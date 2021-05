Vì sao linh cẩu giết sư tử?

Với tính tham lam, lì lợm, sở hữu hàm răng sắc nhọn, lối sống bầy đàn, một đàn linh cẩu có thể chiến thắng và giết chết sư tử khi một cá thể trong đàn bị tấn công nhờ vượt trội về số lượng, hoặc chúng tấn công những cá thể sư tử bị lạc đàn, già yếu, bị thương.



Quyết ăn thua đủ với nhau khi có cơ hội

Theo Nationa Geographic, sư tử và linh cẩu là hai kẻ săn mồi thường có sự trùng lặp trong môi trường sống cũng như con mồi mà chúng săn được.

Sự cạnh tranh giữa linh cẩu và sư tử để tranh giành tài nguyên dẫn đến hành vi giết hại con non của nhau. Đó là lý do những con sư tử trưởng thành sẵn sàng lao vào giết chết linh cẩu, đặc biệt là con non mà không cần lý do.

Sư tử thường lớn gấp 3-4 lần linh cẩu, nhưng đàn linh cẩu biết cách sử dụng chiến thuật để quây đánh sư tử. Theo trang Animal, những con sư tử học cách nhận biết tiếng kêu gọi đồng loại của linh cẩu để tìm đến cướp mồi.

Tranh chấp địa bàn giữa sư tử và linh cẩu thường diễn ra thường xuyên. Các nhà nghiên cứu từng quan sát cuộc xung đột giữa quần thể sư tử và linh cẩu ở Ethiopia vào tháng 4.1999.

Đây là cuộc xung đột mà các nhà nghiên cứu đánh giá không khác gì một cuộc chiến tranh trong thế giới động vật.

Kết thúc hai tuần giao chiến, 6 con sư tử và 35 con linh cẩu chết, kèm theo một số lượng không xác định những cá thể bị thương, theo hãng thông tấn Ethiopia.

Đó là giai đoạn mà Ethiopia rơi vào hạn hán nghiêm trọng. "Nhưng nếu chỉ đơn thuần là hạn hán, sư tử và linh cẩu lẽ ra đã tấn công những ngôi làng lân cận chứ không phải lao vào cắn xé lẫn nhau", Kemal Bedri, quan chức Cục Nông nghiệp bang Harrar, Ethiopia, khi đó nói.

Theo các nhân chứng, những con linh cẩu dành cả ngày trốn trong hang, chỉ ra nghênh chiến sư tử vào ban đêm. "Cuộc chiến đẫm máu kết thúc với việc đàn sư tử giành chiến thắng cuối cùng, buộc những con linh cẩu phải rời đi", người dân địa phương cho biết, theo AP.

Xác sư tử và linh cẩu nằm la liệt ở vùng bán hoang mạc gần thành phố Harrar, cách thủ đô Addis Ababa của Ethiopia khoảng 350km.

Theo các chuyên gia, trong một cuộc đối đầu một đối một, linh cẩu không phải là đối thủ của sư tử. Thông thường cần tới 3 con linh cẩu để hạ gục một con sư tử. Cả hai loài đều nắm rõ điểm mạnh, yếu của nhau nên tùy vào thời điểm mà chúng sẽ lao vào tung đòn kết liễu lẫn nhau.

Nhưng dù thế nào, 6 con sư tử chết đổi lấy mạng của 35 con linh cẩu là một chiến thắng rõ ràng cho đàn sư tử châu Phi.

Kẻ thù truyền kiếp từ cách đây 37.000 năm

Những cuộc cạnh tranh gay gắt giữa sư tử và linh cẩu đã tồn tại từ rất lâu, ước tính cách đây tới 37.000 năm. Nhà cổ sinh vật học Brian Switek là người đưa ra con số trên dựa trên các mẫu vật hóa thạch, theo Wired.

Những cuộc đụng độ đẫm máu giữa sư tử và linh cẩu xuất hiện trong vô số các bộ phim tài liệu về động vật hoang dã ở châu Phi. Có ý kiến cho rằng hai loài sinh vật này coi nhau là "kẻ thù vĩnh cửu", rằng sự cạnh tranh giữa chúng chỉ kết thúc khi một trong hai loài biến mất.

Các bằng chứng hóa thạch ở châu Âu cách đây hàng ngàn năm phần nào chứng minh rằng sư tử và linh cẩu là kẻ thù truyền kiếp. Cách đây37.000 năm, cả sư tử và linh cẩu đều sinh sống ở châu Âu.

Trong giai đoạn năm 1958-1976, hơn 4.000 mảnh xương động vật có vú được tìm thấy dọc sông Emscher, gần Bootrop, phía tây Đức.

Video: Sư tử rơi vào ổ phục kích của 20 con linh cẩu.

Một loạt các mảnh xương cho thấy nơi này từng có hệ sinh thái trù phú trong giai đoạn cách đây 37.000 năm. Các dấu vết trên xương cho thấy đây là nơi đàn linh cẩu nghiền nát xương con mồi. Nhưng có bằng chứng cho thấy sư tử cũng ở đó.

Một là dấu vết xương của chính sư tử và hai là những dấu chân sư tử trưởng thành ở gần khu vực khai quật.

Nhà cổ sinh vật học Cajus Diedrich, đồng tác giả nghiên cứu, nói sư tử trở thành nạn nhân của đàn linh cẩu không khác gì những con mồi như ngựa, tê giác hay voi. Xương sư tử bị nghiền nát theo kiểu săn mồi của linh cẩu.

Ở các hang có linh cẩu sinh sống, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện nhiều dấu vết xương sư tử. "Linh cẩu không muốn phí phạm thịt sư tử tươi chết trong các cuộc đối đầu đẫm máu. Nó đem phần xác sư tử về hang. Điều này vô tình giúp bảo tồn các mẫu xương cho đến ngày nay", Dierich giải thích.

Ngày nay, các nhà nghiên cứu vẫn thường tìm thấy mảnh xương sư tử trong các hang của linh cẩu ở châu Phi.