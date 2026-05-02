Cậu bé soát vé năm nào hóa "chiến binh không phổi" ở V.League, đạt cột mốc đáng nhớ cùng đội bầu Hiển

Tối 1/5, CLB Hà Nội tổ chức lễ tri ân đặc biệt, kỷ niệm cột mốc 300 trận đấu dành cho một ngôi sao của họ. Cầu thủ này luôn được ví là “chiến binh không phổi” của đội bóng bởi sự bền bỉ, nền tảng thể lực sung mãn và cả sự cần mẫn, chăm chỉ của mình.

Không ai khác, đó chính là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng.

NHỮNG NGÀY GIAN NAN

Đỗ Hùng Dũng từng bắt đầu sự nghiệp với nhiều gian nan, khi bố mẹ muốn anh đi học thay vì theo đuổi con đường bóng đá. “Suốt thời thơ ấu, tôi cứ lên đội rồi lại về. Đá chán, đội đuổi về, các thầy tới nhà khuyên nhủ, quay lại, rồi lại đá chán, mấy lần như thế liền”, Hùng Dũng từng chia sẻ.

Trên thực tế, Hùng Dũng không phải mẫu cầu thủ được đánh giá cao từ sớm, thậm chí chính bản thân anh cũng từng nghĩ mình “không có tài năng gì đặc biệt”. Những ngày còn chơi ở giải hạng Nhất trong màu áo đội trẻ Hà Nội, cuộc sống bóng đá của Hùng Dũng gắn liền với những buổi tập ở sân ACB cũ, ăn chung bếp với đội một Hà Nội T&T nhưng lại ở một không gian hoàn toàn khác biệt.

Trong khi các đàn anh như Văn Quyết, Thành Lương hay Dương Hồng Sơn ngồi phòng ngoài, cười nói rôm rả, Hùng Dũng và đồng đội trẻ lặng lẽ ở phía trong. Khoảng cách chỉ là một bức tường, nhưng cũng đủ để tạo nên hai thế giới.

Những lúc rảnh, Hùng Dũng còn đi làm nhiệm vụ soát vé ở V.League. Có những lần được đứng ở cổng VIP rồi tranh thủ vào ngồi gần khu ban huấn luyện, cậu bé Hùng Dũng nhìn sân đấu với cảm giác chỉ cần “nhảy một cái là chạm tới”, nhưng thực tế lại xa vời.

Năm 2011, Hùng Dũng cùng đội trẻ Hà Nội vô địch U19 quốc gia, chính anh ghi bàn quyết định trong trận chung kết. Tuy nhiên, thành công ấy không giúp anh lập tức đổi đời. Khi được đôn lên chơi ở giải hạng Nhất, Hùng Dũng tiếp tục trải qua quãng thời gian bị lãng quên. Có thời điểm, anh gần như không được tập cùng đội một, thậm chí cảm thấy hụt hơi, không thể theo nổi cường độ tập luyện của các đàn anh.

Hùng Dũng đeo băng đội trưởng trong ngày chạm cột mốc 300 trận đấu cho CLB Hà Nội.

BƯỚC NGOẶT SỰ NGHIỆP

Mọi thứ chỉ dần thay đổi trong giai đoạn 2014, 2015 khi Hùng Dũng dần được các HLV Trương Việt Hoàng rồi Nguyễn Đức Thắng trao cơ hội. Tuy nhiên kể cả khi đã “cứng chân” ở giải hạng Nhất, tiền vệ này vẫn chưa dám mơ tới V.League. Ngay cả khi được gọi về đội một Hà Nội T&T cuối năm 2015 để chuẩn bị cho mùa giải 2016, tiền vệ này còn phản ứng dữ dội, xin ở lại vì lo sợ không có cơ hội ra sân.

Thế nhưng bóng đá đôi khi lại mở ra cánh cửa theo cách không ai ngờ tới. Khi Hùng Dũng trở lại đội Hà Nội T&T cũng là lúc hàng tiền vệ đội bóng Thủ đô rơi vào khủng hoảng lực lượng vì chấn thương và biến động nhân sự. Hùng Dũng từ chỗ lo ngại dự bị lại được trao suất đá chính. Và anh đã không bỏ lỡ cơ hội hiếm hoi đó.

Hùng Dũng là trụ cột của CLB Hà Nội suốt 10 năm qua.

Từ bước ngoặt ấy, sự nghiệp của Hùng Dũng rẽ sang hướng hoàn toàn khác. Sau khi chính thức góp mặt tại V.League từ năm 2016, anh nhanh chóng trở thành trụ cột không thể thay thế của CLB Hà Nội. Tiền vệ sinh năm 1993 góp công lớn giúp đội bóng Thủ đô giành tới 4 chức vô địch V.League, 3 cúp Quốc gia, 4 Siêu cúp Quốc gia, khẳng định vị thế số một của mình ở tuyến giữa.

Không chỉ thành công ở cấp CLB, Hùng Dũng còn vươn mình ở cấp độ đội tuyển. Hành trình của anh bắt đầu khi được HLV Park Hang-seo triệu tập dự ASIAD 2018 cho suất cầu thủ quá tuổi, sau đó trở thành trụ cột của tuyển Việt Nam trong những năm tiếp theo, với chức vô địch AFF Cup 2018, lọt vào tứ kết Asian Cup 2019, vào vòng loại thứ ba World Cup 2022.

Đặc biệt, Hùng Dũng còn tham dự SEA Games 30 và SEA Games 31 với tư cách cầu thủ quá tuổi, góp công quan trọng giúp U22/U23 Việt Nam giành được hai tấm huy chương vàng liên tiếp. Đây có thể xem là “trái ngọt” cho sự nỗ lực của Hùng Dũng, bù đắp lại những nốt trầm ở cấp độ trẻ khi anh từng hụt hơi và không chen được chân vào đội hình U23 Việt Nam giai đoạn trong giai đoạn 2014-2016.

Còn nhớ khi U23 Việt Nam gặp U23 Nhật Bản vào tháng 3/2015 ở vòng loại giải U23 châu Á 2016, Hùng Dũng được HLV Miura tung vào sân ở phút 47 nhưng đến phút 74 đã bị thay ra. Một kỷ niệm buồn và là ví dụ trực quan nhất cho sự hụt hơi của Hùng Dũng trong giai đoạn này khi được gọi lên U23 Việt Nam nhưng lần lượt lỡ hẹn với ASIAD 2014, SEA Games 2015 và VCK U23 châu Á 2016.

Hùng Dũng là nhân tố quan trọng trong 2 tấm HCV SEA Games 30 và 31 của U22/U23 Việt Nam.

VĨ THANH

Giờ đây, khi đã cán mốc 300 trận cho CLB Hà Nội, Hùng Dũng không chỉ là một cầu thủ giỏi mà còn là biểu tượng cho ý chí vươn lên. Từ một cậu bé từng đi soát vé, một chàng trai hụt hơi trên sân tập, đứng ngoài nhìn vào thế giới bóng đá đỉnh cao, anh đã chạm tới đỉnh cao và vinh quang bằng sự bền bỉ và tinh thần không bỏ cuộc.

Hành trình ấy không hào nhoáng từ đầu, nhưng lại là minh chứng rõ ràng nhất cho một điều: bóng đá không chỉ thuộc về những tài năng thiên bẩm, mà còn dành cho những người đủ kiên trì để đi đến tận cùng cơ hội của mình.