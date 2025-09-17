HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Vì sao Không lực Một chở ông Trump hạ cánh ở sân bay Stansted khi đến Anh?

Hoàng Vân |

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump luôn hạ cánh ở sân bay Stansted, Essex, mỗi lần ông đến thăm Vương quốc Anh thay vì Heathrow.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 1.

Chuyên cơ Không lực Một chở Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay Stansted London hôm 16/9 thay vì Heathrow hay Gatwick trong chuyến thăm cấp nhà nước.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 2.

Việc lựa chọn sân bay lớn thứ ba của Essex, vốn nổi tiếng với các chuyến bay giá rẻ đến châu Âu hơn là các chuyến bay của tổng thống, có vẻ đáng ngạc nhiên, nhưng có một lý do quan trọng đằng sau điều đó.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 3.

Stansted là sân bay được các tổng thống Mỹ lựa chọn là vì nằm ở vấn đề an ninh và hậu cần. Không giống Heathrow, chỉ cách trung tâm London 25 km, hay Gatwick, 45 km về phía nam, Stansted nằm cách đó 60 km, tương đối biệt lập.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 4.

Thiết kế này cho phép máy bay đỗ cách xa nhà ga và các máy bay khác, giúp chính quyền dễ dàng kiểm soát mọi tình huống khẩn cấp, chẳng hạn như không tặc hoặc đe dọa khủng bố.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 5.

Kể từ những năm 1970, Stansted đã tham gia vào nhiều vụ cướp máy bay ngoài đời thực, và đội ngũ nhân viên của sân bay này thường xuyên tham gia các cuộc diễn tập để chuẩn bị cho những sự kiện như vậy.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 6.

Các chuyên gia an ninh thường trú tại đây, khiến sân bay trở nên đặc biệt phù hợp cho những chuyến bay có nguy cơ cao.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 7.

Thực tế, đường cao tốc M11 chạy thẳng qua Stansted, cho phép đoàn xe hộ tống tổng thống di chuyển nhanh chóng vào London mà không gây gián đoạn, điều khó có thể thực hiện được tại Heathrow luôn bận rộn.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 8.

Sự kết hợp này đã chứng kiến nhiều đời tổng thống sử dụng sân bay Stansted, bao gồm cả cựu Tổng thống Barack Obama, người đã bay tới đây trong mỗi chuyến thăm của mình vào năm 2009, 2011 và 2016.

Chuyến thăm mới nhất của Tổng thống Trump, từ ngày 16 đến 18/9, đã được xác nhận vào đầu năm nay. Chuyến đi kéo dài ba ngày bao gồm các hoạt động tại Windsor và tiệc chiêu đãi cấp nhà nước.

Không lực Một hạ cánh tại sân bay Stansted: Lý do bất ngờ khi ông Trump thăm anh - Ảnh 9.

Dù Stansted không hấp dẫn như Heathrow, nhưng các thông tin an ninh và lợi thế về hậu cần của sân bay này giải thích tại sao một lần nữa, Không lực Một lại hạ cánh xuống Essex để thực hiện chuyến thăm của tổng thống.

Điện thoại Trung Quốc vẫn "ảo ma" như ngày nào: Xiaomi 17 Pro Max pin 7.500mAh, hơn hẳn iPhone 17 Pro Max
Tags

Donald Trump

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại