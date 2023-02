Vì sao Hà Anh Tuấn ‘cháy vé’ ngay sau khi mở bán nhưng càng đến gần ngày diễn, người mua thi nhau ‘bán tháo’ vé?

Thậm chí trong buổi họp báo công bố dự án The Glorious Horizon, ekip Viet Vision và Hà Anh Tuấn cũng tự hào về việc có thể “lấp đầy” đến cả 7-8 đêm nữa nhưng không làm để giữ đúng cảm xúc cho nghệ sĩ. Hà Anh Tuấn còn “kể khổ” về việc chính gia đình anh cũng không mua được đủ vé để xem chính con trai trong gia đình trình diễn.

Tuy nhiên, khi chỉ còn rất ít thời gian đến ngày diễn ra 2 đêm nhạc The Glorious Horizon, tình trạng pass vé, “bán tống bán tháo” bỗng diễn ra rầm rộ, số vé được mua rồi sang nhượng lại nhiều khó thống kê hết. Tất cả tạo nên một cảnh tượng không đẹp chưa từng xảy ra tại bất kỳ đêm nhạc nào trước đó của Hà Anh Tuấn. Vì đâu nên nỗi này?

Từ hệ thống bán vé lỏng lẻo cho đến yếu tố khách quan của địa điểm tổ chức?

Trong lần mở bán vé này, Hà Anh Tuấn phân phối qua 2 kênh chính: Viet Vision (kênh chủ yếu) và Ticketbox. Hệ thống phân phối vé không đa dạng, quy định tương đối lỏng lẻo,... khiến cho “phe vé” dễ dàng “ôm” số lượng lớn vé. Điều này khiến những người thực sự cần mua vé - những khán giả bỏ công chờ đợi trên website để “săn vé” ngay từ đầu - lại không có được tấm vé mình muốn. Điều này tạo nên yếu tố tác động đến tâm lý khán giả không hề nhỏ. Thời điểm rầm rộ bán lại vé lại rơi vào dịp cận Tết và sau Tết, thời điểm khá “nhạy cảm” về tài chính với phần đông khán giả khiến họ không dễ để chi một số tiền không nhỏ dù trước đó họ từng rất mong muốn có được vé.

Bên cạnh đó, yếu tố khách quan về địa điểm tổ chức cũng góp phần khiến rất nhiều khán giả mua vé ban đầu phải “quay xe” khi càng đến gần ngày tổ chức. Khi mở bán vé, đa phần khán giả đều đổ xô lao vào cuộc “tranh vé” để có cho mình một suất tham dự The Glorious Horizon, các vấn đề khác… tính sau. Tuy nhiên vấn đề di chuyển, lưu trú đến địa điểm tổ chức - Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình) - lại thành trở ngại rất lớn khiến khán giả e dè.

Hà Anh Tuấn thông báo sold-out ngay trong sáng đầu tiên mở bán.

Các đêm nhạc trước được Hà Anh Tuấn tổ chức ở TP.HCM, Hà Nội, Hội An và Đà Lạt. Thủ đô Hà Nội và TP.HCM tất nhiên không phải bàn đến còn Đà Lạt và Hội An đều là hai thành phố du lịch lớn, thuận lợi về nhiều mặt để khán giả phương xa di chuyển và lưu trú. Đà Lạt và Hội An đều gần sân bay (Sân bay Liên Khương và sân bay Đà Nẵng), cơ sở vật chất và phương tiện di chuyển trong khu vực đa dạng và có hệ thống hoàn thiện. Nhất là Đà Lạt vốn có kinh nghiệm liên tục đón “biển người” từ TP.HCM lên nghỉ dưỡng mỗi cuối tuần nên việc Hà Anh Tuấn có đến biểu diễn cũng không hề tạo nên áp lực quá lớn cho hệ thống lưu trú, di chuyển ở đây. Hội An là một thị trấn nhỏ nhưng hoàn toàn có thể nhận được sự “chi viện” từ thành phố Đà Nẵng trang bị đầy đủ nằm ở sát bên, được kết nối bằng con đường giao thông chỉ cách nhau chưa đến 30 km.

Còn Ninh Bình không có chuyến bay thẳng, khán giả muốn đến buộc phải mua vé máy bay đáp tại sân bay Nội Bài (Hà Nội), sau đó phải mua thêm vé xe di chuyển hơn 100km để đến Ninh Bình. Theo thông tin khảo sát, các khách sạn gần địa điểm tổ chức có giá lên đến 5-6 triệu cho một đêm, muốn các khách sạn có giá dễ chịu hơn phải di chuyển xa hơn. Vị trí địa lý đặc thù khiến du khách cũng chỉ có thể đặt phòng khách sạn ở những nơi không quá xa địa điểm tổ chức - sân lễ hội Đền Vua Đinh và Vua Lê. Vấn đề di chuyển và lưu trú quá nhiều bất cập, khiến chi phí phát sinh đội lên quá cao, khiến khán giả yêu mến Hà Anh Tuấn cũng phải chùn bước.

Địa điểm tổ chức cũng là yếu tố trở ngại rất lớn với showw diễn.

Người trực tiếp pass vé bức xúc: chính sách không minh bạch, các công ty du lịch “gom” vé, chi phí phát sinh bằng chuyến đi nước ngoài!

Chúng tôi đã trực tiếp liên hệ với hai khán giả đã mua vé thành công trước đó nhưng cũng đồng loạt sang nhượng lại vé khi đêm diễn đang đến rất gần.

