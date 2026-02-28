Vì sao không nên mua iPhone đời cũ hơn 14 Pro?

Khi có nhu cầu đổi điện thoại, nhiều người thường tìm đến những mẫu điện thoại mới nhất. Tuy nhiên, giá của các mẫu iPhone mới không hề rẻ. Một giải pháp khác là xem xét các mẫu điện thoại cũ hơn, vẫn có khả năng chạy các ứng dụng và phần mềm mới nhất.

Theo Macworld, mặc dù đây là một ý tưởng hợp lý, nhưng người tiêu dùng không nên lựa chọn những mẫu điện thoại cũ hơn iPhone 14 Pro.

Không nên lựa chọn những mẫu điện thoại cũ hơn iPhone 14 Pro. (Ảnh: Supercar Blondie)

Nguyên nhân chính nằm ở tuổi thọ và mức độ sử dụng của điện thoại. Một số mẫu điện thoại đời cũ có thể được mua với tình trạng gần như mới, thậm chí vẫn còn nguyên niêm phong. Tuy nhiên, những thiết bị cũ hơn iPhone 14 Pro thường gặp phải tình trạng giảm hiệu năng.

Các thế hệ điện thoại trước đó không thể xử lý tốt các phiên bản phần mềm iOS mới nhất. Hơn nữa, chúng cũng đang ở gần cuối chu kỳ cập nhật phần mềm.

Điều này có nghĩa là trong vòng một năm tới, hoặc thậm chí sớm hơn, những mẫu điện thoại cũ hơn của Apple có thể sẽ ngừng nhận được các bản cập nhật quan trọng. Khi đó, người dùng có thể sẽ phải đổi điện thoại thêm một lần nữa.

iPhone 14 Pro được trang bị chip A16, RAM 6GB cùng với các linh kiện phần cứng hiện đại, cho phép thiết bị này dễ dàng chạy trên hệ điều hành iOS 26, phiên bản mới nhất.

Mặc dù không tích hợp Apple Intelligence, nhưng điều này có thể không ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm của người dùng.

Chiếc điện thoại này vẫn giữ được vẻ đẹp sang trọng với màn hình ProMotion và tính năng Dynamic Island, tương tự như các mẫu iPhone mới nhất.

Hệ thống camera của iPhone 14 Pro hoạt động hiệu quả, và người dùng có thể yên tâm với ít nhất ba năm hỗ trợ phần mềm từ Apple.

Mặc dù việc tìm kiếm iPhone 14 Pro có thể gặp chút khó khăn, nhưng vẫn có nhiều nhà bán lẻ cung cấp các mẫu mới hoặc đã được tân trang lại.

Việc mua một chiếc iPhone 14 Pro không chỉ giúp bạn sở hữu một thiết bị chất lượng mà còn có thể tiết kiệm được một khoản chi phí đáng kể. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc điện thoại tốt với mức giá hợp lý, iPhone 14 Pro chính là sự lựa chọn lý tưởng.