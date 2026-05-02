Vì sao FIFA và AFF không thể gộp hai giải ASEAN Cup thành một, buộc phải tổ chức riêng?

Mới đây, FIFA ASEAN Cup 2026 đã hé lộ những thông tin chính thức quan trọng khi địa điểm tổ chức được ấn định tại Indonesia và Hong Kong (Trung Quốc). Giải đấu này sẽ diễn ra trong vòng 15 ngày, từ 21.9 đến 6.10.2026.

Điều này đồng nghĩa với việc, sau khi thi đấu AFF ASEAN Cup 2026 (từ 24.7 đến 26.8), các đội tuyển sẽ chỉ có khoảng trên dưới 1 tháng để chuẩn bị cho giải vô địch Đông Nam Á tiếp theo.

Điều này khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Tại sao Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) không gộp hai giải đấu trong năm 2026 lại thành một, mà lại phải tổ chức riêng?

Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ thi đấu hai giải vô địch Đông Nam Á chỉ trong vòng hơn 2 tháng.

Muốn biết được câu trả lời, chúng ta phải truy ngược lại lịch sử hình thành của hai giải đấu.

Ý tưởng về một giải bóng đá vô địch Đông Nam Á do FIFA là ban tổ chức được Chủ tịch FIFA Gianni Infantino công bố tại Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 tổ chức tại Kuala Lumpur (Malaysia) vào tháng 10.2025 và nhận được sự đồng thuận từ các quốc gia thành viên.

Trước đó, FIFA cũng từng đứng ra tổ chức FIFA Arab Cup và thu về thành công lớn. Giải đấu này vốn ra đời vào năm 1963 dành cho các quốc gia Ả Rập (khu vực Tây Á và Bắc Phi) nhưng đến sau giải năm 2012 thì bị gián đoạn. Sau đó, FIFA quyết định “hồi sinh” lại giải đấu, bắt đầu từ năm 2021.

Tuyển Việt Nam đang là đương kim vô địch Đông Nam Á.

FIFA muốn nhân rộng mô hình thành công trên với khu vực Đông Nam Á, nơi có thị trường sôi động với hơn 600 triệu dân.

Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ khác với Arab Cup bị gián đoạn suốt 9 năm cho đến khi FIFA đứng ra tổ chức giải lại, ASEAN Cup lại là một giải đấu liên tục diễn ra với chu kỳ 2 năm/lần trong suốt 30 năm qua.

Và từ tháng 5.2025, tức 5 tháng trước bài phát biểu của chủ tịch FIFA Gianni Infantino, AFF đã ký kết với một nhà tài trợ mới và gắn tên thương hiệu này với ASEAN Cup 2026. Một hợp đồng thương mại với giá trị rất lớn đã được thông qua, và việc hủy bỏ nó là điều không dễ dàng.

Bởi thế, AFF buộc phải tổ chức ASEAN Cup 2026 đúng như thỏa thuận đã ký, với thể thức chia bảng thi đấu sân nhà – sân khách quen thuộc, điều khiến giải cần tới 33 ngày mới thi đấu xong.

Xuân Son và các đồng đội đang nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Và tất nhiên, thỏa thuận tài trợ trên vốn chỉ được nhãn hàng ký với AFF. Nếu muốn thương hiệu của mình được xuất hiện ở giải đấu do FIFA tổ chức, với mức độ truyền thông được quảng bá rộng hơn rất nhiều, nhãn hàng nói trên cần phải đàm phán với cả FIFA. Và khi ấy, giá trị của gói tài trợ chắc chắn sẽ phải ở mức lớn hơn.

Rõ ràng, những rằng buộc đã ký trước đó khiến AFF không thể hủy kỳ ASEAN Cup theo phiên bản cũ, và cũng không thể gộp hai giải đấu trong năm 2026 lại để cùng FIFA tổ chức.

Điều này dẫn đến việc lần đầu tiên trong lịch sử, người hâm mộ Đông Nam Á được theo dõi 2 kỳ ASEAN Cup trong cùng 1 năm, thậm chí hai giải cách nhau chưa đầy 1 tháng. Một giải do AFF tổ chức, một giải do FIFA tổ chức.

Và với việc chỉ có 15 ngày và mỗi đội thi đấu tối đa 4 trận, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ diễn ra với thể thức rất khác so với AFF ASEAN Cup 2026. Đây cũng sẽ trở thành một điểm thú vị đáng chờ đợi với khán giả Đông Nam Á vào mùa hè và mùa thu này.