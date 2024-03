Công nghệ vân tay trở nên phổ biến trên các điện thoại di động hiện đại trong vài năm qua. Hiện nay, hầu hết các điện thoại thông minh đều hỗ trợ tính năng mở khóa bằng vân tay. Việc này tạo điều kiện thuận lợi cho việc sử dụng, đặc biệt khi cầm điện thoại và muốn mở khóa.

Mở khóa bằng vân tay giúp bạn dễ dàng hơn trong việc truy cập điện thoại và thao tác trên màn hình. Nó mang lại trải nghiệm hiệu quả và tiện lợi. Tuy nhiên, liệu bạn đã biết vì sao không nên sử dụng dấu vân tay để mở khóa điện thoại không?

Vì sao không nên dùng vân tay để cài đặt mở khóa điện thoại ? (Ảnh minh họa)

Điện thoại thông minh và thanh toán điện tử trở thành phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày. Thay vì mang theo tiền mặt, chúng ta có thể thanh toán trực tiếp bằng điện thoại di động.

Thẻ ngân hàng được liên kết với điện thoại di động, là yếu tố quan trọng. Thường, chúng ta có thể khóa điện thoại bằng mật khẩu, vân tay hoặc khuôn mặt. Tuy nhiên, những người có kiến thức thường không sử dụng tính năng mở khóa bằng vân tay.

Nhiều người nghĩ việc sử dụng dấu vân tay để mở khóa điện thoại là tiện lợi, an toàn vì dấu vân tay của mỗi người là duy nhất. Tuy nhiên, những người thực sự hiểu về an ninh thông tin không bao giờ sử dụng tính năng này. Các chuyên gia cảnh báo, mở khóa bằng vân tay không đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Thông tin vân tay được lưu trữ trong một mô-đun đặc biệt trên điện thoại di động. Mô-đun này được thiết kế để chỉ chủ sở hữu mới có thể truy cập vào nó vì lý do bảo mật. Mở khóa bằng vân tay không an toàn như mở khóa bằng mật khẩu số.

Ví dụ, khi đang ngủ, điện thoại của bạn đặt trên bàn, có người muốn đùa cợt sử dụng dấu vân tay của bạn để mở điện thoại. Ngay cả khi điện thoại của bạn đã tắt. Vì vậy, bạn vẫn cần nhập mật khẩu để bật điện thoại lên. Bằng cách này, bạn có thể tránh được những trò đùa không hay từ bạn bè.

Hơn nữa, nếu bạn chia sẻ điện thoại với nhiều người và họ nhập dấu vân tay của họ, bạn vẫn có thể yên tâm vì sau khi điện thoại khởi động lại, bạn sẽ phải nhập mật khẩu số để mở khóa. Do đó, đảm bảo rằng không ai biết mật khẩu của bạn.

Trong trường hợp điện thoại của bạn bị mất trộm, và kẻ trộm không thể mở khóa bằng vân tay của bạn, họ có thể sử dụng băng dính để lấy dấu vân tay từ điện thoại. Tuy nhiên, nếu điện thoại được khóa bằng mật khẩu số, họ sẽ gặp khó khăn trong việc truy cập vào thông tin.

Nếu bạn vô tình mất dữ liệu trên điện thoại, hãy tìm hiểu cách khôi phục dữ liệu thông qua trình duyệt hoặc ứng dụng dành cho thiết bị di động và tuân thủ các hướng dẫn cụ thể để khôi phục dữ liệu.

Vậy đây là lý do tại sao những người hiểu về an ninh thông tin không bao giờ sử dụng dấu vân tay để mở khóa điện thoại. Cảm giác yên tâm và an toàn hơn khi bạn sử dụng mật khẩu.