Vì sao giá sinh hoạt ở Hà Nội đắt đỏ nhất nước?

Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) được biên soạn cho 6 vùng kinh tế - xã hội, trong đó so sánh giá của 5 vùng với vùng Đồng bằng Sông Hồng và biên soạn cho 34 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, so sánh giá của 33 địa phương với Hà Nội.

Theo kết quả điều tra, Đồng bằng Sông Hồng tiếp tục giữ vị trí là khu vực có giá sinh hoạt đắt nhất nước. Còn xét theo tỉnh, thành thì Hà Nội cũng tiếp tục dẫn đầu.

Vùng Đồng bằngSsông Hồng có chỉ số SCOLI năm 2025 cao nhất nước. (Nguồn: Cục Thống kê)

Các địa phương có chỉ số SCOLI cao nhất và thấp nhất cả nước năm 2025. (Nguồn: Cục Thống kê)

Lý giải việc Đồng bằng Sông Hồng, trong đó Hà Nội là trọng tâm, có chỉ số giá đắt nhất nước, Cục Thống kê cho biết, do đây là vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, trung tâm chính trị, hành chính quốc gia với hạt nhân là Hà Nội, đồng thời là đầu mối giao thương lớn, kết nối các tỉnh phía Bắc và quốc tế thông qua hệ thống hạ tầng giao thông tương đối đồng bộ.

Khu vực này cũng tập trung nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất, là trung tâm về dịch vụ, giáo dục, y tế và khoa học công nghệ, thu hút lượng lớn lao động từ các địa phương khác.

Ngoài ra, kinh tế phát triển ổn định, mật độ dân số cao và tốc độ đô thị hóa nhanh là những yếu tố chính làm mặt bằng giá sinh hoạt ở Đồng bằng Sông Hồng, mà chủ yếu ở Hà Nội, duy trì mức cao.

Không những thế, cơ cấu tiêu dùng của người dân trong vùng tập trung nhiều vào các nhóm dịch vụ như nhà ở thuê, y tế, giáo dục và ăn uống ngoài gia đình. Giá nhà, đất tại Hà Nội và các đô thị trung tâm tăng do quỹ đất hạn chế trong khi nhu cầu lớn, kéo theo chi phí thuê nhà và sinh hoạt tăng.

Bên cạnh đó, chi phí dịch vụ giáo dục và y tế chất lượng cao tập trung tại khu vực này góp phần làm chỉ số SCOLI của vùng Đồng bằng sông Hồng cao hơn các vùng khác.

Chi phí đầu vào như giá thuê mặt bằng, chi phí lao động và chi phí dịch vụ tại các đô thị lớn cũng ở mức cao, làm tăng chi phí sản xuất, kinh doanh và cung ứng hàng hóa, dịch vụ, qua đó tác động đến mặt bằng giá tiêu dùng của dân cư.

Giá nhà, đất tại Hà Nội tăng do quỹ đất hạn chế. (Ảnh minh họa)

Tuy nhiên, Cục Thống kê khẳng định, chỉ số giá sinh hoạt theo không gian năm 2025 cho thấy mức chênh lệch giá giữa các vùng và địa phương không nhiều. Mức giá cao tập trung chủ yếu tại các trung tâm kinh tế lớn, nơi có tốc độ đô thị hóa nhanh và nhu cầu tiêu dùng cao, trong khi các địa phương có lợi thế về nguồn cung lương thực, thực phẩm và chi phí sinh hoạt thấp duy trì mức giá thấp hơn.

Sự phát triển của hệ thống phân phối, logistics và đặc biệt là thương mại điện tử đã góp phần nâng cao tính minh bạch của thị trường, tăng cạnh tranh và rút ngắn khoảng cách giá giữa các khu vực. Điều này phản ánh hiệu quả của công tác điều hành giá, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa thiết yếu và góp phần ổn định mặt bằng giá trên phạm vi toàn quốc.