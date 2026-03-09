Vì sao Iran liên tục tấn công căn cứ của Mỹ ở Kuwait?

Kể từ khi bắt đầu cuộc xung đột với Hoa Kỳ và Israel, Iran đã phóng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái tấn công các căn cứ quân sự Mỹ ở 7 quốc gia đồng minh vùng Vịnh như: Căn cứ Không quân al-Udeid ở Qatar; Căn cứ Ali al-Salem ở Kuwait; Căn cứ Không quân al-Dhafra ở Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE); Căn cứ Không quân Hoàng tử Sultan ở Saudi Arabia; Căn cứ của Mỹ ở Erbil (miền bắc Iraq), Căn cứ Không quân Muwaffaq Salti ở Jordan và Căn cứ Hạm đội 5 của Mỹ ở Bahrain.

Iran đã tiến hành hơn 20 cuộc tấn công vào căn cứ không quân Ali al-Salem của Mỹ ở Kuwait.

Các nhà phân tích quân sự lưu ý rằng, việc Iran tấn công căn cứ này nhiều nhất cho thấy Tehran đang nhắm vào hệ thống phòng không Patriot và các nhà chứa máy bay.

Các chuyên gia cho rằng, một trong những cuộc tấn công đã đánh trúng một trong những bệ phóng của hệ thống Patriot, nhưng hiện vẫn chưa có thông tin về việc hệ thống radar của nó có bị hư hại hay không.

Tuy nhiên, có khả năng thiệt hại thực tế sẽ cao hơn con số được chính quyền Kuwait chính thức báo cáo.

Cần lưu ý rằng, trong những ngày đầu tiên của chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel chống lại Iran đã bộc lộ những điểm yếu nghiêm trọng trong hệ thống phòng không của các quốc gia Trung Đông, nơi đặt căn cứ quân sự của Mỹ.

Hệ thống tên lửa Patriot bảo vệ các căn cứ thường không thể đánh chặn tên lửa của Iran. Hơn nữa, trong các cuộc tấn công dữ dội với cường độ và mật độ cao, kíp trắc thủ điều khiển tên lửa buộc phải sử dụng các tên lửa đánh chặn đắt tiền, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng.

Theo giới chuyên gia, các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các bệ phóng tên lửa Patriot chỉ làm trầm trọng thêm vấn đề thiếu đạn dược đánh chặn, khiến các cơ sở quân sự của Mỹ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ trước tên lửa và máy bay không người lái của Iran.

Ngay cả những ước tính sơ bộ nhất của các nhà kinh tế quân sự cũng chỉ ra rằng mỗi ngày của chiến dịch chống lại Iran đang tiêu tốn của Mỹ ít nhất gần 1 tỷ USD.

Cùng với những tổn thất của các radar cảnh báo sớm tên lửa đắt tiền, rõ ràng là Mỹ có thể sẽ sớm hối hận vì đã tham gia vào cuộc phiêu lưu quân sự này.

Ví dụ, chỉ riêng cuộc tấn công vào các radar của hệ thống phòng thủ tên lửa là AN/FPS 132 và AN/TPY 2 ở Căn cứ của Hạm đội 5 Hoa Kỳ ở Bahrain đã khiến Washington thiệt hại hơn 2 tỷ USD.

Giới chuyên gia chỉ ra điều đáng chú ý là, Iran trong bối cảnh này lại không hề có mong muốn chấm dứt cuộc xung đột càng sớm càng tốt.

Ngược lại, chính quyền Tehran không ngừng nhấn mạnh sự sẵn sàng tiếp tục các hoạt động quân sự và kêu gọi Washington phát động một chiến dịch trên bộ, đáp trả những tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc Mỹ có khả năng tiến hành một chiến dịch quân sự kéo dài và để ngỏ khả năng triển khai một chiến dịch tấn công trên mặt đất.