Vì sao khẩu pháo tự hành Msta-S lại được gọi là súng bắn tỉa khổng lồ?

Pháo tự hành Msta-S với trọng lượng 42 tấn có thể đưa những viên đạn pháo 152mm tấn công chính xác mục tiêu từ khoảng cách xa.

Hệ thống pháo tự hành 2S19 Msta-S của Nga từ lâu đã khẳng định vị thế là "những khẩu súng bắn tỉa khổng lồ". Khả năng tấn công chính xác tuyệt đối ở khoảng cách xa đã được chứng minh qua nhiều cuộc tập trận và trong thực chiến.

Điều này đã được chứng minh trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt, nơi các khẩu pháo tự hành như vậy đã được sử dụng tích cực.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây cho biết, các kíp pháo binh thuộc nhóm quân Vostok đã khéo léo phá hủy các công sự của Lực lượng vũ trang Ukraine ở vùng Dnipropetrovsk.

Khi đó các chiến binh Ukraine đang ẩn náu trong tầng hầm của những tòa nhà bị phá hủy. Máy bay không người lái trinh sát đã xác định được vị trí của họ, sau đó các khẩu pháo tự hành Msta-S tiến hành khai hỏa.

Kết quả là đạn pháo phân mảnh nổ mạnh thông thường đã bắn phá các cửa ra vào và ống thông gió của hầm trú ẩn.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S thể hiện khả năng tấn công chính xác từ khoảng cách xa.

Pháo tự hành 2S19 Msta-S có tầm bắn tối đa 29km, tốc độ bắn là 8 viên/phút. Pháo mang theo 50 viên đạn sẵn sàng chiến đấu. Tổ hợp này cũng được trang bị 1 súng máy 12,7mm điều khiển từ phía sau lớp giáp.

Công suất động cơ lên tới 780 mã lực cho tốc độ tối đa trên đường nhựa đạt 60km/h, tầm hoạt động với dự trữ nhiên liệu ở mức 600km. Trọng lượng chiến đấu của toàn bộ hệ thống là 42 tấn, kíp chiến đấu gồm 5 người.

Sự hiệu quả của Msta-S trên chiến trường khiến Quân đội Nga tạm thời chưa cần thiết phải sớm hoàn thiện thế hệ pháo tự hành tiếp theo đó là 2S35 Koalitsiya-SV.