Anh N., một chuyên viên trong lĩnh vực marketing và cũng là người có nhiều năm kinh nghiệm “săn vé” xem Hà Anh Tuấn, cũng vừa phải pass lại vé của mình với giá thấp hơn ban đầu. Anh cũng đưa ra lí giải về tình trạng này: “Ninh Bình khó đến lắm, khác Đà Lạt và Hội An bay cái là tới. Một lí do người khác nhả vé nhiều theo tôi là do nhiều công ty du lịch trước đó đã gom vé để bán vào combo tour”.

Anh C., một người trực tiếp mua vé, lại có chia sẻ khá dài và bức xúc. Anh cho biết: “Ban đầu tôi rất hào hứng để săn vé, nhưng sau đó thấy khâu tổ chức có quá nhiều bất cập nên đã không muốn mua nữa. Rồi tình cờ người thân lại mua được vé, nhưng tính đi tính lại thì thấy thêm một điểm là chi phí quá cao gồm tiền vé, tiền vé bay, tiền ăn ở nên quyết định pass. Cộng sơ sơ chi phí, ví dụ như vé bay rẻ lắm cũng tầm 3tr7 - 4tr, tiền ở 3 ngày 2 đêm tệ lắm cũng 2tr - 3tr, tiền vé show thêm 2tr 3tr, bằng cả một chuyến đi nước ngoài, nên thôi quyết định pass vé”.

Chia sẻ cụ thể hơn, anh C. nói về sự bất cập của hệ thống bán vé: “Tổng cộng có hai đợt bán vé chính thức, đợt 1 từ công ty của BTC Viet Vision, đợt 2 trên Ticketbox, và lần nào cũng sập web. Dù có nói gì đi nữa thì với một đơn vị tổ chức event chuyên nghiệp, tổ chức những show hoành tráng như Viet Vision thì việc để bị sập web trong suốt mấy năm qua là khó chấp nhận, Năm nào làm show bán vé cũng bị sập, sau đó thì nói là tại traffic cao, tại hạ tầng kỹ thuật, tại hacker này nọ, Nhưng mà từ phía khán giả, hay nói đúng hơn là người tiêu dùng dịch vụ, thì thấy khó chấp nhận.”

Nhiều fan cứng của Hà Anh Tuấn cũng phải pass vé trong sự hụt hẫng.

Anh C. đi sâu hơn và kể về nỗi bức xúc của anh trước tình trạng phe vé, gom vé diễn ra tràn lan ngay sau khi BTC thông báo “cháy vé”: “Sau khi tôi không mua vé được lúc ban đầu, tự nhiên lại thấy vé được pass tràn lan trên mạng, hội nhóm các kiểu, mà không phải là pass lẻ mà lên đến cả lô, có lô lên tới cả chục vé. Giá vé chênh lệch lúc này lên đến 20-30%, ví dụ vé bán chính thức 1tr8 thì họ bán đến 2tr8.”

Người này cũng cho biết có tình trạng nhiều người có vé trước cả khi mở bán, đã liên kết với các khách sạn, công ty lữ hành: “Có tình trạng những người bình thường nhưng có vé trước cả tuần, xong họ liên kết với các khách sạn, homestay kế cận để block sẵn phòng sau đó lên Facebook bán combo vé và phòng khách sạn. Làm tổ chức mà thông tin rất không minh bạch, không công bằng với tất cả mọi người… Sau này khi Viet Vision nhận đứng ra làm trung gian để trao đổi, sang nhượng lại vé với giá gốc thì khi ấy thị trường đã không còn mặn mà nữa rồi!”. Đây là vấn đề có thật khi cách vài tháng trước khi có thông tin chính thức về The Glorious Horizon, giấy phép tổ chức đêm nhạc của Hà Anh Tuấn đã bị chia sẻ tràn lan trên MXH. Các đơn vị, cá nhân cũng “chớp thời cơ” để “đi tắt đón đầu” , nắm ưu thế về việc phân phối vé lẫn nơi lưu trú, tạo nên các combo trọn gói vé và khách sạn,...

Vé bán hết thì cũng đã bán hết rồi, nhưng vấn đề: vé đang nằm trong tay ai

Vấn đề ở chỗ, phía ekip Hà Anh Tuấn đã phát hành một số vé cho 2 đêm diễn, và toàn bộ chỗ vé này đều đã được bán hết. Tuy nhiên, vé đang nằm trong tay ai là một vấn đề rất khác: vé trong tay khán giả yêu mến Hà Anh Tuấn liệu có nhưng rõ ràng có lượng vé không nhỏ đang nằm trong tay phe vé, những vé được tặng nhưng đến phút cuối không đi, những vé bị tuồn ra bán ở “chợ đen”,... - đây là những người không hề có nhu cầu thưởng thức show diễn Hà Anh Tuấn mà chỉ lợi dụng khe hở trong hệ thống bán vé để kiếm lợi nhuận.

Câu hỏi được đặt ra: đến ngày biểu diễn, liệu các khán đài của show Hà Anh Tuấn có tiếp tục được lấp kín như những show trước đó, hay lần đầu tiên nam ca sĩ phải chứng kiến những khoảng trống phía bên dưới? Liệu Ninh Bình lần này sẽ tạo nên một cột mốc đẹp, đáng nhớ trong sự nghiệp của Hà Anh Tuấn hay sẽ thành “nỗi ám ảnh” đeo bám nam ca sĩ suốt nhiều năm sau? Tất nhiên, chúng ta đều mong những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với Hà Anh Tuấn, ekip và những khán giả thực sự có nhu cầu đến thưởng thức The Glorious Horizon.