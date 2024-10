Vì sao dự án mở rộng khu công nghiệp gần 150 tỷ đồng chỉ thu hút được 7 doanh nghiệp?

Theo BQL KKT tỉnh Quảng Bình, trong 3 năm 2021-2023, các DN trong KKT, KCN đã nộp ngân sách 1.516 tỷ đồng chiếm 7,07% so với toàn tỉnh. Tổng doanh thu sản xuất công nghiệp đạt 11.812 tỷ đồng chiếm 25,62% so với toàn tỉnh; thương mại dịch vụ đạt 8.734 tỷ đồng, chiếm 6,02% so với toàn tỉnh; giá trị xuất khẩu 239 triệu USD, chiếm 41% so với toàn tỉnh. Hàng hóa qua cảng Hòn La đạt 5 triệu tấn.