn nằm trong bảng danh sách độc thân lâu năm mà bây giờ các chị nhường em đứng đầu bảng còn các chị đã bỏ cuộc chơi.

Em ngủ dậy mà không tin đây là sự thật. Cái bảng độc thân bền lâu còn mỗi em. Các chị lớn mà chơi kì, đi ra chỗ khác chơi mà không rủ em theo. Bây giờ em biết làm sao nếu sau Tết các anh chị truyền thông viết bài: Điểm danh các nghệ sĩ độc thân 2021 mà nhìn lại còn mỗi tên em thì các anh chị ấy viết gì bây giờ.

Em xin đầu năm đừng ai tấn công truyền thông bằng bài như vậy với em nha. Nó sẽ đau xót tâm hồn em lắm hu hu", cô hài hước viết.



Bên dưới bài đăng của Lý Nhã Kỳ, nhiều người vui vẻ động viên cô hãy tiếp tục tận hưởng cuộc sống độc thân, giàu có đáng ngưỡng mộ.

Thực tế, ở tuổi U40, Lý Nhã Kỳ có đủ tiền tài, nhan sắc tuy nhiên cô vẫn chưa tìm được một người đàn ông để gắn bó dài lâu.

Nữ diễn viên khẳng định mình không kén chọn. Tuy nhiên, người đàn ông phù hợp với cô phải tâm lý và ấm áp. Đồng thời, cô cũng cho rằng, đôi khi một người phụ nữ thành công thì lại khó có người yêu.

"Thật ra người phụ nữ giỏi khiến cho người đàn ông đến với mình rất tự ti. Họ sẽ luôn nghĩ là cô này giỏi, đẹp, giàu như vậy tại sao lại chọn mình. Người đàn ông thì luôn muốn được che chở người khác hơn là "dưới cơ" một người phụ nữ giàu", Lý Nhã Kỳ tâm sự.

Mối tình 9 năm đứt đoạn

Trong 20 năm hoạt động nghệ thuật, Lý Nhã Kỳ từng dính nhiều tin đồn hẹn hò với đồng nghiệp. Cô từng bị nghi có mối quan hệ phim giả tình thật với Việt Anh khi đóng chung trong Gió nghịch mùa (2009) hay bị đồn qua lại với tài tử Hong Kong Tạ Thiên Hoa vào năm 2012.

Tuy nhiên, đứng trước những tin đồn tình ái, "kiều nữ kim cương" luôn lên tiếng phủ nhận.

Thừa nhận bản thân là người không thích chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm, trước nay Lý Nhã Kỳ chỉ công khai duy nhất một cuộc tình. Đó là mối tình 9 năm của cô với bạn trai cũ tên Phúc.

Mối tình này từng được cô ngọt ngào chia sẻ vào tháng 8/2016. Khi còn mặn nồng bên bạn trai, nữ diễn viên gây xôn xao khi đăng tải những dòng trạng thái trên trang cá nhân.

Cô viết: "Có những lúc em nhõng nhẽo, ngang ngược, nghịch phá và cứng đầu nhưng anh vẫn luôn cưng chiều em. Hôm nay ngồi nghĩ lại những gì đã qua và em nhớ ra mình chưa bao giờ giận nhau trong suốt 7 năm.

Có người nói anh thật hạnh phúc khi là bạn trai của em nhưng cũng có người nói em là cô gái may mắn khi có người bạn trai như anh.

Và cuối cùng em muốn nói rằng em đang là cô gái vừa hạnh phúc vừa may mắn khi có anh cùng em bước từng bước chân trong cuộc sống và ủng hộ em vượt qua mọi thử thách khó khăn.

Em sẽ tiếp tục nhõng nhẽo, và sẽ tiếp tục làm phiền anh trong 70 năm kế tiếp. Thật sự chia buồn với anh vì anh không còn sự lựa chọn khác ngoài việc phải cưng chiều em thêm 70 năm nữa".

Trong một bài phỏng vấn, cô dành nhiều lời có cánh để ca ngợi bạn trai: "Đó là người tốt bụng và rất biết chia sẻ với cộng đồng.

Lần trước, trong chiến dịch từ thiện đứng nắng để gây quỹ từ thiện, anh ấy đã đổ không biết bao nhiêu mồ hôi khi cố gắng đứng cùng với Kỳ đến giờ phút cuối cùng. Rồi trong rất nhiều chương trình từ thiện khó khăn và vất vả khác của Kỳ, anh ấy cũng tham gia.

Ở anh, Kỳ rất tin tưởng vì không chỉ có tâm, anh còn luôn rất ý thức được những gì mình đang làm. Anh là người có ý chí và mục tiêu sống rõ ràng".

Tuy nhiên, đến tháng 10/2019, Lý Nhã Kỳ tiết lộ cô đã chia tay bạn trai sau 9 năm gắn bó.

"Trong một lúc tĩnh tâm, Kỳ chỉ muốn nói Kỳ và Phúc đã chia tay được một thời gian sau 9 năm. Đó đã là một quãng thời gian đủ đẹp để có thể cất vào ngăn kéo.

Suy cho cùng, ai cũng chỉ muốn được yên ấm trong một bàn tay mà mình tin tưởng, đó là một bàn tay thực sự biết giữ lấy tay mình. Còn nếu không thể làm được điều đó, hãy buông nó ra, muộn cũng được còn hơn không bao giờ", nữ diễn viên viết trên trang cá nhân.

Trong chương trình Gõ cửa thăm nhà, cô tâm sự, mối tình 9 năm đổ vỡ một phần là do cô chưa đủ can đảm để đánh đổi, hi sinh sự nghiệp của mình để chọn gia đình.

"Ngay hiện tại, tôi cần nói một lời rằng, chuyện chia tay lỗi là ở tôi một phần. Việc anh ấy tìm một hạnh phúc khác bình yên, an toàn hơn tôi là điều đúng đắn.

Một người bạn của tôi ở nước ngoài nói tôi như núi lửa, cứ ngầm ngầm rồi phun ra thiêu cháy mọi thứ. Điều đó khiến người đàn ông cảm thấy khó an toàn, bình yên khi bên tôi.

Bây giờ núi lửa trong tôi đã bị dập rồi, tôi chỉ như dòng nước ngầm bình lặng thôi. Sau này nếu mọi người thấy tôi kết hôn với một người bình thường quá thì cũng không nên sốc, cũng đừng ngạc nhiên", nữ diễn viên nói.

Hiện tại, ở tuổi 39, Lý Nhã Kỳ thừa nhận mình ế lâu năm, thậm chí khó có người yêu. Tuy nhiên, cô vẫn khẳng định, sẽ nhìn mọi chuyện tích cực và tất cả đều là duyên số.